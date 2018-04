Socialdemokratų ateitis: ar dar įmanoma suvienyti besiriejančias partijas?

Socdemų lyderis Gintautas Paluckas iš partijos pasitraukusius kolegas vadina parazituojančiais organizmais, siekiančiais tik buvimo valdžioje, o „socialdarbiečių“ vadovas Gediminas Kirkilas atkerta, kad į opoziciją pasitraukę socialdemokratai tik silpnina partiją konservatorių naudai. Apie taiką ir partijų susijungimą abi pusės kalba atsargiai. Tuo metu iš šono šias batalijas stebintis Socialdemokratų partijos garbės narys Dobilas Kirvelis įsitikinęs – abi partijos būsimuose Seimo rinkimuose gali smarkiai nudegti, o siekiant susivienyti, reikalingas naujas lyderis.

DELFI užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa parodė, kad nuo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atsiskyrę ir kovo pabaigoje Lietuvos socialdemokratų darbo partiją (LSDDP) įkūrę buvę socdemų senbuviai jau dabar turi 3,7 proc. rinkėjų palaikymą, o, kaip pastebėjo sociologai, net neįkūrus naujos partijos, „socialdarbiečių“ reitingas kai kuriuose tyrimuose vasarį siekė 4,5 proc.

Tuo metu G. Palucko vedama LSDP, panašu, negali pakilti iš reitingų duobės. Minėtame „Spinter tyrime“ nurodoma, kad socialdemokratų populiarumas menksta: vasarį LSDP palaikė 8,2 proc. apklaustųjų, o kovą – 6,5 proc. Socdemai, remiantis apklausos duomenimis, atsiduria ketvirtoje vietoje tarp populiauriausių partijų, į pirmąjį trejetuką užleisdami „valstiečius“, konservatorius ir „tvarkiečius“.

Tikisi frakcijos Seime

LRT.lt kalbintas „socialdarbiečių“ lyderis G. Kirkilas neneigė, kad socdemų rinkėjai, esant dviem socialdemokratų jėgoms, gali išsiskirstyti, tačiau dėl to kaltino LSDP lyderį G. Palucką. Anot jo, būtent dabartinio socdemų lyderio iniciatyva LSDP išvesti iš valdančiosios koalicijos į opoziciją sugriovė socialdemokratų vienybę.

G. Kirkilas argumentavo, kad socialdemokratinės idėjos gali būti įgyvendintos, tik partijai esant valdžioje, taigi „socialdarbiečiams“ lipdoma „bebrų partijos“ etiketė jam yra nesuprantama.

„Partijos tam ir kuriamos, kad dalyvautų valdžioje, nes kitu būdu jos negali įgyvendinti savo programos. Dabar opozicijoje atsidūrę socialdemokratai gali įgyvendinti savo programą? Jie gali sakyti ką nori, bet tai bus balsas tyruose ir tai, ką jie dabar kalba, t. y., kad bus kažkokia kita partija, kad jie kažką padarys, yra tik pažadai į ateitį“, – G. Palucko vedamos LSDP veiksmus kritikavo G. Kirkilas.

Kalbėdamas apie LSDDP ateitį pašnekovas tikino neabejojantis, kad 2020 m. Seimo rinkimuose „socialdarbiečiams“ pavyks peržengti 5 proc. rinkėjų pasitikėjimo barjerą.

„Mes tikrai turėsime frakciją Seime ir dar didelis klausimas, kaip apskritai elgsis socialdemokratų rinkėjai. Bus alternatyva, o, jeigu mes teisingai elgsimės, jei pateiksime atitinkamas programas, viziją, įtikinsime žmones, tai mes galime surinkti daugiau negu socialdemokratai. Be to, mums yra didelė galimybė kairiajame centre veikti kartu su savo dabartiniais koalicijos partneriais „valstiečiais“ per savivaldybių rinkimus, sudarinėti su jais koaliciją, taip pat mes savo įstatuose turime visiškai naują normą – mes galime asocijuotis su visuomeniniais komitetais, su kitomis organizacijomis, pavyzdžiui, profesinėmis sąjungomis. Taigi, šiuo požiūriu aš matau dideles perspektyvas“, – optimizmu tryško G. Kirkilas.

Buvusius kolegas vadinas parazituojančiu organizmu

LSDP pirmininkas G. Paluckas, LRT.lt paklaustas, ar žmonės per artėjančius savivaldos, Europos Parlamento, Seimo rinkimus gali susipainioti, kurie – LSDP ar LSDDP – yra tikrieji socdemai, ragino įvertinti, ko iš tikrųjų esą siekia buvę socialdemokratų senbuviai, susibūrę į naują partiją.

