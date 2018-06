Vaizdingiausi kaimyninių šalių maršrutai keliaujant dviračiu

Nenorintiems skirtis su dviračiais ir atostogų metu, čia pat – kaimyninėse šalyse – galima rasti išplėtotą dviračių takų sistemą, vedančią vaizdingiausiais miestų maršrutais.

Apie aktyvų poilsį su dviračiais Rygoje ir Gdanske pranešime spaudai pasakoja patyręs keliautojas ir tarptautinių kelionių autobusu organizatoriaus „Eurolines“ vadovas Edmundas Pavlovas.

Dviratininkų sostinė

Galima drąsiai teigti, jog Gdanskas yra Lenkijos dviratininkų sostinė. Šiame pajūrio mieste atsižvelgta į pasaulinę praktiką, pavertusią miestą dviratininkų rojumi.

Per pastaruosius 7 metus dviračių eismo intensyvumas Gdanske išaugo net dvigubai, o patraukliausiais maršrutais per metus pravažiuoja beveik milijonas dviratininkų. Būtent šiame mieste buvo pasiektas rekordas – per 24 valandas vienu maršrutu buvo pravažiuota net 10 000 kartų. „Žiūrint į statistiką, pastebimos įdomios tendencijos: nors eismo dviračiais intensyvumas padidėjo – nelaimingų atsitikimų skaičius liko toks pats“, – pasakojo E. Pavlovas, džiaugdamasis, jog Gdanskas savo pavyzdžiu patvirtino teoriją, kad kuo didesnis dviračių eismas, tuo mažiau galimybių nelaimingiems nutikimams.

Andrea Anastasakis/Unsplash nuotr.

„Kitiems Lenkijos miestams taip patiko ši mintis, jog Gdansko pavyzdžiu pradėjo sekti Varšuva, Vroclavas, Liublinas bei kiti miestai“, – teigė E. Pavlovas, pridurdamas, jog 2015-aisiais Gdanskas laimėjo 1-ąją vietą Europos miestų varžytuvėse, kaip miestas, kuriame dviračiais nuriedėta daugiausia kilometrų.

Vaizdingiausi Gdansko maršrutai

Kelionė prasideda greta senamiestyje stūksančių Porta Alta vartų, nuo kurių važiuojant pro rajonus pasiekiame kaimą prie Otomino ežero. Šalia šio vandens telkinio yra ir gamtos rezervatas. Norint pasiekti ežero krantą bei maloniai pailsėti, grožintis atsiveriančiais peizažais ar net susirengti pikniką, laukia 4–5 val. kelionė.

Mažiau patyrusiems dviratininkams miestas siūlo ir trumpesnius maršrutus, savo vaizdingumu nė kiek nenusileidžiančius tolimoms distancijoms. 15 kilometrų takas veda per istorinį Jelitkovo parką, Brzežno prieplauką ir gintarinį stadioną į pačią Gdansko širdį, istorinį centrą. Čia galima pamatyti Šv. Marijos bažnyčią, miesto rotušę, Gdansko istorijos muziejų. Važiuojant ramiu tempu ir skiriant laiko trumpiems sustojimams, įveikti šį maršrutą galima per 3 valandas.

Vienas iš ilgiausių maršrutų Gdanske tęsiasi 46 kilometrus, o įveikti jį trunka 6–7 valandas. Pasak E. Pavlovo, šį kelią verta įveikti vien dėl vietų, pro kurias jis veda. Vaizdingas maršrutas pradedamas riedant palei jūrą. Maršrute pamatysime daug įstabių miesto architektūros objektų, pavyzdžiui – Sopoto hipodromą, Ergo areną, Brezno prieplauką, Europos solidarumo centrą, fortą. Kelionės pabaigoje atsidursime tokiose įstabiose vietose, kaip Vesterplatės pusiasalis bei paminklas, skirtas pakrantės gynėjams.

„Baigiant verta paminėti keletą įspūdingų skaičių: kiekvienais metais Gdanske atsiranda tūkstančiai naujų dviračių maršrutų, o nuo pat pradžios elektroninėje erdvėje jų galima rasti apie 335 tūkst.“, – pasakojo patyręs keliautojas.

Lankome Rygą dviračiu

Susipažinti su Ryga keliaujant dviračiu – puikus būdas. Labiausiai dėl to, kad, jei ne tiltai, kuriais kartais tenka pravažiuoti, miestas įsikūręs lygioje vietovėje. Lankantis šiame mieste, galima rasti dviračių kelių, padėsiančių pažinti Rygą iš arti.

Miesto ribose esantys dviračių takai veda palei Dauguvos upę, centrinį turgų į Maskvos rajoną. Važinėjant kitais dviračių takais, galima aplankyti Rygos senamiestį, etnografinį muziejų bei pasiekti Jūrmalos paplūdimį. Pastarasis maršrutas, vedantis link jūros, yra pats įdomiausias ir patogiausias.

Sascha Israel/Unsplash nuotr.

Jūrmala pasiekiama dviračiu

Nuo Rygos senamiesčio iki Jūrmalos plyti vientisas dviračių takas. Važiuojant šiuo keliu, pravažiuojama pro Dauguvos upę, senuosius Pardaugavos priemiesčius, kuriuose galima išvysti nuostabių medinės architektūros namų.

Važiuojant šiuo maršrutu, pamatomas botanikos sodas, Antrojo pasaulinio karo mūšiui tarp vokiečių ir latvių skirtas paminklas, autentiškos medinės traukinių stotys.

Atvykus į Jūrmalą, pasirinkimų tolimesniems planams gausu. Galima toliau keliauti ramiomis gatvėmis bei grožėtis senoviniais mediniais rūmais, kuriuos nuo jūros skiria miškas, arba keliauti toliau paplūdimiu. Norintiems pailsėti nuo pedalų mynimo, Jūrmaloje gausu tiek ramių, tiek aktyvių pramogų. Ir mieste, ir paplūdimyje yra daug kavinių, sporto ar žaidimų vietų.

Jei nukeliavus iki Jūrmalos pasijusite pernelyg pavargę minti pedalus atgal, čia visada galima sėsti į autobusą ar traukinį ir Rygą pasiekti su juo.

Pabaigai – priminimas, ką reikėtų žinoti, dviratį norint pasiimti su savimi į autobusą.

„Prieš kabinant ar nešant dviratį į transporto priemonę, būtina nuimti visus galimus priedus: vaikiškas kėdutes, krepšius, gertuves. Šie priedai trukdys tinkamai pritvirtinti dviratį, o važiuojant gali ir nukristi. Sėdynę galima apdengti apsaugos plėvele, kad kelionės metu neapdulkėtų“, – patarė E. Pavlovas.