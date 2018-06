Birželio 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.43 val., leidžiasi 21.54 val. Dienos ilgumas 17.11 val.

Mėnulis (delčia) teka 3.50 val., leidžiasi 18.42 val.

Vardadieniai:

Aluona, Barnabas, Flora, Raminta, Tvirmantas

Datos:

1948 — popiežiaus Pijaus XII bule Šv.Kazimieras paskelbtas Lietuvos jaunimo globėju.

1982 — gimė lietuvių krepšininkas Tomas Delininkaitis.

1994 — mirė teatro ir kino aktorius Aurimas Babkauskas. Gimė 1946 m.

2012 — mirė mokslininkė, socialinių mokslų daktarė, kalbininkė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Liuda Vincenta Kadžytė-Kuzavinienė. Gimė 1925 m.

2014 — mirė šokio kritikė docentė Vita Mozūraitė. Gimė 1960 m.

Birželio 11-oji pasaulio istorijoje:

1572 — gimė anglų poetas ir dramaturgas Ben Jonson (Benas Džonsonas).

1742 — Austrijos imperatorė Maria Theresa (Marija Teresė) nusprendė sudaryti taiką su Prūsijos karaliumi Frederick II (Frederiku), užleisdama jam beveik visas Silezijos (Lenkijos srities) žemes.

1776 — gimė anglų dailininkas, peizažistas John Constable (Džonas Konsteblis). Mirė 1837 m.

1864 — Miunchene gimė garsus vokiečių kompozitorius Richard Strauss (Ričardas Štrausas). Mirė 1949 m.

1898 — Kinijos imperatorius Kuang-Hsu (Kuangas Siu) šalyje pradėjo „100 dienų“ reformas.

1910 — gimė prancūzų mokslininkas bei vandenyno tyrinėtojas Jacques-Yves Cousteau (Žakas Ivas Kusto).

1969 — SSRS ir Kinijos pasienyje įvyko ginkluoti susirėmimai.

1971 — sovietų lyderis Leonid Brežnev (Leonidas Brežnevas) paragino sustabdyti JAV ir SSRS ginklavimosi varžybas.

1981 — per žemės drebėjimą Irano pietvakariuose žuvo mažiausiai 1 500 žmonių.

1987 — Margaret Thatcher (Margaret Tečer) trečią kartą rinkimuose buvo išrinkta į Disžiosios Britanijos Ministro Pirmininko postą.

1998 — prasidėjus pilietiniam karui Gvinėjoje Bisau, iš šalies evakuota beveik 2 000 užsieniečių.

2006 — po ilgos kovos su vėžiu mirė Didžiosios Britanijos sosto įpėdinio, princo Charles (Čarlzo) uošvis, Kornvalio hercogienės Camilla (Kamilos) tėvas. Jam buvo 89 metai.

2008 — Planetos statuso 2006 metais netekęs Plutonas gavo „paguodos prizą“ — jis ir kitos į jį panašios nykštukinės planetos nuo šiol bus vadinamos plutoidais.

2008 — JAV erdvėlaivis „Discovery“ 11 val. 42 min. Grinvičo (14 val. 42 min. Lietuvos) laiku sėkmingai atsiskyrė nuo Tarptautinės kosmoso stoties (TKS).

Birželio 11-oji šou pasaulyje:

1949 — gimė grupės „ZZ Top“ būgnininkas Frank Beard (Frenkas Berdas).

1965 — „The Rolling Stones“ išleido albumą „Got Live If You Want It“.

1993 — įvyko biografinio filmo apie Tina Turner (Tiną Tener) „What's Love Got To Do With It“ premjera.

1996 — grupės „Metallica“ koncertas mažame San Francisko bare buvo „gyvai“ transliuojamas Internete.

2008 — legendinio prancūzų dizainerio Yves Saint Laurent (Ivo Sen Lorano), kuris mirė prieš 10 dienų, artimiausi draugai išbarstė jo pelenus jo vilos Marakeše sode (Maroke).

2012 — būdama 94 metų Los Andžele mirė Holivudo aktorė Ann Rutherford (En Raderford), labiausiai žinoma dėl vaidmens garsiajame filme „Vėjo nublokšti“ (Gone With The Wind).