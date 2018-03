G. Landsbergis: pasileisti Seimui šiandien yra teisingiausias kelias

Jų nuomone, Seimo valdančiosios daugumos lyderiai organizavo neteisėtus slapto Seimo narių balsavimo kontrolės būdus, taip pažeidė balsavimo slaptumo ir laisvo Seimo nario mandato principus ir todėl prarado Konstitucijos suteiktą teisę atstovauti tautai. Nutarimo projekte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų konstatuojama, kad šiurkščiai pažeidusio Konstituciją ir sulaužiusio priesaiką Seimo nario Mindaugo Basčio nepavykusios apkaltos procedūra diskreditavo Seimo, kaip tautos atstovybės, vardą.

Apie parlamentą ištikusią krizę ir galimus jos sprendimų būdus naujienų agentūros ELTA žurnalistė Jadvyga Bieliavska kalbėjosi su Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininku, šios partijos Seimo frakcijos seniūnu Gabrieliumi Landsbergiu.

- Po balsavimo dėl apkaltos Seimo narys Mindaugas Bastys pasitraukė iš Seimo, tačiau problema lieka. Nors Seimas turi didelę patirtį rengiant slaptus balsavimus, šį kartą, atrodo, žiauriai paslydo...

- Man keistas yra diskutavimas dėl balsavimo rezultatų. Niekas lyg tai garsiai nenori pasakyti: toks yra Seimas. Seime šiandien yra 21 Seimo narys, manantis, kad M. Bastys turi likti Seime. Jie nieko nepažeidė, jie balsavo pagal savo sąžinę taip, kaip Ramūnas Karbauskis jiems pasakė prieš balsavimą: balsuokite pagal sąžinę ir jie balsavo pagal sąžinę. Šis Seimas tiesiog toks yra. Problema yra ta, kad morališkai vertinant šitą Seimą, yra gėda būti tokiame Seime.

Kitas dalykas yra „valstiečių“ lyderių Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio pasisakymai, kad jie žino slapto balsavimo rezultatus. Kai mes sužinojome, kad Seimo nariai buvo priversti arba paraginti fotografuoti balsavimo lapelius, tai, manau, vienintelis tikslas yra, kad atsiskaitytų savo vadovams. Tai čia jau yra konstitucinis laisvo Seimo nario mandato teisės pažeidimas.

- Ar dėl tokių galimų pažeidimų kreipsitės į teisėsaugos institucijas ir prašysite surasti kaltuosius?

- Manau, kad yra keli būdai. Vienas teisingiausių būtų Seimui pripažinti, kad viskas: padarėme ką galėjome, kaip galėjome, ir Seimas pasileidžia. Suprantu, kad daugelis tai kritikuoja, sako, kad nepavyks balsavimas. Bet aš manau, kad tai šiandien yra teisingiausias kelias pripažinti Seimui kaip institucijai, kad, deja, nepavyko.

- Seime įregistruotas Statuto pataisos, kuriose siūloma, kad balsavimas dėl parlamentaro mandato panaikinimo būtų atviras. Nesidangstyti slaptais balsavimais ragina ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ar pritarsite tam?

- Apkaltos nebūtinai turi būti slaptos. Manau, kad Seimas turi teisę pasirinkti, kuris balsavimas turi būti įslaptintas.

- Opozicijos nuomone, šiuo metu Lietuvą yra ištikusi parlamentinė krizė, kurią gali išspręsti tik pirmalaikiai Seimo rinkimai. Ar vienintelė išeitis, jūsų nuomone, būtų pirmalaikiai Seimo rinkimai, ar visi būdai tartis jau išseko, ar nematome tokių galimybių?

- Nematau, dėl ko būtų galima tartis.

- Beveik kiekvieną Seimo kadenciją atsirasdavo iniciatyvų rengti pirmalaikius rinkimus, tačiau jų realizuoti nepavykdavo. Šiek tiek pajuokaudama paklausčiau, ar jūs ketinate tapti seneliu nr. 2, kuriam naujausioje parlamentarizmo istorijoje vieninteliam pavyko, kad Aukščiausioji taryba-Atkuriamasis Seimas pasileistų?

- Anas Seimas parodė ypatingą išmintį ir, nepriklausomai nuo to, kad po to tie rinkimai nebuvo labai sėkmingi, tai buvo demokratijos egzaminas. Seimas dabar laiko demokratijos egzaminą. Po nepavykusio balsavimo Seime dėl pirmalaikių rinkimų, jeigu jis nepavyktų, mes galime turėti Seimą, kuriuo nebus pasitikima išvis. Kiekvienas Seimo sprendimas, kiekviena Seimo reforma, kurią atneš premjeras S. Skvernelis, bus vertinama per nepasitikėjimo prizmę.

