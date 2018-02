M. Mikutavičius: „valstiečiai“ primena mormonų sektą, išėjusią iš akvariumo

Profesionalų vyriausybės ministras iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo retorika ir elgesiu, kai garsiai pasimeldęs prie nužudyto vaiko kapo, dar pridūrė, kad visus metus su vaiku pasikalbėdavo, kai reikėdavo priimti sprendimus, netgi užgožė R. Karbauskį. Politinių klounų sąvoka, kad ir kaip nemalonu būtų ar keistai skambėtų, tarsi mėgina įsitvirtinti Lietuvos politinėje arenoje.

Panašu, kad R. Karbauskiui mieliau, kai jis vaizduojamas teroristu, o ne klounu. Prieš gerą pusmetį darytoje ir Agnės Širinskienės „Facebooke“ pasidalytoje nuotraukoje, R. Karbauskis ir jo artimiausi bendražygiai plačiai šypsosi ir nieko bloga nemato karikatūroje, kurioje jie apginkluoti automatais ir sprogmenų diržais.

Tačiau klouno veidas M.A.M.A apdovanojimų scenoje įžeidė politiką. Jis iš karto pareiškė, kad tai patyčios, o tą padarę dainininkai pelnosi iš jo žinomumo bei tyčiotis skatina vaikus.

„Linkęs būčiau patyčių reiškinio apskritai nenaudoti politikoje ir politikų veiklos vertinime. Apie patyčias daugiausiai kalbame mokyklose, darbovietėse, kai yra kažkoks skaudinimas, jis kartojasi, jis daromas prieš silpnesnį žmogų“, – teigia „Vaikų linijos“ vadovas Robertas Povilaitis.

Pasipylus kritikai, kad R. Karbauskis neskiria politinės satyros nuo patyčių, savaitės pabaigoje jis ėmė teisintis. Esą jam garbė būti pavaizduotam klounu, tačiau kritika jo asmeniui blogai paveiks vaikus.

„Galbūt vaikai neskaito tų straipsnių, tikėkimės, bet kažkokiam renginyje išpaišo mano veidą, sakykim, kaip klouną. Aš suprantu, kad ten buvo satyra, bet aš sakau, atleiskite, vaikai kitaip mato, jie kitaip supranta“, – R. Karbauskis sakė „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“.

Režisierius Oskaras Koršunovas teigia, kad žmonės per daug moka laiko ir pinigų dėl „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos“ lyderio supratimo.

„Dabar jis jau klounus supranta, tada jis tą suprato. Tada suprato, kad negalima karvių su moterimis lyginti, po to jis suprato, kad klounai irgi galbūt. Bet mes per daug mokam laiko ir pinigų už tą jo mokymąsi, supratimą kažkokių bendražmogiškų dalykų“, – tvirtina jis.

O. Koršunovas sako besidžiaugiantis, kad satyra atgimsta, o pramogų pasaulis reaguoja į politinius įvykius šalyje. Esą, kai valdžia nenori jokio dialogo su visuomene, o viską reguliuoja tik draudimais, nenuostabu, kad atsiranda tokių protesto formų.

„Jei jie kalba monologu, tada liaudis irgi pradeda savo monologu kalbėti. Taip atsiranda satyra. Realiai nuo tarybinių laikų tokios rimtos politinės satyros kaip ir nebuvo. Dabar ji atsiranda. Tokią terpę sukūrė pati valdžia ir ji turi tai adekvačiai suvokti“, – teigia režisierius.

Dainininkas Marijonas Mikutavičius sako, kad LVŽS partijos nariai atrodo nesusipažinę su pasaulio skirtumais.

„Man jie kartais primena kažkokią mormonų sektą, išėjusią iš kažkokio akvariumo, kuriame iki tol gyveno ir staiga pamatė, koks tas pasaulis keistas ir įvairus. Jame pasimetė, jo išsigando ir nusprendė, kad reikia padaryti jį tokį patį, kaip jų mylimas akvariumas. Bet pasaulis yra sudėtingesnis ir taip tiesiai su beisbolo lazda tu visų nesuvarysi“, – svarsto M. Mikutavičius.

