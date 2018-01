Merų alga gali priklausyti nuo gyventojų skaičiaus?

KT pranešė priėmęs nagrinėti grupės Seimo narių prašymą išaiškinti, ar merų ir vicemerų atlyginimų diferencijavimas į dvi kategorijas pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Konstitucijai.

Į KT kreipėsi grupė parlamentarų, keldami klausimą, ar tokia tvarka atitinka nuostatą „kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.

Įstatymas merų ir vicemerų atlyginimus skiria pagal tai, ar jų vadovaujamoje savivaldybėje yra 100 tūkst. gyventojų, ar mažiau.

Savivaldybėse, kurios turi iki 100 tūkst. gyventojų, mero pareiginio atlyginimo koeficientas yra 18, vicemero – 15, atitinkamai jų pareiginė alga siekia apie 2,3 ir 1,9 tūkst. eurų iki mokesčių.

Savivaldybėse, kuriose gyvena per 100 tūkst. gyventojų, pareiginės algos dydžiai atitinkamai yra 19 ir 16, o pareiginė alga siekia apie 2,5 ir 2,1 tūkst. eurų iki mokesčių.

Į KT kreipęsi parlamentarai pažymi, kad „Lietuvos savivaldybės yra labai skirtingos ne tik pagal gyventojų skaičių, taigi ir merams bei merų pavaduotojams tenkantys darbinės veiklos iššūkiai yra skirtingi, tad tik vienas kriterijus atlyginimams nustatyti nėra visiškai objektyvu“.

Seimo nariai kvestionuoja ir pasirinktą vos vieną gyventojų skaičiaus slenkstį – 100 tūkstančių.

„Vilniaus miesto savivaldybės, kurioje gyvena daugiau nei 0,5 mln. gyventojų, vadovams tenkanti atsakomybė yra daug didesnė nei Vilniaus rajono savivaldybės, kurioje gyvena apie 100 tūkst. gyventojų, vadovų, be to, skirtingi ir jų darbo ypatumai. Lygiai taip pat sunku lyginti merų ir jų pavaduotojų darbą mažiausiose šalies savivaldybėse, kur gyvena vos per 3 tūkst. gyventojų, su Panevėžio miesto savivaldybe, kur gyventojų yra apie 90 tūkst.“, – kreipimesi į KT nurodė Seimo nariai.

Į KT kreipėsi daugiau kaip 30 parlamentarų, tarp jų – daugiausiai konservatorių atstovai, taip pat yra keli liberalų, socialdemokratų, „valstiečių“, „tvarkiečių“ parašai.