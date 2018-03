Artėja „Darom“: šiukšles kviečia pažymėti išmaniai

Jau vienuoliktus metus pasaulyje ir Lietuvoje vykstanti švarinimosi akcija „DAROM” per savo istoriją yra sutraukusi daugiau nei 20 mln. žmonių.

Šiemet iniciatyva, panaudojusi „Microsoft“ technologijas, įgavo išmanumo atspalvį. Visi norintys prisidėti prie akcijos, gali parsisiųsti programėlę, kuri leidžia pažymėti žemėlapyje didžiausias nesutvarkytų atliekų vietas. Taip siekiama, kad visos pasaulio šiukšlės būtų užfiksuotos vienoje vietoje, taip palengvinant akcijos dalyvių darbą.

„DAROM“ yra tarptautinės iniciatyvos “Let’s do it” dalis Lietuvoje, mūsų šalyje ji vyksta nuo 2008 metų. Šiemet akcija vyks per du etapus: Lietuvoje „DAROM“ dalyviai susiburs balandžio 21 dieną, o pasaulinė „Let’s do it“ organizuojama tvarkymosi diena „World Cleanup Day“ mūsų šalyje ir visame pasaulyje – rugsėjo 15 dieną. Būtent pastarosios dienos renginiuose bus naudojamasi programėlėje žmonių užfiksuotais duomenimis, o didžiausias šiukšlinimo vietas galima žymėti jau dabar.

„Pasaulinės tvarkymosi dienos metu žmonės iš 150 pasaulio valstybių, įskaitant ir lietuvius, pasiruoš padaryti mūsų žemę švaresnę ir gražesnę bei stos į kovą su itin opia aplinkos taršos problema. Beprotiškai galinga „žalioji banga“ prasidės Japonijoje ir pasibaigs Havajuose bei suvienys milijonus žmonių šiam reikšmingam tikslui. Planuojama, kad šiemet prie akcijos prisijungs apie 5 proc. pasaulio gyventojų, o „Microsoft“ šiai iniciatyvai sukurta programėlė palengvins išrinkti geriausias tvarkymosi vietas, o surinkti duomenys leis stebėti atliekų, tenkančių vienam gyventojui, statistiką ir fiksuoti pasiektus rezultatus“, – sako šios pasaulinės iniciatyvos organizatorė Lietuvoje Modesta Petrauskaitė.

Programėlėje – viso pasaulio šiukšlių žemėlapis

„Microsoft“ filantropijos vadovas Centrinės ir Rytų Europos šalims Timos Platsas teigia, kad technologijos gali tapti puikiomis priemonėmis padedant spręsti vienas iš didžiausių pasaulio problemų, pavyzdžių, atliekų tvarkymą: „Kaip bendrovė didžiuojamės, kad įgaliname tokias ne pelno siekiančias organizacijas kaip „DAROM“ plėtoti savo misiją, pasitelkiant patikimas technologijas, kurias siūlome. Taip pat džiaugiamės galėdami sujungti žmones iš viso pasaulio, kad būtų sukurta planeta be šiukšlių.“

Naujoji programėlė naudoja „Microsoft“ debesijos „Azure“ ir „Office 365“ technologijas. Aptikę šiukšlių vietą, vartotojai gali prisijungti prie aplikacijos ir joje nufotografuoti šią lokaciją. Programėlė automatiškai pažymės žemėlapyje šią vietą ir naudotojai galės pasirinkti atliekų statusą (įprastos ar pavojingos), apytikslį šiukšlių kiekį ir tipą. Vėliau visa ši informacija bus užfiksuojama pasaulio šiukšlių žemėlapyje, o sutvarkius vietą – iniciatyvos dalyviai galės ir pakeisti įrašo statusą.

„Šiukšlių problema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šios atliekos ne tik gadina estetinį mūsų šalies vaizdą, bet ir gali būti kenksmingi gamtai ir joje gyvenantiems organizmams. Tikimės, kad žmonės visoje Lietuvoje noriai naudosis šia aplikacija, kuri užtikrins, kad didžiausi išmestų šiukšlių šaltiniai būtų sutvarkyti“, – teigia Ainis Kavaliauskas, „Microsoft Lietuva“ vadovas.

Programėlę vartotojai gali atsisiųsti „Android“ ir „iOS“ įrenginiams. Informacinį vaizdo klipą apie pačią iniciatyvą ir išmanią aplikaciją galima rasti ČIA .

„Let’s do it” yra tarptautinė ne pelno siekianti organizacija, kurios iniciatyva prasidėjo 2008 m. Estijoje, kai 50 tūkst. žmonių susivienijo rinkdami šiukšles visoje šalyje. Nuo to laiko akcija išsiplėtė į 128 valstybes, joje dalyvavo apie 20 mln. savanorių. Skaičiuojama, kad Lietuvoje per dešimt šios akcijos metų prie jos prisidėjo daugiau kaip 1,3 mln. žmonių, kurie surinko apie 38 tūkst. tonų šiukšlių.