„Sostų karai“ pelnė pagrindinį „Emmy“ apdovanojimą

Televizijos HBO fantastinis epas „Sostų karai“ (Game of Thrones) pirmadienį pergalingai sugrįžo į televizijos apdovanojimų „Emmy“ sceną ir netikėtumų – įskaitant piršlybas – kupiną vakarą pelnė prestižinę geriausio draminio serialo statulėlę.

Kitą įspūdingą televizijos „Oskarais“ vadinamų apdovanojimų vakaro istoriją pateikė komiškas serialas „Nuostabioji ponia Maisel“ (The Marvelous Mrs Maisel), gavęs net aštuonis „Emmy“, įskaitant geriausio komiško serialo apdovanojimą. Šis elektroninės prekybos tinklo „Amazon“ serialas pasakoja apie 6-ojo dešimtmečio namų šeimininkę, tapusią estrados komike.

„Tarnaitės pasakojimas“ (The Handmaid's Tale), kuris geriausia drama buvo pripažintas pernai ir dabar vėl pretendavo į apdovanojimus, pirmadienį teatre „Microsoft Theater“ negavo nieko. Šiemet jam teko tik trys iš antraeilių apdovanojimų, išdalytų prieš savaitę.

Iškilminga ceremonija, kurią vedė televizijos NBC laidos „Saturday Night Live“ senbuviai Colinas Jostas (Kolinas Džostas) ir Michaelas Che (Maiklas Čė), turėjo aiškų politinį atspalvį: netrūko kandžių juokelių tokiais itin aktualiais klausimais kaip įvairovė Holivude, judėjimas „#MeToo“ ir prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

Pirmuosius savo „Emmy“ gavo keli sentimentalius jausmus žadinantys favoritai. Matthew Rhysas (Metjus Risas) už darbą trileryje apie šnipus „Amerikiečiai“ (The Americans) pelnė geriausio dramos aktoriaus „Emmy“ , Claire Foy (Kler Foi) buvo paskelbta geriausia dramos aktore už karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) įkūnijimą „Karūnoje“ (The Crown), o Henry Winkleris (Henris Vinkleris) iš serialo „Baris“ (Barry) triumfavo kaip geriausias komedijos antrojo plano aktorius.

„Sostų karai“, kurie pernai į „Emmy“ negalėjo pretenduoti, buvo pripažinti geriausiu draminiu serialu, o Tirioną Lanisterį vaidinantis Peteris Dinklage'as (Piteris Dinkleidžas) atsiėmė geriausio antrojo plano aktoriaus statulėlę.

„Rašyti šiems aktoriams ... yra kartą gyvenime pasitaikanti garbė“, – sakė vienas serialo kūrėjų Davidas Benioffas (Deividas Beniofas).

„Tačiau ne mes sugalvojome šiuos veikėjus. Tai padarė George'as R. R. Martinas (Džordžas R. R. Martinas). Šio šou negalėtų būti be beprotiško George'o genijaus“, – pridūrė jis.

„Sostų karai“, kurie 2019-aisiais sugrįš sutrumpintam ir paskutiniam aštuntajam sezonui, bendrai gavo devynis „Emmy“ ir dabar iš viso jau turi 47 šiuos apdovanojimus.

Tai viršija ankstesnį šio serialo, kaip daugiausiai apdovanojimų turinčio šou, rekordą. Televizijos akademijos apdovanojimai „Emmy“ teikiami nuo 1949 metų.

Komedijų kategorijose pirmą kartą nominuota „Nuostabioji ponia Maisel“ įveikė visus varžovus, buvo pripažinta geriausiu komišku serialu ir susišlavė aktorėms skirtus apdovanojimus, kurie atiteko jo žvaigždei Rachel Brosnahan (Reičel Brosnahan) ir antrojo plano aktorei Alex Borstein (Aleks Borstein).

Anksčiau šiais metais šis serialas pelnė du „Auksinius gaublius“.

Televizijos HBO „tamsi“ komedija „Baris“ pelnė dvi statulėles už vaidybą: H. Winkleriui ir serialo žvaigždei Billui Haderiui (Bilui Heideriui).

Politika ir „#MeToo“

Iškilmingas vakaras prasidėjo drąsiu dainos ir šokio numeriu pasišaipant iš daugybės kontroversijų, įskaitant įvairovę Holivude.

„Mes tai išsprendėme!“ – traukė nominantai iš „Saturday Night Live“ Kate McKinnon (Keit Makinon) ir Kenanas Thompsonas (Kenanas Tompsonas), pritariant popmuzikos žvaigždėms Johnui Legendui (Džonui Ledžendui), Ricky Martinui (Rikiui Martinui) ir net RuPaului (RuPolui).

Tuomet jie užleido sceną C. Jostui ir M. Che, kurie pažėrė kandžių sąmojų.

„Šiemet publikai leidžiama gerti savo vietose. Tikiuosi, dėl to džiūgaujat, nes šiuo metu Holivudui tikrai reikia vieno dalyko: grupės žmonių, atleidžiančių savo varžtus per darbo vakarėlį“, – pasakė C. Jostas, turėdamas omenyje „#MeToo“.

Laureato piršlybos

Siekdami didesnių reitingų „Emmy“ organizatoriai sakė tikintys, kad jiems pavyks supurtyti transliaciją. Ir jiems – sąmoningai ar netyčia – tai pavyko.

Žiūrovus ir interneto vartotojus papirko netikėtos „Emmy“ pelniusio režisieriaus Glenno Weisso (Gleno Veiso) piršlybos. Atsiimdamas savo statulėlę už „Oskarų“ ceremonijos režisavimą, jis paprašė tarp žiūrovų sėdėjusios Jan Svendsen (Džen Svendsen) tekėti už jo.

„Tu klausi, kodėl man nepatinka vadinti tave savo mergina? Todėl, kad noriu vadinti tave savo žmona“, – pridūrė jis ir sulaukė sveikinimo šūksnių bei plojimų. Keli salėje sėdėję aktoriai apsiašarojo.

J. Svendsen užlipo ant scenos pas G. Weissą, kuris priklaupė ant vieno kelio ir oficialiai pasipiršo.

Akimirka buvo itin jaudinama, nes G. Weissas sakė, jog neseniai mirė jo motina, ir įteikė J. Svendsen žiedą, kurį jo tėvas buvo padovanojęs mamai.

Dramų dvikova

Tarp kitų svarbių laureatų yra televizijos FX „Gianni Versace (Džanio Versačės) nužudymas“ (The Assassination of Gianni Versace), gavęs geriausio riboto serialo ir geriausio tokių serialų aktoriaus apdovanojimus. Pastarasis atiteko Darrenui Crissui (Darenui Krisui), suvaidinusiam dizainerio žudiką Andrew Cunananą (Endrių Kjunananą).

Thandie Newton (Tendi Niuton) pelnė geriausios draminės antrojo plano aktorės apdovanojimą už darbą HBO futuristiniame vesterne „Vakarų pasaulis“ (Westworld).

„Aš net netikiu Dievu, bet šįvakar jai padėkosiu“, – pajuokavo T. Newton.

„Saturday Night Live“ pelnė „Emmy“ kaip geriausias įvairių etiudų serialas.

Kilusią tradicinių televizijų ir naujų platformų dvikovą iliustravo tai, kad pagal gautų „Emmy“ skaičių pirmąja vieta teko dalytis srautinio siuntimo milžinei „Netflix“ ir HBO. Abi televizijos gavo po 23 statulėles.