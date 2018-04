Svetimoje žemėje ūkininkaujantis ministras trauktis neketina

Sulaukęs kaltinimų, kad be savininkų žinios ūkininkauja svetimoje žemėje, žemės ūkio ministras „valstietis“ Bronius Markauskas teigia neketinantis trauktis, o pats dabar aiškinasi jam mestą „šešėlį“.

„Bandome aiškintis, koks šešėlis metamas“, – antradienį Seime žurnalistams sakė ministras.

Jis tvirtino atsistatydinti neketinąs, o per naujienų portalo delfi.lt konferenciją apie pasitraukimą užsiminęs dėl emocinės būklės.

„Emocinis pokalbis buvo. Tai dar nieko nereiškia. Truputį ne visada suvaldau emociją“, – sakė B. Markauskas.

Paklaustas, ar tai reiškia, kad neplanuoja atsistatydinti, jis sakė: „Kol kas ne“.

Naujienų portalui delfi.lt ministras kalbėjo: „Taip, aš sutinku, kad galbūt nemažai kas norėtų, kad atsistatydinčiau. Žinoma, kai ką galėčiau nuraminti. Jeigu, sakykime, man pavyks įtikinti visuomenę ir visus kitus, ir atsakysiu į visus klausimus, ir jų nebeliks, aš galbūt po pusės metų, savo žodžio aš tikrai niekada neatsižadėsiu, atsistatydinsiu.“

Jis teigė manąs, kad su žemės savininkais buvo žodinis susitarimas dėl žemės nuomos.

„Manau, kad buvo, bet negaliu teigti“, – tvirtino B. Markauskas.

Premjeras Saulius Skvernelis antradienį Seime žurnalistams pakartojo nematąs pagrindo žemės ūkio ministrui trauktis. Tačiau, anot jo, B. Markauskas „turi susitvarkyti“.

„Ministrui aiškiai pasakyta, kad jis turi susitvarkyti. Nors ne tiek tiesiogiai jį liečia, bet tai šeimos ūkis, ir reikia priimti sprendimus pirmiausia dėl to, kokios pretenzijos reiškiamos žmonių, kurių žemė galėjo būti dirbama“, – sakė Vyriausybės vadovas.

„Kitas dalykas, apskritai tą ribą tarp verslo ir politikos riekia nubrėžti. Kaip mane ministras informavo, šeima jų priėmė sprendimą verslo atsisakyti“, – pridūrė jis.

Pasak premjero, ar teisėtai už svetimą žemę gautos Europos Sąjungos išmokos, turėtų spręsti Nacionalinė mokėjimo agentūra.

„Nacionalinė mokėjimo agentūra įvertins, ar buvo pažeidimų, tada sankcijos bus taikomos“, – teigė S. Skvernelis.

B. Markauską į ministro pareigas delegavusios Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis teigė, kad į tokią pat situaciją, kaip ministras, yra pakliuvę daug ūkininkų.

„Daug ūkininkų Lietuvoje, šimtai tūkstančių, tikriausiai dirba panašiu žodinio susitarimo pagrindu, ir paliksime tai spręsti Vyriausybės vadovui“, – sakė R. Karbauskis, klausiamas apie B. Markausko galimybes likti pareigose.

„Abejonės, kurios keliamos, daugiau yra supolitintos. Tas žmogus, kuris yra tiesioginiam konflikte, pats yra politikas, kiek aš girdėjau, todėl truputį keistoka situacija, nes šnekame apie labai nedidelį žemės plotą, iš principo žmonės turi išsiaiškinti savo santykius, bet nemanau, kad čia turi būti Vyriausybės krizė arba dėl šitokio klausimo ministras turi pasitraukti“, – kalbėjo R. Karbauskis.

Naujienų portalas 15min.lt praėjusią savaitę pranešė, kad Klaipėdos rajone Trušelių kaime, dviejų iš keturių nedidelių sklypų savininkai patvirtino, kad B. Markausko motina Sofija Markauskienė jų sklypais 5–6 metus naudojasi be leidimo. Visais keturiais atvejais nuoma nėra įregistruota Registrų centre.

Vienas žemės savininkų klaipėdietis Ramutis Lėlys teigė pats mokantis žemės mokestį ir nėra suteikęs leidimo ministro šeimai ūkininkauti jo žemėje. R. Lėlys jau kreipėsi į antstolę.

Be to, 15min.lt pranešė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra ne vienus metus S. Markauskienei mokėjo Europos Sąjungos išmokas už keturis sklypus, kuriuos ji dirba be nuomos sutarčių.

Savo deklaracijoje Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai B. Markauskas yra nurodęs motiną kaip asmenį, dėl kurios gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį pareiškė, kad „piktnaudžiavimo šešėliai“, krintantys ant žemės ūkio ministro ir jo šeimos, kompromituoja ne tik jį, bet ir visos Vyriausybės reputaciją.