Ruošiamas įpėdinis, užimsiantis „Sostų karų“ sostą

Kitais metais pasirodysiantis „Sostų karų“ (angl. „Game of Thrones“) sezonas bus paskutinis, todėl tokia televizijos gigantė kaip „HBO“ privalės užpildyti atsiradusią tuštumą, kol to nepadarė konkurentai. Iki šiol „HBO“ televizijos serialų srityje buvo laikoma viena iš lyderių, siūliusi itin kokybiškus ir įsimintinus produktus: „Sopranai“ (angl. The Sopranos), „Blakė“ (angl. „The Wire“), „Vakarų pasaulis“ (angl. „Westworld“), „Tikras detektyvas“ (angl. „True Detective“), „Viceprezidentė“ (angl. „Veep“), jau minėti „Sostų karai“ ir daugelį kitų serialų.