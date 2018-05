Prezidentė tikisi, kad NSGK išvados virs įstatymų pataisomis

„Tyrimas jau atliktas, išvados pateiktos. Svarbu ne tik konstatuoti problemas, bet ir imtis realių veiksmų joms spręsti. Tikimės, kad Seimo NSGK pusės metų darbas taip pat virs įstatymų pataisomis ir konkrečiais teisiniais įrankiais politiniams procesams skaidrinti“, – rašoma prezidentės spaudos tarnybos BNS perduotame komentare.

Prezidentūra primena, jog šalies vadovės iniciatyva per aštuonerius metus „kovojant su politine korupcija ir verslo grupuočių įtaka politiniams procesams jau parengtos, priimtos ir įgyvendinamos 29 įstatymų pataisos“.

Anot Prezidentūros, jomis Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai, teismams ir prokuratūrai kovai su korupcija suteikti papildomi teisiniai instrumentai, kurių pagalba teismus pasiekė trys politinės korupcijos bylos.

S. Skvernelis: neatsakyta į visus klausimus

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimas dėl verslo poveikio politiniams procesams neatsakė į visus kylančius klausimus.

Jis neatmeta galimybės, kad tas aplinkybes ateityje galėtų tirti naujos Seimo komisijos.

„Ar viskas ištirta, visos tos kryptys apimtos yra, čia irgi galima diskutuoti. (...) Tikrai man atrodo, kad ne visos svarbios sritys yra paliestos arba atskleistos iki galo“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.

Ministras pirmininkas taip pat sakė pasigendantis detalesnio tyrimo apie partijų finansavimą ir jas galėjusius pasiekti pinigus iš Rusijos.

„Pasigesčiau to tyrimo apie finansavimą, partijų finansavimą ir čia, matyt, yra giluminiai dalykai: tos sudėtingos finansavimo schemos, kurios buvo ne per viešas įstaigas, ne per fondus, bet per tam tikras viešųjų ryšių agentūras, per įmones, kurios tuo metu buvo stambios valstybinės įmonės ir naudojo viešinimo pinigus. Aš manau, kad čia yra pakankamai rimta, kadangi tai susiję su grėsme iš Rytų, su, kaip dabar madinga sakyti, Kremliaus pinigais. Čia, manau, nėra iki galo įsigilinta ir atskleista“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Jis teigė, kad po šio tyrimo išvadų galėtų būti kreipiamasi į teisėsaugą, bet neatmeta ir galimybės, jog „gali atsirasti dar viena kita laikinoji tyrimo komisija Seime“.

D. Bradauskas: tai visiška nesąmonė

Buvęs Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas Dainoras Bradauskas „nesąmone“ vadina Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos (NSGK) komiteto parlamentinio tyrimo dėl verslo grupių įtakos politikai išvadose aprašomus jo susitikimus su įmonių „MG Baltic“ ir „Vilniaus prekyba“ atstovais, rašo 15min.lt.

„Nesąmonė, kad tame susitikime aptarinėjome mokestinę analizę. Tai tik interpretacijos. Bet kol byla teisme ir procesas nesibaigė, daugiau neturiu ką komentuoti“, – teigė D. Bradauskas.

BNS anksčiau rašė, kad Seimo komitetas nuo praėjusių metų spalio atliko parlamentinį tyrimą dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams. Trečiadienį vakare patvirtintos tyrimo išvados.

NSGK išvadose teigiama, kad „Vilniaus prekybos“ vadovai siekė užsitikrinti koncerno „MG Baltic“ vadovų palaikymą ir pasinaudoti koncerno įtaka VMI. Pasak dokumento, „MG Baltic“ padėjo „Vilniaus prekybai“ išvengti mokestinių prievolių, kurių suma gali siekti milijonus eurų, todėl būtų tikslinga iš naujo įvertinti mokestinio tyrimo rezultatus ir atlyginti galimai padarytą žalą valstybei,

2015 metų rugpjūčio 28 dieną, tarpininkaujant LNK žurnalistui Tomui Dapkui, buvo suorganizuotas „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio ir tuometinio VMI vadovo Dainoro Bradausko susitikimas, kuriame buvo aptarti „Vilniaus prekybos“ mokestinio patikrinimo rezultatai. Susitikime sutarta, kad D. Bradaukas kuruos šio patikrinimo eigą, o rezultatus perduos R. Kurlianskiui, kuris informuos „Vilniaus prekybos“ atstovę.

Išvadose neminima atstovės pavardė, tačiau 2017 metų pradžioje „Vilniaus prekybos“ atstovė Diana Dominienė neigė dariusi įtaką VMI veiklai, o su D. Brdausku esą buvo susitikusi tik vieną kartą 2015 metais ir pranešė, kad „Vilniaus prekyba“ bendradarbiaus dėl pradėtų VMI tyrimų bei pateikė pasiūlymus, kaip pagreitinti procesą. Jos teigimu, susitikimas buvo oficialus ir jame dalyvavo kiti VMI bei „Vilniaus prekybos“ darbuotojai.

Politologai: NSGK išvados nėra gerai pagrįstos

Politologų vertinimu, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atlikto parlamentinio tyrimo išvados dėl verslo poveikio politikai nėra gerai pagrįstos, turi politinį atspalvį, tačiau vis tiek gali pasitarnauti skaidrinant sistemą.

BNS komentuodami tyrimo išvadas Mykolo Romerio universiteto lektorė Rima Urbonaitė ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) docentas Kęstutis Girnius skirtingai vertina galimą teisėsaugos įsikišimą šiuo metu tiriant NSGK išvadose aprašomas aplinkybes.

