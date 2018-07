Visiems smerkiantiems D. Montvydas pristato naują dainą ir jos vaizdo klipą

Dar trečiadienio vakarą soliniame koncerte kartu su kameriniu orkestru pirmą kartą atlikęs kūrinį „Pažiūrėk, ką padarei“ dainininkas pažadėjo, kad naujasis klipas nustebins.

„Vaizdo klipas kaip niekada pastiprina dainą. Šį kartą pavyko padaryti labai vientisą kūrinį, tiek kalbant apie pačią dainą, tiek apie jos vizualumą. Nuomonių kaip visada bus daug, bet, mano galva, tai geriausias mano muzikinis klipas”, – atvirauja dainininkas.

Alkoholis, cigaretės ir dar daugybė dramatiškų scenų – visa tai, pasak atlikėjo, vaizduoja kraštutines priemones, kuomet žmogus kankinasi, jam prasideda depresija bei kyla mintys apie savižudybę.

„Pagrindinė dainos ir vaizdo klipo mintis – santykiai. Mergina labai fake’ina Instagrame, jai svarbiausia pinigai ir dėmesys. Aš pats tai matau ir suprantu, tačiau negaliu nuo to pabėgti dėl meilės jai. Viso to pasekmės – kančios ir distrukcinės mintys. Vienintelis dalykas, kas padeda nuo to atitolti – narkotikai, alkoholis ir mintys apie savižudybę... Bet kita perspektyva yra mano, kaip atlikėjo. Aš tą klipą norėjau padaryti taip, kad žmonės atkreiptų dėmesį, jog tokiam žmogui privaloma padėti”, – dainos ir vaizdo klipo idėją pasakoja Donatas.

Organizatorių nuotr.

Pasak garsaus dainininko, šio kūrinio idėja kilo po kartu su grupės „Sel“ lyderiu Egidijumi Dragūnu įrašyto bendro judviejų kūrinio “Nieko verta”. „Aš tuomet labai ryškiai pamačiau, kiek daug yra netikrumo ir neapykantos tarp žmonių. Aš asmeniškai sulaukiau gausybės smerkiančių žinučių, pačių bjauriausių palinkėjimų. Tas žmonių netikrumas, neapykanta ir įžeidinėjimai kartais būna labai skaudūs“, – atvirauja atlikėjas.

Žinomas dainininkas neslepia, kad šis vaizdo klipas yra jo naujo etapo dalis ir simbolizuoja besikeičiančią pasaulėžiūrą, kurį šiuo metu išgyvena.

„Aš norėjau parodyti, kiek daug yra fake ir kiek mažai yra palaikymo vienas kitam. Aš džiaugiuosi, kad turiu žmones, kurie mane palaiko ir padeda. Tačiau, kiek daug šiame pasaulyje yra netikrumo ir žmonių, kuriems sunku tai pakelti...“, – teigia Donatas.

Naująjį kūrinį „Žiūrėk, ką padarei“ D. Montvydas kūrė kartu su garsiu muzikos kūrėju Joy Deb, kuris yra ir „Eurovizijos“ laimėtėjo Mans Zelmerlow kūrinio „Heroes“ autorius.

Vaizdo klipą režisavo talentingas režisierius Dominykas Bliznikas, kuris yra sukūręs ne vieno garsaus dainininko kūrinių vizualinį apipavidalinimą. „Aš labai džiaugiuosi atradęs žmogų, su kuriuo taip komfortiškai jaučiausi. Manau, kad Dominykas yra labai talentingas ir mes atradome bendrą ryšį“, – muzikinio klipo režisieriumi džiaugiasi atlikėjas.

Naująjį kūrinį liepos 21 d. bus galima išgirsti ir vieninteliame D. Montvydo šou šią vasarą „Vasara LIVE Cirkas“, kuris vyks Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.