Šitos visos pasakos, kad jie dabar turi kažkokią ideologiją, vertybių sistemą ir kad kažkam atstovauja, yra akių dūmimas.

„Žmonės gali patikrinti, kaip jie vadovavosi tradicinėmis Vakarų socialdemokratinėmis vertybėmis per visą savo ilgametį valdymo, buvimo valdžioje laikotarpį. Šitos visos pasakos, kad jie dabar turi kažkokią ideologiją, vertybių sistemą ir kad kažkam atstovauja, yra akių dūmimas. Nėra dviejų socialdemokratų partijų Lietuvoje, yra viena Lietuvos socialdemokratų partija, o tai, apie ką šneka G. Kirkilas, J. Bernatonis ir Pinskai, yra elementari valdžios partija, kurios vienintelis tikslas yra būti, tai yra kaip parazituojantis organizmas, prilipęs prie sveiko medžio kūno. Yra tokių organizmų, kurie tiesiog būna ir jokios pridėtinės vertės nekuria“, – komentavo G. Paluckas.

„Taip, jie sieks klaidinti žmones savo pavadinimu, mėgins iš mūsų atplėšti dalį balsų ir kurį laiką gali būti, kad jiems seksis. Pirminis reitingas rodo, kad jie pasiėmė Darbo partiją ir iš mūsų kokį procentą taip pat. Iš principo jiems tas klaidinimas kurį laiką gali pavykti, bet vėliau žmonės atskirs, kas yra kas. Tuo net neabejoju“, – aiškino LSDP lyderis.

G. Paluckas tikino nenorintis vertinti, ar „socialdarbiečiams“ per ateinančius Seimo rinkimus pavyks patekti į parlamentą, o, paklaustas, ko konkrečiai siekia LSDP, pažymėjo, kad savigyra ir prognozėmis neužsiima.

„Mes neužsiimame tomis prognozėmis ir savigyra, kad mes peržengsime ar neperžengsime (5 proc. rinkėjų barjero – LRT.lt). Mes turime aiškią mūsų situacijos analizę rajonuose, kas yra susiję su savivaldos rinkimais, tai ji yra dramatiškai geresnė, lyginant su skleidžiamomis nacionalinėmis apklausomis“, – apie LSDP koncentravimąsi į savivaldos rinkimus kalbėjo socdemų vedlys.

Socdemų susijungimas – misija neįmanoma?

Nors dalis buvusių ir LSDP gretose pasilikusių socdemų neoficialiai svarsto apie viltį, kad ateityje nuo socialdemokratai galėtų vėl susijungti, G. Paluckas tvirtino, kad kelio atgal nėra.

„Nėra jokios antros socialdemokratų partijos. Tėra Darbo partijos likučiai, kuriuos kai kurie buvę mūsų partijos lyderiai siūlo prijungti prie išsigryninančios, atsigaunančios, grįžtančios prie programinių principų socialdemokratų partijos. Tie dalykai nesimaišo, atgal mes jau negrįšime, negrįšime į interesų politiką“, – tvirtino LSDP lyderis.

Pašnekovas teigė, kad, LSDP gretose atsiradus iniciatyvų susijungti su LSDDP, šių jis negesintų, tačiau pridūrė darysiantis viską, kad iš partijos išėję politikai į ją sugrįžti nenorėtų.

„Aš per savo kadenciją padarysiu viską, kad socialdemokratų partija pasikeistų tiek, kad visokie mūsų buvę bičiuliai net nenorėtų į ją grįžti. Įvesiu skaidrumo, viešumo ir atsakomybės už savo žodžius ir veiksmus principus, kad tokia demagogija ir propaganda, kuria buvo maitinama tiek visuomenė, tiek partijos nariai, daugiau net galvos negalėtų iškelti mūsų struktūrose“, – dėstė G. Paluckas.

Kiek diplomatiškiau apie galimą partijų susijungimą ateityje kalbėjo G. Kirkilas. Anot jo, socialdemokratinėms jėgoms tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje yra iškilusi grėsmė, taigi politikas neatmeta, kad diskusija dėl susivienijimo gali būti neišvengiama. Tiesa, kaip akcentavo „socialdarbiečių“ vadovas, su dabartine LSDP vadovybe tartis būtų beveik neįmanoma.

„Priminsiu, kad LDDP ir socialdemokratai beveik 10 metų diskutavo dėl susijungimo, tai perspektyvoje tai yra tikrai neatmestinas variantas, bet dabartinės vadovybės atveju aš nelabai matau net su kuo tartis. Ten liko pikti, įsižeidę žmonės. Tiesą sakant, beveik neliko ideologų, tai iš šios dienos pozicijų tokios galimybės beveik nematau, bet ateityje viskas keisis“, – svarstė G. Kirkilas.