Baltijos šalių, Lenkijos ir EK vadovai tarsis dėl elektros tinklų sinchronizacijos

Susitikimas vyks ketvirtadienį prieš prasidedant Europos Vadovų Tarybos posėdžiui.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas Nerijus Aleksiejūnas BNS sakė, kad šiame susitikime bus aptarta pažanga, siekiant birželį pasirašyti galutinį susitarimą dėl projekto.

„Tai svarbus susitikimas, siekiant rasti sprendimą dėl sinchronizacijos tarp Baltijos šalių ir Lenkijos. Mūsų tikslas – birželį pasirašyti susitarimą“, – BNS sakė diplomatas.

Susitikime dalyvaus Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris (Žanas Klodas Junkeris), Lietuvai susitikime atstovaus prezidentė, Latvijai, Estijai ir Lenkijai – premjerai.

Baltijos šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL žiede ir yra priklausomos nuo dispečerinės Maskvoje bei Rusijos elektros tinklo.

Siekiant sumažinti priklausomybę nuo Maskvos, Baltijos šalys numato iki 2025 metų susijungti su Europos elektros energetikos sistema.

Tačiau ši iniciatyva pernai susidūrė su sunkumais, paaštrėjus ginčui, kokiu būdu įgyvendinti projektą.

Lietuva siūlo naudoti dabar esančią elektros jungtį su Lenkija, tačiau Latvija ir Estija, motyvuodamos saugumo reikalavimais, reikalavo tiesti antrąją liniją.

Estija buvo iškėlusi idėją, kad Baltijos šalys galėtų prisijungti prie Šiaurės šalių sistemos per Suomiją, tačiau Estijos premjeras praėjusią savaitę per vizitą Vilniuje išsakė paramą sinchronizacijai per Lenkiją.

Baltijos šalių ir Lenkijos vyriausybių sutarimas yra esminis, siekiant projektui gauti lėšų iš ES biudžeto.