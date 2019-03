Tragiška teroristinė ataka persikelia į didžiuosius kino ekranus

Jau netrukus kino teatrus pasieksianti istorija surinko gausų puikių aktorių kolektyvą. Pagrindinius vaidmenis filme atliks Oskarui nominuotas Devas Patelis, kuris geriausiai visiems žinomas iš filmo „Lūšnynų milijonieriaus“ (angl. „Slumdog Millionaire“). Prie jo prisijungia ir Auksiniam gaubliui nominuotas aktorius Armie Hammeris, žiūrovų širdis virpinęs dramoje „Vadink mane savo vardu“ (angl. „Call Me By Your Name“). Prieš imdamiesi vaidmenų abu aktoriai susipažino su visa turima informacija apie įvykusias atakas, žiūrėjo išpuolį išgyvenusių žmonių apklausas policijoje, interviu žiniasklaidai, taip pat klausė visus policijos surinktus įrašus iš įvykio dienų.

„Kelias savaites ruošėmės vaidmenis Adelaidėje. Turėjome begales medžiagos, pradedant išrašais iš policijos, baigiant tikrais žinių nufilmuotais kadrais iš įvykio vietos. Jie, beje, bus taip pat panaudoti filme, tad tikroviškumo juostoje yra labai daug“, – pasakojo aktorius A. Hammeris, duodamas interviu Australijos portalui news.com.au.

Jo teigimu, filmas bus kiek kitoks, nei esame įpratę matyti anksčiau. „Filme rodomas teroristinis išpuolis, bet jis jokiu būdu nėra kažkaip iškeliamas ar šlovinamas. Filmas bus apie žmones, jų išgyvenimus ir potyrius. Tai filmas apie viltį ir apie tai, kad susivieniję žmonės, nesvarbu iš kokio sluoksnio jie būtų, gali padaryti viską“, – pridūrė aktorius.

Pasak aktoriaus D. Patelio, filmas atkreipia dėmesį į visas šiuolaikines problemas, susijusias su ekstremizmu. „Tai labai savalaikis filmas. Nors ir pasakoja istoriją po dešimties metų, tai vis tiek parodo tokių įvykių siaubą. Pamenu, kaip išėjau iš filmo peržiūros ir mus visus buvo užplūdę labai daug emocijų. Filmas priverčia greičiau spurdėti širdį, jis kelia tikrą nerimą ir siaubą. Bet kartu jis pagerbia visus tuos įvykius išgyvenusius žmones. Esu tikras, kad mes visi stengėmės dvigubai, kad tik kuo tiksliau perteiktume įvykius“, – prisiminė aktorius.

Prie D. Patelio ir A. Hammerio filme prisijungia ir kiti puikiai žinomi aktoriai. Tai iš „Hario Poterio“ visatos žinomas ir Auksiniam gaubliui nominuotas Jasonas Isaacsas, o taip pat ir puikiai žinomi Indijos aktoriai Anupamas Kheras, atlikęs vaidmenį „Optimisto istorijoje“ (angl. „Silver Linings Playbook“) bei Nazaninas Boniadi, vaidinusi seriale „Tėvynė“ (angl. „Homeland“).

„Mumbajaus viešbutis“ Lietuvos kino teatrus pasieks balandžio 19 dieną.

buvaukine.lt