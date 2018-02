D. Grybauskaitė: Lietuvoje daugėja verslo investicijų iš JAV

Per praėjusius metus JAV investicijos Lietuvoje išsaugo 50 mln. JAV dolerių. Į Lietuvą įžengė tokios Amerikos kompanijos kaip medicinos įrenginių gamintoja „Hollister“, IT sprendimus siūlanti „Harbourtouch“, kibernetinio saugumo įmonė „Arxan Technologies“. Plėtros galimybėmis Lietuvoje taip pat domisi sveikatos apsaugos paslaugų bei technologijų įmonė „Intemedix“, medicininio draudimo kompanija „Michigan Devilery Systems and Support“. Auga ir Lietuvos eksportas į JAV - vien pernai dvigubai padidėjo ir Amerikoje parduodamų lietuviškų lazerių skaičius.

Pasak Lietuvos vadovės, tai - abiejų valstybių sėkmės pavyzdžiai, tačiau galimybių bendradarbiauti yra ir daugiau. Todėl prezidentės vizito į Vašingtoną metu JAV sostinėje rengiamas Baltijos šalių ir Amerikos verslo forumas, kurio tikslas - skatinti verslo ryšius skaitmeninės ekonomikos, inovacijų, energetikos, infrastruktūros plėtros ir kituose sektoriuose.

D. Grybauskaitės teigimu, JAV yra artima Lietuvos sąjungininkė, kurios buvimas regione gyvybiškai svarbus mūsų saugumui. Kuo glaudesni abipusiai gynybos, energetiniai, verslo ryšiai, tuo saugesnė ir ekonomiškai stipresnė Lietuva. Todėl Lietuvos interesas - padėti kuo daugiau JAV kompanijų atrasti Lietuvos galimybes.

Lietuvai svarbus ir stiprėjantis gynybos pramonės bendradarbiavimas su JAV. Jau dabar esame lyderiai tarp Baltijos šalių pagal bendradarbiavimo apimtį su JAV šioje srityje. Ženkliai auga Lietuvos kariuomenės įsigijimai iš Amerikos gamintojų, Lietuvos kompanijos į JAV pradeda eksportuoti gynybos pramonei reikalingus aukštųjų technologijų produktus. JAV karinės pramonės kompanijos taip pat domisi investicijų galimybėmis Lietuvoje. Prie glaudesnių ryšių kūrimo taip pat prisidės Lietuvos ir JAV verslo tarybos vizito metu rengiamas dvišalis gynybos forumas.

Susitikime su JAV verslininkais aptartas ir energetinis bendradarbiavimas. Išnaudodama Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo „Independence“ teikiamas galimybes, Lietuva viena pirmųjų pradėjo importuoti suskystintąsias gamtines dujas iš JAV. Diversifikuotas dujų tiekimas padeda užtikrinti viso regiono energetinį saugumą. Tačiau siekiant dar labiau paskatinti konkurenciją, regioninė Baltijos šalių dujų rinka galėtų priimti ir daugiau suskystintųjų gamtinių dujų iš JAV. O Klaipėdos „Independence“ galėtų tapti vartais JAV gamtinėms dujoms į Vidurio ir Rytų Europos regioną.

Tai - jau 5-oji Lietuvos-JAV verslo tarybos misija, kurioje dalyvauja rekordiškai didelis Amerikos kompanijų skaičius. Su prezidente susitiko tokių įmonių kaip „Lockheed Martin International“, „Oshkosh Defense“, „Textron“, „OrbitalATK“, „Thermo Fisher Scientific“, „Intemedix“, „Pfizer“, „Michigan Delivery Systems and Support“, „Western Union“, „Strategic Staffing Solutions“, „Philip Morris International“ atstovai.

Lietuvos ir JAV verslo taryba vienija Lietuvoje jau investavusias Amerikos kompanijas, kurios padeda su investicijų galimybėmis Lietuvoje supažindinti ir kitas įmones.

Kaip jau skelbta, balandžio 3-iąją prezidentė D. Grybauskaitė Vašingtone dalyvaus Baltijos valstybių ir JAV viršūnių susitikime. Lietuvos vadovė kartu su Latvijos Prezidentu Raimondu Vėjuoniu, Estijos Prezidente Kersti Kaljulaid ir JAV Prezidentu Donaldu Trumpu aptars aktualius regiono ir transatlantinius klausimus. Susitikime daug dėmesio bus skiriama gynybos, energetinio saugumo ir verslo ryšių stiprinimui.

D. Grybauskaitė su JAV prezidentu D. Trumpu buvo susitikusi 2017 m. Briuselyje ir Varšuvoje. Taip pat pernai Miunchene ir Taline vyko Baltijos šalių prezidentų susitikimai su JAV viceprezidentu Mike'u Pencu.