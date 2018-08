Staiga mirusį ukmergiškį be artimųjų žinios palaidojo girtas kaimynas

„Sakau, važiuojam pas jį. Nuvažiuosim iki Virgio namų. Netikim... Netikim... Kaip taip staigiai viskas paslėpta ir nuslėpta. Nuvažiuojam ir pamačiau, kad jau langas dvigubas įdėtas, užuolaida pertraukta“, – teigia velionio pusseserė Milda.

Milda prisimena, kad apie Virgio mirtį jai pranešė draugė. Tačiau didžiausias smūgis moteriai buvo tai, kad jos pusbrolis jau buvo palaidotas.

„Man pirmadienį apie 19 valandą paskambino mano jaunystės draugė ir sako, ar tu žinai, kad tavo Virgis palaidotas. Mirė ir palaidojo jį kažkoks „pijokas“, – pasakos velionio artimoji.

Sužinojusi baisią žinią Milda nuskubėjo į Ukmergę, kur šeimos kape rado šviežiai supiltą kauburėlį.

„Man kojos linko. Bijojau eiti. Prieiname prie kapo, o ten supiltas kauburėlis. Dvi žvakės įkištos. Nei kryžiaus. Nieko. Jis palaidotas kaip benamis – be kunigo, be giminių, be nieko“, – laidoje KK2 sakys Milda.

Milda pradėjo ieškoti žmonių, kas palaidojo jos pusbrolį. Pasirodo, tai padarė jo kaimynas Juozas, kuris mirusį vyrą rado pirmasis ir iškvietė policiją. Be to, Juozas pasakė, kad Virgilijus neturi artimųjų, todėl jį palaidosiąs pats.

Velionio giminaitei Mildai šis faktas sukėlė didžiulį įtarimą, kadangi Juozas ją pažįsta. Paaiškėjo ir daugiau šokiruojančių faktų – po mirties velionis buvo nuvežtas į morgą, tačiau jam nebuvo atliktas skrodimas.

Iš morgo velionio kūnas buvo atiduotas tam pačiam kaimynui Juozui, kuris nedelsiant ir palaidojo Virgilijų – praėjus vos dienai po mirties ir be jokių apeigų, be kunigo: „Prie duobės stovėjo vienas Juozas ir tai girtas“.

