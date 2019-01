40-metė Aldona išgirdo: ji sena, nereikalinga ir darbo jai nėra

Lietuvoje ilgus metus dirbusi sesele, slaugos specialiste sanatorijoje Juodkrantėje, Aldona laimės ieškoti svetur išvyko tada, kai netekusi darbo išgirdo – jai 40 metų, todėl ji sena, nereikalinga, ir darbo jai čia nėra.

Lietuvoje slaugytojos tuo metu uždirbdavo minimumą – apie 450 litų, kiek daugiau nei 100 eurų. Pirmasis Aldonos atlyginimas Anglijoje taip pat buvo minimumas, maždaug 5 svarai per valandą. Tačiau per nepilną savaitę Anglijoje ji uždirbo tiek, kiek Lietuvoje – per mėnesį. „Pasijutau it aukso puodą laimėjusi“, – šį antradienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ prisimins Aldona.

Moteris aprodys ir senelių slaugos namus, kuriuose dirba ne vienerius metus. Viena savaitė gyvenimo tokiuose slaugos namuose kainuoja apie 1100 svarų, arba maždaug 1250 eurų. Slaugytojos ir jų padėjėjos senukams padeda pasigražinti, pasirinkti dienos drabužius, pusryčių, pietų ir vakarienės patiekalus iš atskiro valgiaraščio, netgi parūpina alkoholio ar išveža į lauką parūkyti. Aptarnavimas – tarsi gerame viešbutyje, tik su medicinine priežiūra.

Prieš dvejus metus Aldona išleido knygą „Sesele, duok tabletę nuo mirties“, kurioje detaliai aprašė emigraciją į Angliją ir senukų slaugytojos darbą svečioje šalyje. Pavadinimu knygai tapo prašymas, kurį Aldona sykį išgirdo iš 94-erių senutės. Knyga Lietuvoje tapo savotišku vadovu ne tik dirbantiems medicinos srityje, bet ir svarstantiems išvažiuoti dirbti į užsienį. Joje detaliai ir šmaikščiai pasakojama šio darbo kasdienybė. Neseniai knyga buvo išleista ir anglų kalba, jos elektroninę versiją galima įsigyti ir internete.

