Automagistralėse ir greitkeliuose bus galima važiuoti greičiau

Lengviesiems automobiliams automagistralėse nuo balandžio 1-osios leistinas greitis didėja iki 130 kilometrų per valandą, žiemos sezonu čia vairuotojai negalėjo viršyti 110 kilometrų per valandą.

Vairuotojai iki balandžio 10-osios taip pat turės pasikeisti žiemos sezonu montuojamas dygliuotas padangas.

Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo skyriaus vedėjas Vidmantas Pumputis primena, kad šalies vairuotojai pastaruoju metu žiemai dažniau renkasi įprastas žiemines padangas, jas galima pakeisti ir po balandžio 10-osios.

„Bet, pagal prognozes, visos sąlygos keisti padangas bus palankios“, – teigė jis.

Susisiekimo ministerija primena, kad maksimalus leistinas važiavimo greitis keičiasi tik automagistralėse ir greitkeliuose. Kituose šalies keliuose važiavimo greitis išlieka toks pat visus metus: gyvenvietėse – ne didesnis kaip 50 kilometrų per valandą, keliuose su asfalto ar betono danga – 90 kilometrų per valandą, kituose keliuose – 70 kilometrų per valandą, nebent kelio ženklai nurodo kitaip.

Vairuotojų taip pat prašoma įvertinti važiavimo sąlygas, reljefą, orą, transporto priemonės būklę.

Pavasarį greičio pažeidimų užfiksuojama vidutiniškai 20 proc. daugiau, palyginti su šaltuoju metų periodu, labiausiai greičio viršijimo atvejų padaugėja būtent balandžio mėnesį. Palyginti su kovo mėnesiu, greičio pažeidimų skaičius balandį išauga vidutiniškai 38 procentais.

„Pastebime, kad vairuotojai, pasikeitę iš žieminių padangų į vasarines, kurios yra greitesnės, automobilis valdomas šiek tiek stabiliau, jei prieš tai buvo naudojamos minkšto mišinio padangos, natūraliai kyla noras važiuoti greičiau“, – teigė jis.

Ministerijos atstovas primena, kad nors didžiausio leistino greičio automagistralėse ar greitkeliuose didinti kol kas nesvarstoma, greitkelį Vilnius – Kaunas ketinama pertvarkyti į automagistralę ir šiltuoju sezonu čia padidinti leistiną greitį iki 130 kilometrų per valandą

„Baigus rekonstrukcijos darbus nuo Vilniaus iki Kauno, ateityje Vilnius–Kaunas–Klaipėda būtų vientisa automagistralė. Noriu atkreipti dėmesį, kad žiemos metu greitis jau buvo padidintas iki 110 kilometrų per valandą, matome, kad didesnių avaringumo problemų nebuvo. Tad bus spartinami darbai, kad kelias visiškai atitiktų automagistralės statusą“, – sakė jis.