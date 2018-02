Savais keliais sukantys Jazzu ir L. Somovas prabilo apie naują bendrą kūrinį

Justė Arlauskaitė-Jazzu atskleidė, kad šiuo metu miega vos po 4 valandas ir nors nekantriai laukia atostogų Filipinuose, visa energija ir mintys šiuo metu sukasi apie tai, kaip paskutinį kartą scenoje kartu su Leonu Somovu priblokšti žiūrovus. Priblokšti taip, kad judviejų pasirodymai gerbėjų širdyse ir mintyse išliktų amžiams, rašoma pranešime spaudai.

„Mes vienodai atsakingai ruošiamės visiems koncertams, tačiau būsimo turo koncertai mums su Jazzu bus ypatingi“, – sako L. Somovas. Scenos kolegai antrina ir gerbėjus intriguoja Jazzu: „Tai bus paskutinis mūsų turas kartu, paskutinis išstojimas. Tikrai koncertuosime su kitokia emocija. Jau dabar viduje į šiuos koncertus mes reaguojame visai kitaip“.

Man truputį juokingos kalbos apie sugrįžimo turą, nes minčių dėl bendros ateities neturime.

Gerbėjai į vienų mylimiausių šalies atlikėjų išsiskyrimą reagavo gana skaudžiai, vis dar neretai pasigirsta vilčių, jog vėliau bus ir dueto sugrįžimo turas, tačiau ir L. Somovas, ir Jazzu tokias kalbas skuba paneigti. „Išsiskyrimas skaudus ne tik mūsų gerbėjams, bet ir mums patiems. Tai nebuvo lengvas sprendimas. Kad jį priimtume, užtrukome ne vieną dieną. Man truputį juokingos kalbos apie sugrįžimo turą, nes minčių dėl bendros ateities neturime“, – pabrėžia Jazzu.

Pasibaigus koncertiniam turui „Game Over“, kurio metu duetas koncertuos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, atlikėjai suks skirtingais keliais. Jazzu pirmiausia planuoja pasiimti du mėnesius atostogų ir gerai pailsėti saulėtuose Filipinuose, Leono svajonės kiek kuklesnės – tiesiog gerai išsimiegoti. Vėliau atlikėjai grįš prie savo kūrybos – tik jau kaip atskiri kūrėjai, o ne kaip duetas.

„Aš save matau scenoje. Darysiu viską, kad joje išlikčiau, nes tai visas mano gyvenimas. Tik sau labai nuoširdžiai linkiu vieno dalyko – nuo scenos nulipti oriai, tačiau iki tol dar yra šiek tiek laiko, – šypsosi atlikėja. – Muzika nesensta ir aš tikiu, kad mes su Leonu kuriame muziką, kuri gyvuos amžinai. Aš šiuo metu tarp Vilniaus ir Londono įrašinėju savo solinį albumą. Įrašinėju su savo svajonių komanda. Be to, dabar esu brandesnė ir turiu dar daugiau ką pasakyti.“

„Mano artimiausias tikslas – padaryti gerus šou arenose. Po to noriu įrašyti naujų dainų, parodyti save šiek tiek iš kitos pusės. Gerbėjai mane išgirs kitokį, nei buvo įpratę girdėti iki šiol. Netrukus išleisiu naują remiksą. Taip pat dar šiemet planuoju pristatyti bendrą kūrinį su švedu Steve Angelo“, – savo planus vardino L. Somov.

Tiesa, gali būti, kad dar vykstant koncertiniam turui ar netrukus po jo, dienos šviesą išvys naujas bendras judviejų darbas – kūrinys „Šalta“. „Planavome šį kūrinį išleisti iki koncertinio turo pradžios, bet per visus darbus fiziškai nespėjome to padaryti. Tikiuosi, kad šią dainą bet kuriuo atveju išleisime, nes ji labai stipri, o ir jau beveik paruošta. Be to, yra ir ją jau žinančių gerbėjų, dėl to labai smagu“, – džiaugiasi J. Arlauskaitė-Jazzu.

Atlikėjai pripažįsta, kad duetui išsiskyrus, jie bene labiausiai pasiilgs savo komandos ir kelionių į koncertus ar iš jų. „Subūrėme nuostabią komandą. Visi turi labai gerą humoro jausmą, todėl mes mėgstame vieni iš kitų pasijuokti ir šiek tiek pasikandžioti. Ir nors koncertai atima labai daug jėgų, po jų užvaldžiusioje afekto būsenoje būni dar ilgą laiką, todėl net kelionės namo būna be galo smagios“, – sako L. Somovas.

„Leon Somov & Jazzu“ atsisveikinimo turas „Game Over“ prasidės Valentino dieną, vasario 14-ąją, koncertu Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, vasario 18-ąją duetas koncertuos Panevėžio „Švyturio“ arenoje, vasario 23-iąją lips į sceną Šiaulių arenoje, vasario 24-ąją su gerbėjais atsisveikins Vilniaus „Siemens“ arenoje, o turą užbaigs ir paskutinį „ačiū“ tars vasario 27-ąją Kauno „Žalirio“ arenoje.