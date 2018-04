Prezidentės susirašinėjimas su E. Masiuliu: kas žinoma?

BNS pateikia svarbiausius žinomus faktus.

Kas kelia daugiausia diskusijų laiškuose ?

„Lietuvos rytas“ skelbia paviešinęs ištraukas iš susirašinėjimo per elektroninį paštą tulpes@lrpk.lt, laikraštyje ir interneto portale skelbiamos ekrano kopijos nuotrauka. Teigiama, kad laiškai rašyti 2014 – 2016 metais.

Anot paskelbtų ištraukų, prezidentė su E. Masiuliu susirašinėjo apie kandidatus į generalinio prokuroro pareigas. D. Grybauskaitė parašė, kad LNK žurnalistas Tomas Dapkus „kalba nesąmones“ apie Evaldą Pašilį ir pasiūlė „perduoti linkėjimus“ televiziją valdančio koncerno „MG Baltic“ vadovui Dariui Mockui, „kad patrauktų savo skaliką“.

Laiške prieš 2016 metų Seimo rinkimus D. Grybauskaitė rašė, kad būsimas premjeras Saulius Skvernelis „jau dabar yra pavojingas populistas, bus tik dideliu pagreičiu blogiau“. Ji paragino E. Masiulį įkalbėti tuomet valdžioje buvusius socialdemokratus, kad S. Skvernelis „neturėtų užimti ministro posto, jei pereina į nekoalicinę partiją.“

Prezidentė skandalo įkarštyje dėl vadinamojo juodojo viceministrų sąrašo paragino E. Masiulį naudotis jos konfliktu su tuometine socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus Vyriausybe: „Tokia beatodairiška konfrontacija nukals ir jų reitingus bei didins neskaidrumo prieskonį prieš ateinančius dvejus rinkimus. Naudokitės tuo.“

Kiek patikimas yra laiškų turinys?

Prezidentūra atsisako komentuoti paskelbtas laiškų ištraukas ir jų autentiškumą. „Teismas šiuo metu nagrinėja politinės korupcijos bylą, kurioje E. Masiulis yra kaltinamas kyšio paėmimu, prekyba poveikiu ir neteisėtu praturtėjimu. Metamos visos priemonės politizuoti bylą ir paveikti jos eigą bei baigtį. Todėl nuo bet kokių komentarų susilaikome, kad jie nebūtų panaudoti kaltinamųjų gynybai“, – BNS informavo prezidentės spaudos tarnyba.

E. Masiulis „Lietuvos ryto“ televizijai sakė, kad paskelbti laiškai turbūt buvo aptikti patikrinus elektronines laikmenas, paimtas per kratą pas jį. Jis patvirtino, kad prezidentės laiškus gavo iš el. pašto adreso „tulpes@lrpk.lt”. E. Masiulis teigė, kad jo ir prezidentės „dalykiniai, asmeniniai santykiai politiniame lauke buvo artimi“.

Kam naudingas ir žalingas laiškų paskelbimas?

„Lietuvos rytas“ neatskleidžia, iš kur gavo susirašinėjimą. Laiškais gali pasinaudoti korupcijos bylos kaltinamieji. Laiškai paskelbti netrukus po to, kai politinės korupcijos byla perduota teismui. Savo kaltę dėl kyšio ėmimo neigiantis E. Masiulis, komentuodamas laiškus, sukritikavo prokuroro Justo Lauciaus darbą. Buvęs politikas interviu nusistebėjo, kad prokuroras, iš pradžių žadėjęs laiškus aptarti per apklausą, vėliau to nepadarė. Jis pranešė, kad prašė įtraukti laiškus į bylos medžiagą, tačiau prokuroras atmetė prašymą.

Laiškų turinys gali būti žalingas D. Grybauskaitei. Seimo valdantieji ėmė svarstyti galimybę atlikti parlamentinį tyrimą dėl generalinio prokuroro kandidatūros derinimo. Andrius Tapinas teigė, kad, jei laiškai autentiški, tai būtų „vienas rimčiausių mūsų valstybės vadovės fiasko“, o jos teiginiai apie T. Dapkų yra „tiesioginis spaudimas žiniasklaidai“.