Romantiškasis D. Varnas pristatė debiutinį albumą

Koncertas prasidėjo kūriniu „Dėl tavęs vienos“, kuris jau pagarsėjo pirmu Lietuvoje ekologišku vaizdo klipu. D. Varnas visada pabrėžė, kad muzikoje jam svarbiausia - kokybė. Todėl koncertui pasirinko prabanga dvelkiančią „Vaidilos“ teatro salę, pasirūpino profesionaliu apšvietimu, puikiu įgarsinimu ir pasikvietė Kauno bigbendą.

Kokybės principo jis stengėsi laikytis ir drauge su kompozitoriumi Deivydu Zvonkumi įrašinėdamas pirmąjį albumą „Viskas, ką turiu“. Dainoto pasirinktas muzikinis kelias - daugiau klasikinis nei modernus. Instrumentinė popmuzika – toks būtų taikliausias jo stiliaus apibūdinimas. Dainos priminė kino filmų garso takelius. Kurdamas albumą D.Zvonkus pasidžiaugė, kad gavo retą progą pademonstruoti savo kompozitoriaus sugebėjimus ir parašyti muziką visam bigbendui. „Deivydas yra beprotiškai geras kompozitorius“, – tvirtai sako daug valandų įrašų studijoje su D. Zvonkum praleidęs Dainotas.

Apie D.Varną publika pirmą kartą išgirdo TV projekte „Lietuvos balsas“. Per akląją perklausą sužavėti jo vokalo ir muzikalumo atsisuko visi teisėjai. Dainotas galėjo rinktis bet kurį iš jų. Šiandien jis prisipažįsta, kad pasirinkęs tuomet mokytoju projekte buvusį Merūną, padarė vieną protingiausių sprendimų savo gyvenime. Simboliška, kad Merūnas ir šiandien nepraleido savo mokiniui svarbaus vakaro bei scenoje su juo atliko duetą „Besame mucho“.

Be garsiausių albumo „Viskas, ką turiu“ dainų: „Paklausyk“, „Pats sau keistas“ „Dėl tavęs vienos“, „Tu ir vėl viena“, „Akys nakties“ ir titulinės „Viskas, ką turi“, koncerte skambėjo ir nemarioji pasaulio klasika: „Fly Me to the Moon“, amerikietiškoji „Mack The Knife“, vokališkai itin sudėtinga „Feeling Good“, elegantiškoji itališka „That’s Amore“ ir kt.

Koncerto pabaigoje D.Varnas atidavė pagarbą dviems lietuviškos muzikos korifėjams, kurių jau nebėra tarp mūsų: dainininkui Alvydui Lukoševičiui-Obuoliui ir kompozitoriui Kęstučiui Lušui. Jų garbei jis atliko dainą „Tamsus langas“, kurią parašė K. Lušas, o išgarsino Obuolys. „Kęstutis Lušas kūrė dainą ir man, tačiau mes jos nespėjome pabaigti, nes jį pasiglemžė plaučių vėžys. Tačiau aš sau pažadėjau, kad dainą kažkada būtinai pabaigsiu su geru kompozitoriaus draugu, talentingu muzikantu Gintaru Zdebskiu, tegul tai bus planas antram albumui“, – sakė D.Varnas.

Radijo stoties „Lietus“ programų direktorius G. Zdebskis nepraleido talentingojo debiutanto koncerto, tarp žiūrovų taip pat buvo galima išvysti ir kompozitorių D. Zvonkų su žmona Katažina, dainininkę Ievą Narkutę, džiazo pianistą Artūrą Anusauską, Vaidą ir Donatą Baumilas bei daug kitų kokybiškai muzikai neabejingų žmonių.

„Viskas, ką turi“:

„Dėl tavęs vienos“: