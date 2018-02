Įpareigos Seimą viešai skelbti komitetų ir komisijų posėdžių įrašus

Seimo statuto pakeitimo projektu siekiama sukurti sąlygas geriau informuoti visuomenę apie Seimo veiklą bei užtikrinti, kad Seime vykstančių posėdžių garso įrašai būtų viešai prieinami per įmanomai trumpiausią laiką ir ne vėliau kaip per 1 parą nuo to posėdžio.

„Kadangi pastaruoju metu pasitaikė atvejų, kai interpretuojant galiojančius teisės aktus, o būtent Visuomenės informavimo įstatymo bei Seimo vidinių teisės aktų normas, buvo apribotas komitetų posėdžių garso įrašų prieinamumas žiniasklaidos priemonėms, o kartu - ir visuomenei. Yra svarbu užtikrinti, kad tokios situacijos, kai nepagrįstai ribojama žiniasklaidos ir visuomenės teisė gauti informaciją apie Seimo veiklą, nepasikartotų. Todėl yra tikslinga nustatyti tokį reguliavimą, kuris įtvirtintų Seimo pareigą viešai skelbti posėdžių garso įrašus per įmanomai trumpiausią laiką“, - teigia R. Karbauskis.

Tikslinga nustatyti tokį reguliavimą, kuris įtvirtintų Seimo pareigą viešai skelbti posėdžių garso įrašus per įmanomai trumpiausią laiką.

Pasak jo, šiuo metu Seimo statute nėra įtvirtintos pareigos viešai Seimo interneto svetainėje skelbti Seimo posėdžių, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių garso įrašus. Remiantis Seimo statuto nustatyta tvarka, Seimo interneto svetainėje viešai skelbiamos tik Seimo posėdžių stenogramos.

„Tikimasi, kad viešas Seimo posėdžių, Seimo komitetų ir komisijų posėdžių garso įrašų skelbimas didins informacijos apie Seimo veiklą prieinamumą, užtikrins didesnį Seimo atvirumą visuomenei, sukurs palankesnes sąlygas žiniasklaidos veiklai nušviečiant įvykius Seime. Taip pat yra tikėtina, kad, visuomenei galint susipažinti su komisijų ir komitetų priimamais sprendimais ir juos lėmusiais argumentais, bus užtikrintas didesnis sprendimų priėmimo proceso skaidrumas, Seimo atskaitingumas visuomenei, augs rinkėjų galimybės betarpiškai domėtis jų išrinktų Seimo narių veikla, o kartu ir didės visuomenės pasitikėjimas Seimu, kaip institucija, ir Seimo priimamais sprendimais“, - sako LVŽS frakcijos seniūnas R. Karbauskis.

Kaip ELTA jau skelbė, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnui Gabrieliui Landsbergiui nepavyko gauti pernai rugsėjo 20 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio įrašo, kuriame buvo svarstomas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektas. Jo teigimu, Seimo valdyba atsisakė pateikti jam šį įrašą.

Seimo TS-LKD frakcijos seniūnas praėjusią savaitę žadėjo teikti Seimo nutarimo projektą, kuriame būtų aiškiai įvardinta, kad atvirų Seimo komitetų, komisijų ir kitų struktūrų posėdžių garso įrašai turi būti be apribojimų pateikiami bet kuriam Seimo nariui.