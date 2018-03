Dalis žydų reiškia nepasitikėjimą bendruomenės pirmininke F. Kukliansky

F. Kukliansky bendražygiai kaltinimus atmeta ir sako, kad kritikai elgiasi nekonstruktyviai, vengia dialogo ir tuo kenkia visų Lietuvos žydų įvaizdžiui.

Reikalauja atsistatydinimo

Nepasitikėjimą F. Kukliansky viešai pareiškė Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Ukmergės žydų bendruomenių vadovai. Jie skelbia, kad šios bendruomenės vienija absoliučią daugumą Lietuvos žydų.

„F. Kukliansky sukoncentravo tiek finansinę, tiek sprendimų priėmimo galią vienose rankose – savo“, – rašoma pareiškime.

„Vietoj gerbiamos visų Lietuvos žydų interesų gynėjos ji tapo klasikiniu diktatoriumi, kuris naudoja valdžią tik savo ir savo artimų žmonių rato naudai“, – teigia pareiškimo autoriai.

Jie reikalauja F. Kukliansky atsistatydinimo ir naujų rinkimų.

Pareiškimo autoriai teigia, kad vadovybei lojalūs asmenys skatinami naudojant Geros valios fondo pinigus, o Simono Gurevičiaus vadovaujamai Vilniaus žydų bendruomenei neleidžiama dalyvauti Lietuvos žydų bendruomenės valdyme.

Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai gruodį nusprendė, kad F. Kukliansky bendruomenės pirmininke perrinkta neteisėtai, nes rinkimų išvakarėse nepagrįstai apribotas jai oponuojančiai Vilniaus žydų bendruomenei tenkantis balsų skaičius.

Šis sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, o lygiagrečiai vyksta dar keli teisminiai procesai.

R. Vaisbrodas: pasigendame dialogo

Lietuvos žydų bendruomenės vykdantysis direktorius Renaldas Vaisbrodas sako apgailestaujantis, kad „regioninių bendruomenių pirmininkai nemato miško per medžius ir renkasi skambias antraštes ir raginimus atsistatydinti, nei kantrų darbą siekiant bendruomenei naudingo dialogo“.

„Deja, iškilusius nesutarimus tenka spręsti teismo keliu, bet Lietuvos žydų bendruomenė ir toliau išlieka atvira siekti taikaus, bendruomenei naudingo, susitarimo“, – BNS sakė R. Vaisbrodas.

Jo teigimu, dėl to, kad nepavyko nesutarimų išspręsti konstruktyviu keliu, atsakomybę turi prisiimti Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas S. Gurevičius. Jo išrinkimas taip pat apskųstas teismui.

„Lietuvos žydų bendruomenės tikslas yra vienyti visus mūsų valstybėje gyvenančius žydus, tenkinti jų poreikius, atstovauti jų interesams ir telkti žmones bendrai veiklai“, – sakė R. Vaisbrodas.

„Tarpusavio ginčų ir kovos kelias nėra naudingiausias žydų bendruomenei. Teisinių ginčų daugėja, o dėmesys jiems trukdo mums visiems skirti dėmesį bendruomenės poreikiams“, – pridūrė jis.

Valstybė skyrė 37 mln. eurų

Lietuvos žydų bendruomenė su kitomis žydų organizacijomis per Geros valios fondą valdo Lietuvos valstybės suteikiamas lėšas, skirtas kompensuoti už totalitarinių režimų nusavintą žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą. Nuo 2011 metų Lietuva yra įsipareigojusi per dešimtmetį išmokėti per 37 mln. eurų.

Pastarasis valdybos posėdis įvyko ketvirtadienį.

R. Vaisbrodas sakė negalintis detaliai komentuoti posėdžio rezultatų, bet tikino, kad į Vilniaus žydų bendruomenės poreikius atsižvelgta.

„Geros valios fondo posėdis, kurio sprendimuose dalyvavo pasirašiusių ir neva diskriminuojamų bendruomenių pirmininkai, vyko konstruktyviai, o priimti sprendimai bendru sutarimu bent iš dalies, tikiu, atlieps ir Vilniaus žydų bendruomenės lūkesčius“, – BNS sakė jis.

S. Gurevičius teigė, kad jo bendruomenė nesulaukė kvietimo į posėdį, nuo projektų vertinimo nušalintas Ukmergės žydų bendruomenės pirmininkas, o iš jo vadovaujamos organizacijos reikalaujama pateikti dokumentus, kurių F. Kukliansky neperduoda.

Lietuvos Vyriausybė laiko F. Kukliansky teisėta bendruomenės vadove ir su ja derina žydų paveldo klausimus.

Pagal 2011 metų surašymo duomenis, Lietuvoje gyvena apie 3 tūkst. žydų.