„Sekso ir miesto“ žvaigždė varžysis dėl Niujorko valstijos gubernatoriaus posto

JAV aktorė Cynthia Nixon (Sintija Nikson), išgarsėjusi dėl darboholikės teisininkės Mirandos vaidmens televizijos seriale „Seksas ir miestas“ (Sex and the City), pirmadienį įsitraukė į varžybas dėl Niujorko valstijos gubernatoriaus posto ir pristatė progresyvią programą, kurioje akcentuojama ekonominė lygybė.

51 metų aktorė ir aktyvistė apie savo kandidatūrą paskelbė dviejų minučių trukmės vaido įrašu socialiniame tinkle „Twitter“. Ji nufilmuota namuose su sutuoktine ir vaikais, važiuojanti metropoliteno traukiniu, vežanti vieną iš savo vaikų į mokyklą ir kalbanti liberaliais politiniais klausimais.

Šiuo sprendimu ji patvirtino spėliones, kad mes iššūkį dabartiniam gubernatoriui demokratui Andrew Cuomo (Endriui Kuomui). Jei bus išrinkta, C. Nixon, atvirai reiškianti nepritarimą prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), būtų pirmoji Niujorko valstijos gubernatorė moteris ir pirmasis homoseksualumo neslepiantis žmogus šiame poste.

C. Nixon, kuri agitavo už gėjų santuokas, valstybines mokyklas ir galimybes moterims gauti sveikatos priežiūros paslaugas, paskelbė, kad jai „bloga nuo politikų, kuriems labiau rūpi antraštės ir galia, o ne mes“.

„Mūsų lyderiai mus nuvilia. Dabar esame valstija, kurioje nelygybė didžiausia visoje šalyje, ir su neįtikimu turtu, ir su kraštutiniu skurdu. Pusė vaikų mūsų valstijos šiaurėje esančiuose miestuose gyvena žemiau skurdo ribos. Kaip leidome tam nutikti?“ – sako ji kampanijos klipe.

„Kažkas turi pasikeisti. Mes norime, kad mūsų vyriausybė vėl dirbtų: dėl sveikatos apsaugos, nutrauktų masinį įkalinimą, sutaisytų mūsų nusmukusį metropoliteną, – sako ji. – Drauge galime laimėti šią kovą.“

Niujorke gimusi ir augusi C. Nixon sakė, kad vaikystėje su motina gyveno „vieno miegamojo (bute) penktame aukšte be lifto“.

Prezidentu tapus D. Trumpui, daugiau moterų, ypač demokračių, ėmė siekti renkamų postų. Šiuo metu tarp 50 valstijų gubernatorių yra tik aštuonios moterys.

2004 metais C. Nixon garbingiausią JAV televizijos apdovanojimą „Emmy“ už Mirandos vaidmenį atsiėmė iš D. Trumpo, kuris taip pat yra į politiką pasukusi įžymybė. Jo prezidentavimui aktorė dabar viešai nepritaria.

Kairiojo sparno kandidatė

Niujorkas, ketvirtoji daugiausiai gyventojų turinti valstija, gubernatorių rinks lapkričio 6 dieną. Tačiau Demokratų partijos pirminiai rinkimai vyks rugsėjo 13-ąją, o kairiojo sparno kandidatei C. Nixon per juos nebūtų lengva įveikti A. Cuomo, tebeturinčio didelį palaikymą.

Nors aktorė tapo didele žvaigžde dėl savo vaidmens kartu su Sarah Jessica Parker (Sara Džesika Parker) televizijos HBO 1998–2004 metais rodytame seriale ir vėliau sukurtuose dviejuose filmuose, Sienos koledžo atlikta apklausa rodo, kad demokratams daug priimtinesnis A. Cuomo: jį palaikė 66 proc., o C. Nixon – 19 proc. respondentų.

Trečiosios kadencijos siekiantis gubernatorius šio iššūkio nesureikšmino , o C. Nixon anksčiau nėra kandidatavusi į jokį viešąjį postą.

„Aš nesinervinu dėl to, kas kandidatuos, – praeitą savaitę sakė A. Cuomo. – Jie bus tiesiog kandidatuojantys žmonės. Tai vadinama rinkimais – taigi, viskas gerai.“

A. Cuomo, laikomas potencialiu demokratų kandidatu į prezidento postą per 2020 metų rinkimus, yra palaikomas pulko įtakingų rėmėjų. Vis dėlto kol kas neaišku, kokį poveikį gubernatoriaus reputacijai padarys faktas, kad vienas jo artimas draugas ir padėjėjas neseniai buvo nuteistas už kyšininkavimą.

Kaip rašo dienraštis „The New York Times“, per aštuonias savaites trukusį Josepho Percoco (Džozefo Perkoko) federalinį teismo procesą A. Cuomo pavardė buvo paminėta 163 kartus.

C. Nixon, palaikančios glaudžius ryšius su kairiųjų pažiūrų Niujorko meru Billu de Blasio (Bilu de Blasiju), retorika šiek tiek panaši į vartotą 2016 metais prezidento posto siekusio demokrato Bernie Sanderso (Bernio Sanderso). Pastarasis buvo smarkiai įaudrinęs Demokratų partijos kairįjį sparną, bet galiausiai per pirminius rinkimus pralaimėjo buvusiai valstybės sekretorei ir šalies pirmajai poniai Hillary Clinton (Hilari Klinton).

Aktorės tinklalapio skyriuje apie jos kampanijos finansavimą sakoma, kad C. Nixon „nepriims jokios verslo paramos“ ir kad „mūsų kampanija bus įgalinama žmonių“.

D. Trumpas jau įrodė, kad garsenybė gali laimėti postą kaip politinis naujokas, o ši trijų vaikų motina toli gražu nėra pirmoji iš JAV aktorių, pasukusių į politiką.

Respublikonas prezidentas Ronaldas Reaganas (Ronaldas Reiganas) politinę karjerą pradėjo tapęs Kalifornijos gubernatoriumi ir dirbęs šiame poste dvi kadencijas 1967–1975 metais. Tuo metu Austrijoje gimęs Arnoldas Schwarzeneggeris (Arnoldas Švarcenegeris) buvo šios valstijos gubernatorius 2003–2011 metais.

Be to, buvęs televizijos komikas Alas Frankenas, prie kurio rinkimų kampanijos anksčiau buvo prisidėjusi C. Nixon, tapo Minesotos senatoriumi demokratu ir dirbo šiame poste iki šių metų pradžios, kol buvo priverstas atsistatydinti dėl įtariamo lytinio priekabiavimo.