„Pritrūko rimtos ir geros kompetencijos padaryti tyrimą, kuris būtų labai aiškus, pagrįstas ir nepaliktų vietos krūvoms interpretacijų ir kritikai“, – BNS teigė R. Urbonaitė.

Anot jos, daugelis komiteto padarytų pareiškimų reikalauja kitų institucijų, pavyzdžiui prokuratūros, įsitraukimo, taip pat labai svarbu daryti politinius sprendimus, o ne tik eskaluoti problemą.

Nebuvo aiškiai apibrėžta, kokie yra tyrimo rėmai, jeigu tiriama viskas, akivaizdu, kad visko ištirti yra neįmanoma.

„Mano požiūriu labai svarbu, ar tikrai bus bandoma įgyvendinti siūlymus ir rekomendacijas, žinoma, jos taip pat kelia klausimų, bet svarbu, kokių konkrečių veiksmų imsis politikai, kad darytų sistemą bent kiek kokybiškesnę ir labiau atsparią politinės korupcijos klestėjimui. Jeigu bus tiesiog norima palaikyti tas įtampas, (...) bet paraleliai nebus priimami sprendimai, reikalingi politinės korupcijos mažinimui, kontrolei, prevencijai, tai tokiu atveju mes matysime visišką spekuliavimą, šito ir bijau“, – dėstė politologė.

Komiteto išvadose ji sakė pasigendanti pavardžių ir kitų konkrečių detalių, jos jai labiau primena „minčių kratinį“ be gilios analizės.

„Mes matome daug žodelių „siekia“, „galimai“, bet mes nesuprantame, ar tai buvo padaryta, ar nebuvo. Nebuvo aiškiai apibrėžta, kokie yra tyrimo rėmai, jeigu tiriama viskas, akivaizdu, kad visko ištirti yra neįmanoma. Tekstas nebuvo preciziškai sudėliotas, išryškinant pačius svarbiausius momentus, pačius svarbiausius tyrimo metu pasiektus rezultatus ir išvadas, gautas analizės būdu, o ne perrašant, kas ką sakė“, – teigė R. Urbonaitė.

Kartu ji sukritikavo išvadų pristatymą spaudos konferencijoje trečiadienį – jos vertinimu, komunikaciniu požiūriu tai buvo „visiškas fiasko“, nes visuomenė laukė konkrečių faktais grįstų žinių, o teko klausytis „absurdiškų politikų pareiškimų“.

„Mes gavome absurdiškus politikų pareiškimus – būtent, kad jie netyrė kažko konkretaus, tyrė visumą ir panašius nesuvokiamus dalykus, galbūt čia buvo netyčinis nusikalbėjimas, bet tai buvo“, – apgailestavo politologė.

K. Girnius savo ruožtu kelia klausimą, kodėl atskleidus „galingas pastangas užvaldyti valstybę“ yra pradėta tiek mažai ikiteisminių tyrimų, įskaitant ir „MG Baltic“ vadovybę.

„Kyla klausimas, koks tvirtumas yra jų įkalčių, ar jie nepakankamai tvirti, kad būtų galima kelti bylą, ar medžiaga per silpna, ar prokurorai nepakankamai veiksmingi. Šis klausimas lieka neatsakytas. Taip pat galima matyti, kad jie sušvelnino išvadas dėl liberalų“, – BNS sakė K. Girnius.

Jis taip pat stebėjosi, kodėl šalies vadovai anksčiau nereagavo į išvadose minimą „Nukem“ bei „Rosatom“ neteisėtą poveikį politiniams procesams. Taip pat jis stebėjosi NSGK pirmininko Vytauto Bako svarstymais apie tai, jog bus ieškoma mechanizmų, kaip atlyginti dėl minimų neteisėtų veiksmų padarytą šimtus milijonų eurų siekiančią žalą valstybei.

„Kaip jie tikisi tai daryti, aš net neįsivaizduoju. Ar įmanoma tokį reikalą, bylą laimėti, neįrodžius teisme, kad buvo kažkokie nusikaltimai, o ne tik įtarimai? Manau, kad tai – labai deklaratyvu“, – tikino jis.

Politologas taip pat pritaria opozicijos išsakytai kritikai, kad tyrime visiškai nėra užsimenama apie dabartinių valdančiųjų ryšius su verslu.

„Gerai, kad tuos klausimus tiria, bet parinktas laikotarpis praeityje, kur „valstiečiai“ nedalyvauja. Bet „Agrokoncernas“ dirbo ir anksčiau, tai galėjo jie tą įtraukti. Yra priekaištai, kad apie kai kurių konservatorių ryšius su verslu, galbūt nebūtinai skaidrius, irgi nutylėta (...). Tad tas tyrimas turi politinį atspalvį“, – kalbėjo K. Girnius.

Jo nuomone, net ir neginčijamais įrodymais nepagrįstas kalbėjimas yra naudingas ir gali pakeisti verslo ir politikų bendravimo kultūrą.

„Manau, kad tai turėtų skatinti politikus atsargiau elgtis, žiniasklaida turėtų atsargiau elgtis, jei gaunami netiesioginiai įsakymai, pastebima, kad pranešinėjama vienašališkai apie kai kuriuos politikus. Manau, kad gali būti paskata ir verslui, kurio, be abejo, didžioji dalis yra sąžininga, kad jie dar labiau stengtųsi atsiriboti, užtikrinti, kad nebūtų tokių momentų“, – sakė K. Girnius.