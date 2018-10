E. Gentvilas: jei premjeras pats nepasiaiškins, už jį tai padarys teisėsauga

Politikas, reaguodamas į S. Skvernelio antradienio išdėstytą pareiškimą, kad nedalyvaus opozicijos inicijuotame neeiliniame Seimo posėdyje, kuriame būtų vėl keliamas Vyriausybės sunaikinto pasitarimo įrašo istorijos klausimas, teigia, kad premjeras vis labiau tolsta nuo visuomenės.

„Akivaizdu, kad Skvernelis vengia tolesnės akistatos, nes paaiškinti, kodėl ir kaip buvo sunaikintas pasitarimo įrašas, rišliai tiesiog neišeina. Gal jau per vėlu pateikti suprantamą ir priimtiną paaiškinimą. Tiesiog per daug prišnekėta, per daug visi apkaltinti, pasiųsti pas psichiatrus. Manau, kad jis jau toli nužengė ir bijo įklimpti dar giliau“, - Eltai kalbėjo E. Gentvilas.

Tačiau, pabrėžė liberalų lyderis, pateikti atsakymą premjerui reikės. Pasak jo, opozicija neatsitrauks, o jei premjeras nepasiaiškins pats, tai atsakymus pateikti galės teisėsauga.

„Opozicija gali klausinėti ir toliau klausinės. Tuo tarpu Skvernelis gali ignoruoti opoziciją ir visur siųsti - pas urologą, psichologą, psichiatrą - tačiau ateina teismų diena. Aš neatmetu, kad gali būti kreipiamasi ir į prokuratūrą dėl baudžiamosios atsakomybės - pavyzdžiui, ar nėra dokumentų klastojimo, neteisėtų komandų davimo. Tad jei jis pats nepaišins, tai gali paaiškinti teismai arba teisėsauga“, - kalbėjo E. Gentvilas.

Apibendrindamas klausimą politikas pabrėžė, kad premjeras savo veiksmais vis labiau atitolsta nuo visuomenės.

„Aljansas tarp premjero ir visuomenės silpnėja. Ką reiškia Vyriausybės posėdžių, kurie buvo viešinami, ištrynimas. Piliečių teisė žinoti turi būti plečiama, tuo tarpu premjeras akivaizdžiai siaurina visuomenės teisę žinoti. Čia toks bravūriškas policininko elgesys“, - akcentavo E. Gentvilas.

Premjeras antradienį feisbuke pranešė, kad opozicijos šaukiamame nenumatytame posėdyje nedalyvaus, nes išvyksta į Marijampolę. Premjeras, pabrėždamas, kad opozicijos yra žeminamas ir įžeidinėjamas, ragino jam rūpimus klausimus užduoti per Vyriausybės valandą Seime.

Antradienį opozicijos iniciatyva šaukiamas nenumatytas Seimo posėdis, kuriame planuojama svarstyti rezoliucijos projektą dėl premjero įvykdytų Lietuvos teisės aktų pažeidimų, ištrinant Vyriausybės pasitarimo įrašą.

ELTA primena, kad premjeras visuomenės dėmesio sulaukusiame Vyriausybės pasitarime itin grubiai pasisakė apie žurnalistus ir, žiniasklaidą priskyręs verslui, teigė, kad jam duomenų teikti nemokamai nereikia. Žurnalistams paprašius pasitarimo įrašo, jis buvo ištrintas.

Praėjusią savaitę iš Seimo tribūnos S. Skvernelis aiškino, kad pasitarimų garso įrašai, jų darymas ir saugojimas nėra Vyriausybės kanceliarijos viešoji funkcija, tokie įrašai nėra nurodyti Vyriausybės kanceliarijos dokumentacijos plane.

Seimo opozicinių frakcijų šis premjero paaiškinimas neįtikino, todėl aiškino, kad inicijuos skubias teisines ir politines konsultacijas dėl Vyriausybės vadovo atsakomybės.