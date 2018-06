Trumpos melo kojos arba ryškiausios sukčių istorijos kine

Deja, realybėje jie – užkietėję apgavikai, kurių kasdienybę ženklina ginklai, narkotikai ir išdavystės, vertybių bei moralės normų stoka. Šiandien nagrinėjame biografinius filmus, skirtus sukčiams, nusikaltėliams ar tiesiog blogiems berniukams, kuriems nederėtų simpatizuoti, kad ir kokiais žaviais jie atrodytų ekranuose.

Dvigubo žaidimo meistras Baris Sylas

Susipažinkite su Bariu Sylu – velniškai žavingu jaunuoliu, 1966-aisiais tapusiu jauniausiu visų laikų lėktuvo Boeing 747 pilotu. Sužlugdžius savo paties karjerą komercinėse avialinijose, vaikinas ima žaisti dvigubą žaidimą, tapdamas ne tik narkotikų ir ginklų pervežėju bei Pablo Escobaro bendražygiu, tačiau ir pavyzdingu FTB darbuotoju, sumaniai plaunančiu pinigus ir dirbančiu kovos su narkotikais skyriuje. Apdovanotas charizma, mikliu liežuviu, apsukrumu ir uosle pinigams vyras netrunka susikrauti milijonus, tapdamas viena stambiausių figūrų narkotikų prekeivių pasaulyje ir kultiniu XX amžiaus nusikaltėliu.

Tokia figūra negalėjo praslysti pro akis filmų kūrėjams – 2017-aisiais režisierius Doug Liman į ekranus atskraidino biografinę dramą „Baris Sylas: Amerikos sukčius“ (angl. „American Made“), kurioje pagrindinį vaidmenį atliekantis aktorius Tom Cruise garsųjį sukčių Barį Sylą pavertė moterų numylėtiniu. Didžiausioje vaizdo transliacijų internetu platformoje viaplay.lt ir „TV1000 Premium” kanale rodomame filme vyras spindi pasitikėjimu savimi, pasižymi puikiu humoro jausmu ir meile avantiūroms bei tirpdo gerbėjų širdis. Deja, realybė pasirodo esanti ne tokia graži – tikrasis Baris Sylas dienas baigė kaltinimais narkotikų gabenimu ir prekyba, pinigų plovimu, ginklų kontrabanda ir dalyvavimu Medeljino kartelyje. Nuteistas dešimtmečiui kalėjimo, vyras ėmė bendradarbiauti su FTB ir tapo reikšminga figūra tiriant Pablo Escobaro ir kitų narkotikų baronų veiklą. Pastarieji, sužinoję apie juos šnipinėjančio asmens tapatybę, Barį Sylą „apdovanojo“ šūviu į galvą, baigdami šlovingas jo gyvenimo valandas.

Volstryte siautėjantis narkotikų karalius

Visomis vaivorykštės spalvomis atskleidęs Leonardo DiCaprio aktorinį meistriškumą, Martino Scorsese režisuotas filmas „Volstryto vilkas“ (angl. „The Wolf of Wall Street“) pasakoja kultinio brokerio Jordan Belfort, kuris lankėsi ir Vilniuje, memuarais paremtą istoriją, rodomą ir viaplay.lt platformoje.

Praradęs darbą banke, jaunas vyras imasi prekiauti akcijomis, o savotiškas bendravimo stilius ir charizma netrunka duoti finansinių vaisių. Prekybą skaidrina nesibaigiantys vakarėliai, prostitučių draugija, alkoholis bei visur ir visada draugiją palaikantys narkotikai. Deja, išaušta akimirka, kuomet žaibišku J. Belfort praturtėjimu susidomi FTB...

2013-aisiais kinus pasiekęs filmas muša rekordus dėl juostoje vartojamo narkotinių medžiagų kieko, girdimų keiksmažodžių ir atvirų sekso scenų. Nuo pirmo iki paskutinio kadro šokiruojantis ir žavintis filmas pasirodo esąs tik lengvu J. Belfort gyvenimo atspindžiu – paties vyro teigimu, penkiems Oskarams nominuotas filmas „Volstryto vilkas“ gerokai sumažino realybėje jį supusių narkotinių medžiagų kiekį ir nutylėjo ne vieną jo gyvenimo faktą, apie kurį vyras nedrįso rašyti net savo paties memuaruose. Nenuostabu – kaltintas pinigų plovimu ir sukčiavimu, 22 mėnesius praleidęs kalėjime, J. Belfort tikina visai nenorintis ten atsidurti dar sykį, todėl kai kurias audringo gyvenimo detales slepia po devyniais užraktais ir tikina dabar gyvenantis visai kitokį gyvenimą. Praeityje garsus sukčius ir vakarėlių liūtas šiandien – verslininkas, organizuojantis motyvacinius seminarus, kalbantis apie mokymosi iš klaidų meną, rašantis memuarų knygas ir tėvas, auginantis nuomonės formuotojais tapusius vaikus.

Įtikinėjimo meistras filme „Pagauk mane, jeigu gali“

2002-aisiais Stevenas Spielbergas kino ekranuose pristatė biografinę dramą „Pagauk mane, jeigu gali“ (angl. „Catch Me If You Can“), kurios centre – vienu pavojingiausių visų laikų sukčių tituluojamas Frank Abagnale. Talentingas ir įspūdingu žavesiu apdovanotas vyrukas atima žadą įgimtu sukčiaus talentu. Iki tapdamas pilnamečiu ir neturėdamas jokio diplomo, vaikinas sugebėjo padirbėti gydytoju, neturėdamas licencijos tapo prokuroro padėjėju ir nemokėdamas skraidyti įsidarbino komercinių avialinijų orlaivio pilotu! Tačiau ar apgavysčių virtinė gali tęstis amžinai?

Įspūdinga, dviem Oskarams nominuota istorija nutylėjo FTB diskredituojantį F. Abagnale gyvenimo faktą – nudardėjęs kalėjiman, vyras sugebėjo iš ten pasprukti! Apgavęs kalėjimo prižiūrėtojus ir eilinį sykį padirbęs dokumentus, vyras apsimetė esąs slaptu FTB agentu, kalėjime atliekančiu jam pavestą užduotį. Iš pradžių mėgavęsis privilegijuotomis sąlygomis, galiausiai vyras apgaulės būdu paspruko iš kalėjimo, kur, prisidengęs svetima tapatybe, toliau tęsė sukčiaus veiklą, pridarydamas aibę rūpesčių FTB agentams.

Ties meistrišką Leonardo DiCaprio aktoriaus talentą atskleidžiančiu filmu darbavosi pats istorijos kaltininkas F. Abagnale, prisidėjęs prie scenarijaus rašymo ir konsultavęs filmo kūrėjus. Vertinant miklų vyro liežuvį ir pramanų karaliaus statusą, kyla klausimas – ar kinus pasiekė nepagražinta jo gyvenimo istorijos versija?