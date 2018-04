TOP 5 poilsio vietos Latvijoje, kurias verta aplankyti

Kolkos ragas

Latvijos šiaurės rytų pakraštyje yra Slyterės nacionalinis parkas. Parko brangakmenis yra Kolkos ragas (Kolkas rags), kurį supa vanduo ir įspūdingi vaizdai. Kolkos ragas žymus ne tik dėl įspūdingo grožio, bet ir istorijos. Sovietmečio laikais šis salynas buvo naudojamas kariuomenei, o kai kurie jo kaimai buvo visiškai apleisti. Dabar Kolkos ragas yra puiki vieta poilsiui: baltos smėlio kopos ir banguojančios jūros vaizdai it magnetas traukia turistus. Be to, čia galima stebėti, kaip susitinka saulėlydis su saulėtekiu ir dviejų telkinių – atviros Baltijos jūros ir Rygos įlankos – bangų susidūrimą.

Organizatorių nuotr.

Pavasarį žmonės čia susirenka žiūrėti, kaip parskrenda paukščiai, o vasarą poilsiauja pajūrio pakrantėje.

Pojūčių parkas

Gaujos Pojūčių parkas (Sajūtu parks) siūlo įvairias rekreacines pramogas tiek dideliems, tiek mažiems. Čia rasite poilsio kompleksą, SPA procedūras, nuotykių ir pėsčiųjų takus, vaizdingus bėgimo ir pėsčiųjų maršrutus ir dar daugiau. Kiekvienas gamtos mylėtojas turi galimybę pasivaikščioti atogrąžų pėsčiųjų taku (Baskāju taka).

Organizatorių nuotr.

Jis yra 2 km ilgio ir pagamintas iš skirtingų gamtos ir pusiausvyros objektų. Gargžduoliai, mėlyni stikliniai rutuliukai, spurgai, baltas smėlis, medžio žievės ir kaštainiai – visas takas turi būti nueitas plikomis kojomis. Po šios pramogos kojas galima atpalaiduoti šiltoje gėlių vonelėje su sezoniniais ingredientais.

Slyterės nacionalinis parkas

Slyterės nacionalinis parkas (Slīteres nacionālais parks) laikomas didžiuoju natūraliu Kuržemės regiono brangakmeniu. Dalis kultūros muziejaus dalies yra užmiestyje. Šioje dalyje yra gražių Mėlynųjų kalvų ir didžiųjų neišvystytų pakrantės plotų, besiplečiančių smėlio kopų ir geltono smėlio Baltijos jūros krantų.

Organizatorių nuotr.

Parkas tęsiasi iki jūros su Kolka kyšulio paplūdimiais, o giliuosius jo miškus dengia eglių, pušų ir retų Baltijos gebenių giraitės. Beje, Slyterės nacionalinis parkas yra ypatingai saugoma teritorija, įtraukta į Europos saugomų teritorijų tinklą. Žymiausia parko vieta yra Dundagos Mėlynieji kalnai.

Jūrmala

Vos už 20 minučių kelio automobiliu nuo Rygos yra išskirtinis pajūrio kurortas Jūrmala. Jei ieškote poilsio ir kartu linksmybių – paplūdimyje ir unikaliuose SPA centruose verda gyvenimas, siūlantis viliojantį purvo paketų ir masažų pasirinkimą.

Kristaps Grundsteins/Unsplash nuotr.

Be to, Jūrmala taip pat yra puiki vieta pabūti gamtoje, pasivaikščioti Baltijos pakrante bei pasigrožėti mediniais vasarnamiais. Jų čia išties nemažai, o kad laisvai galėtumėte gėrėtis šiais vaizdais – kurorte galioja reikalavimas neapsitverti aukštomis tvoromis.

Gaujos nacionalinis parkas

Gaujos nacionalinis parkas yra puiki vieta atsipalaidavimui ir pabėgimui nuo streso. Pasivaikščioję pėsčiųjų takais, išbandykite viduramžių pilis ir kitus nuotykius. Aštrių pojūčių mėgėjams jų suteiks rogučių trasa, kuria galima nusileisti tiek žiemą, tiek vasarą bei šuolis su guma iš 43 m. aukštyje lynu keliamo vagonėlio.

Organizatorių nuotr.

Gaujos nacionalinis parkas yra pats seniausias ir didžiausias iš visų Latvijos nacionalinių parkų, pasižyminčių dideliu biologine įvairove, unikaliais gamtos, kultūros ir istorijos paminklais.