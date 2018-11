D. Grybauskaitė prisijungė prie „Reporterių be sienų“ iniciatyvos

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Paryžiuje kartu su kitų pasaulio šalių lyderiais prisidėjo prie tarptautinės žurnalistų organizacijos „Reporteriai be sienų“ iniciatyvos, raginančios pasaulyje užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę.

Prie šios iniciatyvos taip pat prisidėjo Vokietijos, Prancūzijos, Kanados, Danijos, Norvegijos, Šveicarijos, Danijos lyderiai, pirmadienį pranešė Prezidentūra.

„Pasak prezidentės, nuomonių išraiškos ir žodžio laisvė yra viena iš demokratinės visuomenės dedamųjų, o spartus technologijų skaitmenizavimas atvėrė plačias žodžio sklaidos galimybes ir sustiprino jo galią“, – teigiama pranešime.

„Todėl vis daugiau informacinio lauko užvaldo propagandinės, netikros, dezinformuojančios naujienos, darančios žalą objektyvių žinių sklaidai, teisingam įvykių suvokimui“, – rašoma jame.

„Reporteriai be sienų“ iniciatyva siekiama, kad Vyriausybių, įmonių ir pilietinės visuomenės atstovai parengtų ir priimtų deklaraciją „Tarptautinis įsipareigojimas informacijai ir demokratijai“.

Anot Prezidentūros, „Reporterių be sienų“ įkurta Informacijos ir demokratijos komisija atkreipia dėmesį, kad plintančia internetine dezinformacija siekiama paveikti debatų turinį, iškraipyti rinkimų rezultatus, be to, beveik visur informaciją valdo privatūs interesai, o daugelyje šalių yra politinė žiniasklaidos kontrolė ir grėsmė žurnalistams.

D. Grybauskaitės teigimu, Lietuva yra to informacinio lauko dalis, todėl, būdama demokratine valstybe, turi imtis veiksmų, kad būtų apsaugota prieiga prie nepriklausomos, įvairios ir faktais grįstos informacijos, kuri atlieka svarbų vaidmenį viešose diskusijose.

„Reporterių be sienų“ interneto puslapyje rašoma, kad šios iniciatyvos imtasi tuo metu, kai „pasitikėjimo demokratija krizė ir auganti despotiškų režimų įtaka kelia didžiulę grėsmę laisvėms, pilietinei harmonijai ir taikai“.

Informacijos ir demokratijos komisiją sudaro 25 garsūs pasaulio žurnalistai iš 18 šalių, jai vadovauja „Reporterių be sienų“ generalinis sekretorius Christophe Deloire (Kristofas Deluaras) ir Nobelio taikos laureatė Shirin Ebadi (Širin Ebadi).

Atnaujinti pasaulio galingųjų įsipareigojimus žodžio laisvei siekiama praėjus 70 metų, kai Jungtinės Tautos priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.