„The Roop”: po depresijos tiesiai į „Euroviziją“

Patys pirmieji paskelbę apie dalyvavimą "Eurovizijos" atrankoje, "The Roop" grupės vaikinai pagaliau pristato tam skirtą kūrinį “Yes, I Do”.

Geriausiai apie šį kūrinį gali papasakoti "The Roop" balsas ir siela Vaidotas Valiukevičius.

“Daina “Yes, I Do” yra apie mane. Prieš daugiau nei metus man buvo nustatyta depresija. Buvo sunkus laikotarpis. Kiekvieną vakarą stipriai blogėdavo savijauta, tačiau kiekvienas rytas man teikdavo viltį, nors ir mažą. Rytais jausdavausi žymiai geriau. Rytas man simbolizuoja gyvybę ir viltį, todėl ir kūrinio priedainyje yra žodžiai “Every morning, World, I still love you”, – atviravo Vaidotas.

Su šia daina "The Roop" neša žinią visiems, kurie liūdi, yra nusivylę, depresuojantys, nerandantys savęs, kad žinotų, jog yra išeitis ir galima toliau gyventi. Be to, rytas yra magiškas laikotarpis, kuris tikrai gydo.

“Aš jau sveikas ir einu gyvenimo keliu toliau. Nusprendžiau nebijoti kalbėti apie tai. Užtenka būti idealiais. Tikiu, kad suklupti ar jaustis blogai gali kiekvienas – svarbiausia atsitiesti ir judėti pirmyn.” – šypsojosi Vaidotas.

"The Roop" pasirodys Nacionalinėje "Eurovizijos" atrankoje jau vasario 3 dieną per LRT.