Tūkstančiams pažįstama atlikėja ėmėsi intriguojančio slėpynių ir principų žaidimo

Šiuo metu mergina įsitraukusi į įdomų kūrybinį procesą, kuris yra ir savęs, ir savosios muzikos paieškos. Rūtos naujojo „aš“ arba vieno iš jų užuominos atsiskleidžia jos naujausioje dainoje „Principle Game“, kuriai ką tik nufilmuotas vaizdo klipas.

Rūta St. nėra iš tų, kurios eitų ant scenos tiesiog pakvailioti, žmonėms pasirodyti ir pasakyti: „Ar matėte? Aš – pop pasaulio dalis!“ Rūtos pasiruošimas visada – precizižkas, o kokybės reikalavimai – aukščiausi. Pirmiausia – pačiai sau, rašoma pranešime spaudai.

„Kodėl neinu į „Eurovizijos“ atranką? Nes dar neturiu tokios dainos, kuri aiškiai transliuotų – štai jis, „eurovizinis“ hitas! Negalėčiau eiti ant scenos pusiau pasiruošusi, nelabai savimi pasitikinti, neišmananti, kuo sudominti publiką. Dabar esu kūrėja. Muzikos ir savo gyvenimo. Kintu kiekvieną dieną ir man patinka gyventi nuolat ką nors atrandant, patiriant, išmokstant. Turiu savo principus ir manau, kad jų laikytis yra gerai. Žinoma, jei tai neprasilenkia su sveiku protu“, – šypsodamasi sako kaunietė.

Apie principus Rūta St. šneka ne šiaip sau: šiandien į pasaulį išleidžiama jos naujausia daina „Principle Game“, sukurta drauge su muzikos prodiuseriu Donatu Tamašausku-Džouns. Šiam kūriniui Paulius Jonikas nufilmavo vaizdo klipą. Šiandien – ir jo premjera.

„Dainuoju apie principų žaidimą arba žaidimą principais. Būtent žaidimą, ne karą. Juk žaisti visuomet smagiau, nei kariauti“, – sako Rūta.

„Principle Game“ vaizdo klipo spalvos – tirštos, mistifikuojančios, įsukančios vaizduotę. Dominuoja raudona ir mėlyna, kaip simbolis karšto ir šalto. Vyro ir moters. Marso ir Veneros. Jokių ryškių veidų, tik išnyrantys ir dėmesį prikaustantys siluetai bei visa apimantis vokalas, šiek tiek primenantis Laną Del Rey.

„Tai yra daina apie dviejų žmonių santykį, bet dėl to juk visai nebūtina klipe rodyti du žmones – vyrą ir moterį, tiesa? Aš norėjau, kad klausantis šios dainos pirmiausia pagautų muzika, atlikimas, o ne atlikėjas. Noriu, kad klausytojai pamiltų mano muziką. O juk meilė muzikai yra kaip meilė žmogui: neįsimyli tik vienos rankos ar vienos kojos. Pamilsti jį visą. Taip pat ir su muzika, – šypsosi Rūta St. – Nepaisant to, kad aš ketinau išlikti vaizdo klipo miglose, džiaugiuosi, kad su mumis dirbo dizainerė Ieva Bulotaitė. Vilkėdama jos kurtus drabužius jaučiausi labai gerai. Be to, buvau ne viena – kartu nusifilmavo dvi labai šaunios šokėjos – Monika Aleškevičiūtė ir Ema Aukščenytė. Mes valandų valandas praleidome kartu, besiruošdamos filmavimui. Šiaip gali turėti kokį tik nori biudžetą, bet be atsidavusių žmonių nieko nebus. O čia didelė komanda dirbo išvien ir aš labai dėkinga jai. Taip pat – tiems, kurie visada buvo šalia. Ir kai kritau, ir kai kilau. Ir vėl kritau, ir vėl pakilau... Ir vėl... Ir vėl...“