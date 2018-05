Ar ministro L. Kukuraičio nesudegins patarėjas?

Tyrimas dėl šnipinėjimo

2013 m. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai sučiupo savo darbuotoją – Imuniteto skyriaus vyriausiąjį tyrėją Nėrijų Kisielių, kuris įtariamas, prisijungęs prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazių, daugiau nei metus neteisėtai rinkęs informaciją apie šimtą asmenų.

Surinkta informacija buvo perduota įvertinti Generalinei prokuratūrai. Prokuroras Gintas Ivanauskas atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio skandalo. Jis paaiškino nematantis nusikaltimo sudėties, neturintis įrodymų, kad N.Kisielius surinktus duomenis kažkur būtų platinęs.

Tuometis FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius tvirtina, kad ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakę prokurorai ir konstatavo, kad čia gali būti drausminio nusižengimo požymių.

"Buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl neteisėto informacijos rinkimo be vadovybės žinios ir nurodymo, – pasakojo K.Jucevičius. – N.Kisielius – neeilinė asmenybė. Turi savybę knaisiotis reikia nereikia po žmogaus asmeninius duomenis. Kiek pamenu tarnybinį patikrinimą, kartais net nesupranti jo motyvų, jis visur įžvelgia blogybes. Visi aplink blogi, korumpuoti, sukčiai. Jei tokiam žmogui duotum visišką laisvę, daug malkų priskaldytų."

Anot K.Jucevičiaus, kaip darbuotoju, juo buvo galima pasitikėti. "Tik tai, kad jis irgi peržengia įstatymus, negerbia kito žmogaus privatumo, negerai. Jis turėjo savybę rinkti, kaupti informaciją apie kitus darbuotojus. Visi žmonės nori turėti kažkokio privatumo. O jis, naudodamasis tuo, kad gali prieiti prie duomenų bazių, piktnaudžiavo savo įgaliojimais", – pastebėjo buvęs FNTT vadovas.

Išvados – neigiamos

Pagal Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko reikalavimus N.Kisielius privalėjo nurodyti, kam tiksliai renka informaciją, o jis tik parašydavo, kad vykdo tarnybinį patikrinimą ar operatyvinį tyrimą. Nenurodydavo nei tyrimo numerio, nei tarnybinio pranešimo ar konkretaus įslaptinto dokumento registracijos numerio.

Kokiais tikslais stebėta tiek žmonių? K.Jucevičius nesiėmė atsakyti. Tačiau tolesnė FNTT Imuniteto skyriaus vyriausiojo tyrėjo karjera buvo baigta.

"Nebuvo jis atleistas dėl pažeidimo, – paaiškino buvęs FNTT direktorius. – Tyrimo metu susirgo, po ligos pateikė prašymą išeiti savo noru. Privalėjome jį atleisti. Tarnybinis patikrinimas buvo baigtas N.Kisieliui jau išėjus, tad jis spėjo užbėgti įvykiams už akių. Tarnybinio nusižengimo faktai buvo konstatuoti."

Pats N.Kisielius "Kauno dieną" įtikinėjo, kad FNTT tyrimas prieš jį galėjo būti šališkas, kaip kerštas, nes jis 2011-aisiais ištyrė, kad K.Jucevičius, kai dar nevadovavo institucijai, pats padarė tarnybinį nusižengimą.

O kaip reputacija?

Ir pats N.Kisielius, ir naujo patarėjo darbe gegužės 23-iąją laukiantys Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, paklausti, ar skandalinga praeitis dar labiau nepakenks ministrui L.Kukuraičiui, netrukdys tinkamai atlikti pareigų, atsakė, kad jokios problemos nėra.

Visi aplink blogi, korumpuoti, sukčiai. Jei tokiam žmogui duotum visišką laisvę, daug malkų priskaldytų.

Pats ministras L.Kukuraitis – žurnalistams nepasiekiamas. "N.Kisieliui dirbant FNTT buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl fizinių asmenų duomenų neteisėto rinkimo, paskelbtos išvados, tarnybinė nuobauda nepaskirta. Išėjęs iš tarnybos N.Kisielius 2013 m. apskundė sprendimą atlikti tarnybinį patikrinimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT), kuris pripažino, kad patikrinimas buvo atliekamas neteisėtai ir nutraukė visą administracinę procedūrą", – "Kauno dienai" tvirtino Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Ministerija ir būsimasis L.Kukuraičio patarėjas tik formaliai teisūs. LVAT pritaikė jau esančią teismų praktiką, kad tarnybiniai patikrinimai privalo būti nutraukti, o nuobaudos skirti nebegalima, jei galimas kaltininkas palieka darbą. N.Kisielius šia įstatymų landa ir pasinaudojo išlįsti su "nepriekaištinga reputacija".

Marga ta reputacija

Į pensiją suskubęs pabėgti FNTT veikėjas teismuose iš visų jėgų įrodinėjo ne tai, kad teisėtai rinko informaciją apie šimtą asmenų. Gynybos arkliukas buvo įrodyti, kad prieš jį patį tyrimas buvo neteisėtas, nes neigiamos išvados būtų užkirtusios galimybę ateityje eiti pareigas, kurias norint užimti, reikia leidimo dirbti su slapta informacija. N.Kisielius skunduose ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT) ir LVAT minėjo daugybę teisės aktų – įstatymų, statutų, instrukcijų, kurių nesilaikė FNTT komisija, siekdama išsiaiškinti teisybę.

