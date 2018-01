Režisieriaus G. Del Toro „Vandens forma“ gavo 13 „Oskarų“ nominacijų

Balsavimui dėl geriausios juostos „Oskaro“ pateikti šie devyni filmai: „Vandens forma“ (The Shape of Water), „Vadink mane savo vardu“ (Call Me By Your Name), „Tamsiausia valanda“ (The Darkest Hour), „Diunkerkas“ (Dunkirk), „Pradink“ (Get Out), „Lady Bird“, „Phantom Thread“; „Valstybės paslaptis“ (The Post), ir „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

„Oskarui“ už geriausią režisūrą pristatyti: Christopheris Nolanas (Kristoferis Nolandas) už filmą „Diunkerkas“, Jordanas Peele'as (?Džordanas Pilas) už juostą „Pradink“, juostos „Lady Bird“ kūrėja Greta Gerwig, Paulas Thomas Andersonas (Polas Tomas Andersonas) už juostą („Phantom Thread“) ir G. del Toro.

Holivudą krečiant skandalams dėl nederamo lytinio elgesio, režisieriaus kategorijai šiemet buvo skirtas ypatingas dėmesys. Daugeliui ji simbolizuoja lyčių lygybę kino industrijoje. G.Gerwing prisijungė prie šiam apdovanojimui nominuotų Linos Wertmuller (Linos Vertmiuler), Jane Campion (Džein Kempion), Sofia Coppola (Sofijos Kopolos) ir Kathryn Bigelow (Ketrin Bigelou). Pastaroji buvo apdovanota „Oskaru“ už filmą „Išminuotojų būrys“ (The Hurt Locker) ir iki šiol yra vienintelė šį apdovanojimą gavusi moteris.

Geriausio režisieriaus kategorijoje apdovanojimui pristatytas J.Peele'as yra penktas juodaodis filmų kūrėjas, nominuotas šioje kategorijoje, ir trečias, nominuotas geriausio filmo kategorijoje.

Tokios pavardės kaip Frances McDormand (Fransis Makdormand – „Trys stendai“), Gary Oldmanas (Garis Oldmanas – „Tamsiausia valanda“), Allison Janney (Alison Dženi – „Aš esu Tonya“ ( I, Tonya)), Samas Rockwellas (Semas Rokvelas – „Trys stendai“) geriausių aktorių kategorijose nieko nenustebino, tačiau pasitaikė ir siurprizų.

Geriausio aktoriaus kategorijoje apdovanojimui nominuotas Denzelis Washingtonas (Denzelis Vašingtonas) iš „Roman J. Israel, Esq.“ išstūmė Jamesą Franco ( Džeimsą Franką), atlikusi vaidmenį juostoje „Disaster Artist“. J. Franco buvo apkaltintas nederamu lytiniu elgesiu likus vos kelioms dienoms iki balsavimo dėl „Oskarų“ nominacijų pabaigos. Aktorius jam metamus kaltinimus neigia.

Dėl geriausio aktoriaus vardo taip pat liko varžytis Timothee Chalamet (Timoti Šalamė), nusifilmavęs juostoje „Vadink mane savo vardu“, Danielis Day-Lewis (Danielis Dėjus-Liuisas), vaidinantis filme "Phantom Thread", G.Oldmanas, nominuotas už darbą "Tamsiausioje valandoje" ir Danielis Kaluuya (Danielis Kaluja) už vaidmenį filme „Pradink“.

Juostos „Vandens forma“ žvaigždė Sally Hawkins (Sali Hokins) pristatyta geriausios aktorės apdovanojimui. Ji varžysis su „Trijų stendų“ žvaigžde F. McDormand, Margot Robbie (Margot Robi) iš „Aš esu Tonya“, Saoirse Ronan (Sirša Ronan) iš „Lady Bird“ ir Meryl Streep (Meril Strip) iš juostos Valstybės paslaptis“.

Dėl geriausios antrojo plano aktorės vardo kovos Mary J. Blige (Meri Dž. Blaidž) iš filmo „Purvinas“ (Mudbound), A. Janney („Aš esu Tonya“), Lesley Manville (Lesli Manvil) iš „Phantom Thread“.

Geriausiais antrojo plano vyriško vaidmens atlikėjais pretenduoja tapti Willemas Dafoe (Vilemas Defo - „The Florida Project“), Woody Harrelsonas (Vudis Harelsonas – „Trys stendai“), Richardas Jenkinsas (Ričardas Dženkinsas – „Vandens forma“), Christopheris Plummeris (Kristoferis Plameris - „Visi pasaulio pinigai“) ir Samas Rockwellas (Semas Rokvelas -„Trys stendai“).

Dėl auksinės statulėlės už geriausią filmą užsienio kalba varžosi juostos: „Fantastiška moteris“ /„A Fantastic Woman“ (Čilė), „Įžeidimas“/„The Insult“ (Libanas), „Nemeilė“/„Нелюбовь“ (Rusija), „Apie kūną ir sielą“/ „On Body and Soul“ (Vengrija), „Kvadratas“/ „Square“ (Švedija).

Oskarų“ teikimo ceremonija vyks kovo 4 dieną Los Andžele. Ją ves komikas Jimmy Kimmelis (Džimis Kimelis).Praėjusių metų „Oskarų“ teikimo ceremonija sulaukė 32,9 mln. televizijos ABC žiūrovų dėmesio.