- Nutarimo projektą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų surengimo šių metų birželio 3 d. parėmė tik opozicija, todėl abejotina, kad šią iniciatyvą palaikytų reikiamas skaičius - 85 - Seimo narių, nebent tai vertinate kaip savotišką pasitikrinimo testą?

- Manau, kad tai įvertinimas esamos situacijos. Balsuojantys „už“ pasakys, kad jiems tinkama esama situacija su visa ta šita krize. Balsuojantys „prieš“ pasakys, kad mes turime pasitikrinti pas rinkėjus, mes turime prašyti rinkėjų, kad šie įvertintų tokią situaciją. Tada žinosime, kaip čia yra.

- Kada, jūsų nuomone, nutarimo projektas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų galėtų būti įtrauktas į Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę?

- Dabar renkame 48 Seimo narių parašus, kurių reikia, kad jis būtų privaloma tvarka įtrauktas į darbotvarkę. Manau, kad tai bus artimiausiu metu, neatmetu galimybės, kad dar kovo mėnesį.

- Tačiau jūs nepasitikite Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės Lauros Matjošaitytės veikla. Jeigu jos vadovaujama VRK rengtų pirmalaikius rinkimus, ar nekiltų nepasitikėjimas jų rezultatais?

- Manau, kad šie klausimai turėtų būti sprendžiami lygiagrečiai. Jeigu Seimas pasileistų, aš manau, kad privalėtų trauktis ir Laura Matjošaitytė. Vienareikšmiškai nematau kitos išeities.

- Ar tai reiškia, kad iki tol, kol nebus priimtas sprendimas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų jūs dėl L. Matjošaitytės nesiimsite jokių žingsnių?

- Siekėme kartu su valdančiaisiais per Seimo Pirmininką atrasti sprendimą, tinkantį visam Seimui, bet nebuvome išgirsti, buvome nesuprasti. Seimo Pirmininkui, manau, nėra aišku iki galo, kodėl turėtų būti bendras sutarimas. Dėl to šiek tiek gaila. Seimo Pirmininkas savo poziciją ir valdančiųjų poziciją supranta daugiau kaip galios instrumentą priversti mažuosius paklusti jų valiai. Demokratija taip neveikia, demokratija yra sutarimo būdas.

- Tačiau valdantieji palaiko VRK pirmininkę, ji pati pareiškė, kad nesitrauks. Kokių matote galimybių pakeisti VRK vadovę?

- Inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą.

- Tai bus pasitikrino testas, kuris gali būti naudingas VRK pirmininkei.

- Mes esame sakę Seimo Pirmininkui, kad tai, jog ji laimi valdančiųjų balsais prieš opoziciją, neįrodo pasitikėjimo institucija. Tai nesustabdo nuo to, kad mes galime kvestionuoti kiekvieną VRK sprendimą, skųsti kiekvieną sprendimą teismui dėl to, kad jis bus pagrįstai neįtikinantis.

- Ar to , kad jūs imatės iniciatyvos rengti pirmalaikius Seimo rinkimus, oponentai neįvertins kaip bandymo nukreipti dėmesį nuo savo partinių problemų, kaip bandymą išsiplauti partijos „mundurą“, kurį galbūt sutepė iš Seimo pasitraukęs konservatorius Tadas Langaitis ir nederamu elgesiu kaltinamas Seimo TS-LKD frakcijos narys Mykolas Majauskas?

- Nematau čia tokios didelės tragedijos, kurią galbūt kai kas mėgina nupaišyti. Ta prasme, kad abudu atvejai buvo paaiškinti ir pakankamai skaidriai visuomenei buvo atsiskaityta. T. Langaitis pasitraukė, M. Majauskas yra frakcijos kolega, jo narystė partijoje sustabdyta, jis nevengia žiniasklaidos, aiškina situaciją. Manau, kad jie užėmė skaidrumo ir viešumo, bendravimo su visuomene poziciją, ir tas kuria pasitikėjimą.

- Jūs pastaruoju metu „sublizgėjote“, sakyčiau, kaip opozicijos lyderis. Ar sieksite, kad toks jūsų statusas būtų ir oficialiai įteisintas?

- Tokių kalbų nėra. Manau, kad natūraliai tai vyksta, nes esame didžiausia opozicinė frakcija. Svarbiausia, kad yra lygiateisiškumo principu grindžiamas geras bendradarbiavimas tarp opozicinių frakcijų. Kartais kai kurių dalykų neliečiame, nes žinome, kad nesurasime sutarimo. Mane džiugina tokie dalykai kaip opozicijos vieningumas. Pradžioje, kai pradėjome darbą, mūsų nuomonės dažniau išsiskirdavo.

- Kaip vertinate Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūno Ramūno Karbauskio ketinimus inicijuoti apkaltą beveik visai jūsų frakcijai in corpore - 29 Seimo nariams?

- Gal tai pervargimas? Teisiškai nėra nei pagrindo, nei argumento. Gal tai spyruoklės reakcija, didelė įtampa..

