Trys smuikininkės pristato vaizdo klipą: atidavė duoklę futbolui

„Idėja gimė spontaniškai, kai šventėme vienos mūsų narės – Justės gimtadienį“, – pasakoja grupės lyderė Gerda, – „Mes visos trys domimės futbolu ir nutarėme atiduoti jam duoklę savo stiliumi“. Merginos į vieną sujungė keturis kūrinius: Adelén Olé (2014 wolrd cup oficial song) , „Waka waka“, „Seven nation army“ ir šių metų oficialią čempionato dainą Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi „Live it up“ bei pritaikė kūrinius elektriniams smuikams.

Be to, žaibiškai suorganizavo leidimą filmuoti klipą LFF stadione su įjungtomis visomis šviesomis. „Už sunaudotą elektrą dar reikės sumokėti, bet įspūdis buvo to vertas. Bandėme įsivaizduoti, kaip jaučiasi futbolininkai, kai stadionas būna pilnas ir skanduoja jų šalies vardą. Iš mūsų trijų, geriausiai kamuolį valdo Klementina, tačiau klipe į vartus smūgiuoja Justė“, – juokėsi Gerda.

Merginos pasakoja, kad aktyviai stebi futbolo čempionatą ir kiekviena serga už skirtingas komandas. Gerda – už anglus, Klementina – už vokiečius, Justė – už brazilus. „O kai mylima komanda iškrenta, tai sergame už gražų futbolą ir gražius vyrus“, – juokiasi smuikininkių trio.