Konservatoriai tvirtins I. Šimonytės kandidatūrą į prezidentus

„Sulaukėme didelio pasisekimo organizuodami „Demokratijos šventę“, kurioje aktyviai dalyvavo ne tik mūsų bendruomenė, bet ir partijos vertybėms prijaučiantys – net 18 tūkst. pilietiškų žmonių. Tarybos posėdyje šeštadienį patvirtinsime paramą pirminių rinkimų nugalėtojai“, – partijos pranešime spaudai cituojamas konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

Ekonomistė I. Šimonytė konservatorių pirminiuose rinkimuose didele balsų persvara nugalėjo diplomatą Vygaudą Ušacką. Rinkimuose dėl partijos keliamo kandidato į prezidentus dalyvavo per 20 tūkst. žmonių.

Pirminiuose rinkimuose dalyvauti galėjo ne tik partijos nariai, bet ir simpatikai, pastarųjų buvo daugiau – rinkimams užsiregistravo per 18 tūkst., o atėjo balsuoti per 12 tūkstančių. Tuo tarpu TS-LKD narių balsavo per 8 tūkstančius.

Tarybos posėdyje konservatoriai taip pat ketina tvirtinti kandidatų į merus sąrašą, priimti rezoliucijas dėl „TS-LKD tapimo Žmonių partija“ bei „Dėl 2019 metų biudžeto projekto”.

Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužės 12 dieną, antrasis turas numatytas gegužės 26 dieną.