Komunikacijos specialistai sako, kad R. Karbauskis ir jo valstiečiai, užuot mėginę visuomenei aiškinti savo sprendimus, perėmė dešiniųjų komunikacijos liniją – surask priešą ir su juo kovok. R. Karbauskio rinkėjai, žmonės, kuriems patinka gelbėtojai, jų veiksmai prieš įsivaizduojamą sistemą. Ir nesvarbu, koks tai veiksmas, svarbu, kad prieš sistemą.

„Jie sulaukia kritikos ir iš karto pasipriešinimo banga. Iš karto aiškinimas, teisingiau ne tai, kad sulaukus kritikos pamėginti paaiškinti plačiau, bet iš karto pasakymas: „Jie nesupranta, jie blogi, jie priešai, jie atstovauja kažkokią mafiją, kažkokią suinteresuotą grupę.“ Tai vėlgi mes grįžtame prie to paties – konflikto komunikacija. Kita vertus, tai yra paprasčiau, nes nereikia aiškinti“, – aiškina komunikacijos specialistas Arūnas Armalis.

Šią savaitę kritikos bangą sukėlė ir vienas iš valstiečių žaliųjų profesionalų vyriausybės ministrų – socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Kai nuo liepos įsigalioti turintis Vaiko teisų pagrindų įstatymas vis dar kelia daug klausimų – trūksta specialistų, aiškumo, kaip įgyvendinti sprendimus ir net milijono eurų. Ministras, užuot ėmęsis veiksmų pašalinti kliūtis įstatymui veikti, fotografuojasi prie prieš metus nužudyto Matuko kapo, o nuotrauka su ministro žodžiu atsiranda ministerijos tinklalapyje.

L. Kukuraičio mėginimas pasiaiškinti virto dar didesniu farsu. Jis tikino nekart kalbėjęsis su vaiku prieš priimdamas svarbius sprendimus. LRT šaltinių duomenimis, tai tik dalis įgyvendinto sumanymo. Iš pradžių buvo planuojama net spaudos konferencija prie vaiko kapo, kviesti kiti ministrai ir tik šiems atsisakius, idėja liko neįgyvendinta. Po skandalo pasitraukė ir visą atsakomybę prisiėmė L. Kukuraičio patarėja Gabija Vitkevičiūtė.

„Ministras viską sužaidė per gailestį, per emocijas, ne per padarytus darbus. Kodėl? Kritiškesniam žmogui kiltų pirmas klausimas – nėra ką parodyti? Jei nėra ką parodyti, gal visai tada patylėk“, – aiškina A. Armalis

Panašu, kad konfliktai tarp dalies visuomenės bei valstiečių nesiliaus ir toliau. R. Karbauskis skrupulingas dėl kitų moralės, visai kitus standartus taiko sau. Jis iki šiol taip ir neatsakė į viešumoje iškeltus klausimus apie jam ir jo įmonei priklausančias žemes, iš Rusijos įvežamas trąšas, žurnalistų yra pagautas nedeklaravęs turto ir milijoninių sumų duotų šeimos nariams.

„Jie mano ir save mato kaip gelbėtoją, kuris atėjo dabar išgelbėti šalį ir Lietuvą dabar nuo bėdų, kaip jis gelbėjo Naisių kaimelį. Paprasčiausiai jis tiki, kad tikrai yra išrinktasis ir bet koks knaisiojimasis jo praeityje, tai yra asmeniniai įžeidimai jam. Jis buvo pripratęs, kad iki šiol į jį žiūri kaip į pastorių, tai yra kalba nenuginčijamas tiesas ir jis dabar susidūrė su kritika. Jis pyksta, bet pyksta ne dėl to, kad jį gaudytų kas nors meluojant, pyksta dėl to, kad jį kritikuoja“, – tvirtina A. Armalis.