R. Vilpišauskas: kalbėti apie savo klaidas prezidentei nebūdinga

Vis dėlto, pasak jo, išvengti pastarųjų mėnesių skandalų dėl nutekintų pažymų prezidentei nepavyks, ypač turint omenyje tai, jog ji ir pati figūravo kai kuriuose skandaluose.

„Nemažai jos susirašinėjimų buvo paviešinta. Klausimas, kaip jai pavyks nesileisti į tą santykių aiškinimąsi, kuris jau vyksta, bet išlaikyti orią laikyseną, kaip ir priklauso prezidentei. Visiškai išvengti pažymų, nutekintos informacijos įvertinimo temos [prezidentė] turbūt nesiryš, nes tada daugelis įvertintų tai kaip vengimą kalbėti apie tai, kas nepatogu“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ sako R. Vilpišauskas.

Jis taip pat spėja, kad prezidentė bandys nukreipti dėmesį nuo savęs vertindama kitus – oligarchus, Lietuvos politikos veikėjus, apie kuriuos pastaraisiais mėnesiais yra viešai kritiškai pasisakiusi.

Dominuos tradicinės temos

Politologas mano, kad, kaip ir ankstesniais metais, tarp užsienio politikos temų dominuos saugumas – bus kalbama apie NATO, JAV pajėgų buvimą regione, išryškinti pozityvūs bendradarbiavimo su JAV aspektai. R. Vilpišauskas tikisi, jog prezidentė taip pat kalbės apie sąjungininkus Europoje, Rytų partnerystės šalių svarbą ir poreikį joms padėti.

„Dominuos tradicinės temos, panašūs akcentai, kaip ir praėjusiais metais. Bus akcentuojami pasiekimai, o ne tai, ko dar trūksta, pavyzdžiui, vis dar iki galo nesuderintas Baltijos šalių ir Lenkijos sprendimas dėl elektros tinklų sinchronizacijos, kuris dar nėra pasiektas, nors prezidentės tinklalapyje jau pateikiamas kaip įvykęs faktas“, – sako R. Vilpišauskas.

Politologo teigimu, reikia pastebėti problemas, prie kurių sprendimo prezidentė prisideda, nors kai kurių procesų, kurie jau akcentuojami tarp prezidentės nuveiktų darbų, rezultatus vertinti dar per anksti.

„Matau įprastą tendenciją sureikšminti pasiekimus ir kai kuriuos pateikti kaip savo, nors tai yra bendras įvairių institucijų, o dažnai ne tik Lietuvos, bet ir įvairių šalių bendrų sprendimų rezultatas. Dažnai kalbama apie procesus, kurie vyksta, bet rezultatus dar per anksti vertinti. Bet prezidentė irgi yra politikė ir politikams šis bruožas yra būdingas“, – aiškina politologas.

