Svajonių darbas: lietuvė uždirba pinigus iš gyvenimo prabangiuose viešbučiuose

Lietuvė po mokyklos baigimo išvyko studijuoti į Londoną. Čia ji sutiko savo širdies draugą, italą Marco. Jis Karolinai pasėjo mintį, kad intensyvus Londono tempas, milžiniška konkurencija ir kova už būvį – ne jiems. Pora sugalvojo mesti darbus ir išvykti į metus truksiančią kelionę po Azijos šalis. Tačiau kelionei reikėjo daugybės pinigų, kurių jauna lietuvė neturėjo.

Karolina suskaičiavo, kad metus truksiančios kelionės pradžiai bei bilietams reikia 7 tūkst. svarų. Lietuvė pasakoja, kad, norėdama susitaupyti pinigų, ji dirbo per keturis darbus ir per parą miegodavo viso labo 2 ar 3 valandas. Maža to, ji išnuomojo savo butą ir nakvojo pas draugę ant sofos.

Taip mergina aukojosi, kad sutaupytų pinigų svajonių kelionei. Tačiau ji nė nesitikėjo, kad kelionė apvers gyvenimą aukštyn kojomis. Keliaudama po Aziją Karolina nuolat skelbdavo savo įspūdžius ir nuotraukas socialiniuose tinkluose. Įspūdingos fotografijos patraukė žurnalistų dėmesį ir žinia apie jos keliones pasklido po visą pasaulį. Netrukus lietuvę ėmė samdyti įvairūs viešbučiai bei agentūros, kad ji nufotografuotų ir perteiktų vietos grožį.

Keliautoja ir fotografė pasakoja, kad jos darbas dėkingas tuo, kad netenka išleisti nė cento. „Užsakovai mums moka honorarą už nuotraukas ir reklamos paslaugas, be to, mums nereikia mokėti už skrydžių bilietus, maistą, transportą bei pramogas. Be to, kadangi nuolat keliaujame, tai mums nereikia ir išlaikyti namų bei mokėti komunalinių mokesčių. Tai reiškia, kad gauname atlygį ir nieko neišleisdami galime tiesiog dėti pinigus į krūvą ateičiai“, – LNK televizijos laidoje „Nuo... Iki...“ pirmadienio vakarą 20 val. pasakos fotografė K. Valeikaitė.