Pirmosios instancijos teismas – VAAT – vis dėlto išnagrinėjo FNTT tarnybinio patikrinimo komisijos išvadas ir N.Kisielių pripažino neteisiu, atmetė jo pretenzijas, įskaitant ir reikalavimą atlyginti neturtinę žalą. Konstatuota, kad žalos nebuvo, niekas pareigūno nevertė palikti vidaus reikalų sistemą.

Paaiškėjo ir labai negražių faktų apie patį herojų. Paminėta, kad pareiškėjas buvusioje darbovietėje nemėgo ne tik savo aukščiausiojo vadovo. N.Kisielius tvirtino, kad komisija, be kita ko, buvusi šališka, nes su viena nare jis anksčiau dirbdamas viename kabinete buvo susipykęs, o po to "jų tarpusavio santykiuose atsirado priešiškumas".

Būsimasis socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas teismą įtikinėjo, kad jis net nebuvo supažindintas su tarnybinio patikrinimo pranešimu, jam nebuvo aišku, ką padarė. Tačiau čia paaiškėjo, kad N.Kisielius meluoja. Teismas konstatavo, kad jis atsisakė tokį dokumentą priimti net būdamas FNTT patalpose.

Deja, viso to LVAT nebetyrė. Iš FNTT į pensiją pabėgęs N.Kisielius be vargo, be jokių įtarinėjimų grįžo į valdišką darbą. Prieš susikraudamas daiktus dirbti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, jis ėjo akcinės bendrovės "Energijos skirstymo operatorius" Prevencijos skyriaus analitiko, atsakingo už korupcijos ir vagysčių prevenciją, pareigas.

Bet ir N.Kisielių dėl neteisėto asmens duomenų rinkimo išteisinančio verdikto jokia institucija nepaskelbė.

Lietuvos nelaimė

Patyręs teisininkas, buvęs Lietuvos advokatūros tarybos pirmininkas, dabartinis Seimo narys Rimas Andrikis mano, kad nėra pateisinimo neteisėtam informacijos rinkimui.

"Jei minima situacija dėl neteisėto duomenų rinkimo buvo, mūsų įstatymai gana humaniški, po kažkurio laiko priekaištingos reputacijos žmogus tampa nepriekaištingos reputacijos", – sakė teisininkas.

Pasak jo, yra tam tikra senatis ir tarnybiniam nusižengimui. "Bet aš sunkiai įsivaizduoju, kad toks žmogus vėl galėtų dirbti panašų darbą, kur asmens duomenų apsauga yra kritinės būklės. Aš nuolat smerkiu tą totalinę sekimo sistemą. Štai ir Seimas pritarė, kad Valstybinė darbo inspekcija galėtų pagal fotonuotraukas tikrinti nelegaliai dirbančius asmenis. Kitaip tariant, prie totalinio sekimo prisidės dar viena tarnyba. Tai yra tragiška situacija asmens duomenų apsaugos srityje, su pagarba žmogaus teisėms, privačiam gyvenimui. Lietuvoje apie tai geriau net nekalbėti. Bet manau, kad vaistų nuo totalinio sekimo nėra. Reikia su tuo susitaikyti. Reikia kontroliuoti tą totalinį sekimą, kad privatus gyvenimas nebūtų pažeidžiamas, kad tie duomenys nebūtų viešinami tada, kai to neleidžia įstatymas. O pagautas nelegalius žvalgybos metodus naudojęs žmogus turi būti nubaustas, kaip galbūt nusikalstamą veiką padaręs asmuo. Bet Lietuvoje tokia situacija, kad net rimčiausių įstaigų pažymos atsiduria žiniasklaidoje. Randamas koks diskelis atseit pakelėje ar dar kur nors."

Anot R.Andrikio, didžiausia bėda, kai sekimu užsiimama dėl menkniekių.

"Yra septynios institucijos, kurios vykdo žvalgybos funkcijas. Tai susiję su nacionaliniu saugumu, su sunkių nusikaltimų tyrimu, su organizuotu nusikalstamumu. Taip, tai suprantu, teismai dalija sankcijų tiek, kiek jų reikia, problemos nėra. Bet tai, kad mes dabar pastatysime prie kažkokio statybos objekto prižiūrėtoją, kuris pagal nuotraukas žiūrėtų, kas ateina į darbą, yra tiesiog minties šedevras. Sunkiai suderinamas su Konstitucija", – ironizavo R.Andrikis.

Pasitraukė trys

Socialinės apsaugos ir darbo ministrą L.Kukuraitį šiemet paliko jau trys patarėjai.

Sausį pasitraukė ekonomistas, Vilniaus universiteto prof. Romas Lazutka. Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų, neįgaliųjų socialinės integracijos politikos klausimais patarinėjęs R.Lazutka dirbo tik metus, pasitraukė praradęs viltį, kad ši valdančioji dauguma vykdys savo rinkimų pažadus.

Paskui prof. R.Lazutką L.Kukuraitį paliko jo patarėja viešiesiems ryšiams Gabija Vitkevičiūtė. Ji prisiėmė atsakomybę dėl skandalo, kai buvo išplatintas spaudos pranešimas su ministerijos vadovo nuotrauka prie pernai motinos ir patėvio užmušto Matuko kapo.

Vasario mėnesį pasitraukęs L.Kukuraičio patarėjas Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimiras Banelis dirbo mažiau nei du mėnesius. Sakė jau atlikęs sutartus darbus ministerijoje, pateikęs konkrečias socialinės partnerystės plėtros priemones, todėl nebenorįs leisti mokesčių mokėtojų pinigų ir grįžtąs į buvusias pareigas.