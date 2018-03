V. Bakas už pirmalaikius rinkimus: žmonės gali pastatyti „bebrus“ į vietą

„Parodytų tiems „bebrams“, kurie sėdi ir vairuoja valstybę už „Rosatomo“ pinigus ar įtaką, kad už jų – ne tuštuma. Ta prasme, yra jėga, visuomenė, kuri gali pastatyti juos į vietą“, – BNS sakė V. Bakas.

Poziciją, jog po nepavykusios apkaltos Mindaugui Basčiui palaikys pirmalaikius rinkimus, V. Bakas išsakė ir ketvirtadienio rytą per „valstiečių“ frakcijos posėdį.

V. Bako vadovaujamas Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko tyrimą dėl M. Basčio ryšių ir padarė išvadą, kad šis politikas veikė prieš Lietuvos interesus, o jo ryšiai su Valstybės saugumo departamento medžiagoje įvardytais asmenimis kelia grėsmę šalies saugumui. Šioms išvadoms buvo pritaręs ir Seimas. Tai tapo pagrindu inicijuoti apkaltą M. Basčiui.

BNS pateikia interviu su V. Baku.

– Ar tiesa, kad jūs palaikote pirmalaikių rinkimų idėją?

– (ilga pauzė) Aš dar svarstau. Aišku, Seimas, kuris pralaimėjo kovą tarp „Rosatomo“ interesų ir KGB buvusių interesų prieš viešuosius interesus, valstybės interesus, atrodo keistai. Ir man tai yra argumentas tikėti, kad vis dėlto žmonės yra atsparesni tai įtakai, nei kai kurie, tie vadinami 56 „komunarai“.

Nes būtent žmonės ir sustabdė tolesnę M. Basčio politinę karjerą. Esu tikras, kad M. Bastys atsistatydino tik dėl to, kad žmonės susibūrė tūkstančiais socialiniuose tinkluose į mitingą. Ir tai jau tapo grėsme ne tik M. Basčiui, bet ir tiems, kurie jį traukė už ausų.

Todėl darau išvadą, kad žmonės galbūt turi daugiau brandos, negu jų deleguoti atstovai. Tai yra ta jėga, kuri praėjus 27 metams pervažiavo per Konstituciją, devynis teisėjus, per specialiąsias tarnybas, tiesiog per viską pervažiuoja šimtmečio proga. Man – ne tas pats.

– Seime registruotas konkretus opozicinių frakcijų pasiūlymas dėl pirmalaikių rinkimų. Jūsų asmeninė nuomonė – palaikote šitą siūlymą?

- Aš balsuosiu už.

- Kodėl?

- Aš ką tik pasakiau.

- Ką išspręstų pirmalaikiai rinkimai?

– Parodytų tiems „bebrams“, kurie sėdi ir vairuoja valstybę už „Rosatomo“ pinigus ar įtaką, kad už jų – ne tuštuma. Ta prasme, yra jėga, visuomenė, kuri gali pastatyti juos į vietą.

– Bet jūs tikitės kokios nors esminės kokybinės permainos po tokių rinkimų?

– Bet jūs tikitės kokios nors esminės kokybinės permainos po tokių rinkimų?

– Aš tikiuosi smegenyse pas kažką esminės permainos. Tiesiog yra Seime žmonių ir tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog elgiasi ciniškai, kurie, aš manau, iškeitė, parodė šiuo balsavimu, ką jiems reiškia visuomenės interesas, ką reiškia valstybės interesas, ir tiems žmonėms reikia parodyti, duoti signalą, kad juos gali kontroliuoti visuomenė, kaip ir Konstitucijoje pasakyta, kad suverenitetas priklauso tautai ir pagrindiniai sprendimai priklauso tautai.

Dabar atsiranda labai daug tokių, na, pasiūlymų: „čia smulkmena“, „pamirškime Bastį“, „čia nieko tokio“, „čia žmonės pareiškė savo nuomonę“... Iš pradžių pamirškime Skardžių, po to – pamirškime Bastį, po to dar ką nors pamirškime... Čia ne apie tai. Kalbame apie tai, kad šiandien Seimas pralaimėjo toms jėgoms, kurie laužo priesaikas ir trypia konstitucijas.

– Bet iš esmės jūsų parama opozicijos siūlymui dėl pirmalaikių rinkimų – ar tai nėra pripažinimas, kad valdančiųjų balsai iš dalies nulėmė šituos balsavimo rezultatus dėl M. Basčio? Nes jūs tarsi remiate opozicijos siūlymą keisti valdžią?

– Seimas, Seimo dauguma nulėmė tuos balsus. Be abejo, gali susidaryti regimybė... Tie, kurie analizuoja, mato, kad visose frakcijose turėjo būti parama (M. Basčiui - BNS). Aišku, tose, iš kurių M. Bastys kilęs, gerokai didesnė parama ir daugiau organizacijos, bet iš principo, turėjo būti parama visose frakcijose.

Ir šiandien Seimas būtent pasirinko tokią vertybę. Vertybes, kurioms atstovavo ponas M. Bastys. Tai yra Seimo pralaimėjimas.

– Patikslinu klausimą: ar jūsų parama dabar ir siūlymas rengti pirmalaikius Seimo rinkimus nėra smūgis valdančiajai „ valstiečių“ partijai, kuriai ir jūs pats atstovaujate?

– Nemanau, kad tai yra smūgis, tikrai nereikia bijoti pirmalaikių rinkimų, nereikia bijoti žmonių. Nes būtent mano įsitikinimu, žmonių aktyvumas sustabdė tolesnę M. Basčio karjerą. Jeigu ji priklausytų nuo Seimo, jis šiandien tikrai nebūtų pateikęs atsistatydinimo pareiškimo.

– Sakykite, ar gali būti daugiau tokių nuomonių kaip jūsų – gal kalbatės tarpusavyje Seimo nariai, turiu omeny, tarp valdančiųjų, kas remtų pirmalaikių rinkimų idėją?

– Aš šiandien pirmą kartą apmąstęs išsakiau tą nuomonę frakcijoje. Ar yra daugiau, man sunku pasakyti. Žmonės, kurie rėmė tą mano kalbą, priėjo, gavau tokį palaikymą, bet nežinau, kiek tokių bus. Neabejoju, kad bus.

- Kiek tai realu apskritai, nes pirmalaikiams rinkimams paskelbti reikia 85 balsų. Kiek realu surinkti būtent tokią kritinę masę?

– Aš manau, kad tai visiškai realu.

– Kas būtų tie balsai – valdančiųjų balsai?

– Pakartotiniai Seimo rinkimai nėra vertybė savaime. Tą pasiūlymą išprovokavo tai, kad Seimas nesugebėjo apsaugoti paties savęs ir visuomenės nuo sprendimų priėmėjų, kurie atstovauja svetimiems interesams ir mums nedraugiškiems interesams. Tai čia yra problema. Klausimas, jeigu Seimas nesugeba apsaugoti svarbiausių valstybės interesų parlamentinėje respublikoje, tai kažką reikia daryti su tuo.

– Ačiū už pokalbį.