R. Šakalytė: mano dukros liepos 6-ajai mokėsi Lietuvos himno žodžius

Tradicijas puoselėjanti televizija, kaip ir kasmet, kviečia kartu švęsti Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Šiemet jau 10 kartą visi lietuviai visuose pasaulio kampeliuose liepos 6 d. 21.00 val. kviečiami ir vėl susiburti bei kartu sugiedoti „Tautišką giesmę“. Šiemet kviečia himną giedoti Vilniuje prie Baltojo tilto. Visi sostinės gyventojai ir jos svečiai kviečiami susiburti pievoje prie tilto, kur 21 valandą vyks tiesioginė himno giedojimo transliacija, kurią ves Renata Šakalytė ir Mindaugas Rainys.

Abu vedėjai – ilgamečiai televizijos darbuotojai, vedę jau ne vieną socialinį projektą ar laidą. Jie tikina, kad himno giedojimo tradicija suvienija Lietuvą.

Renata Šakalytė buvo ir pačios pirmosios tokios šventės vedėja, todėl kasmet nepraleidžia progos ypatingai paminėti valstybės dieną: „Liepos 6-oji ilgą laiką man buvo tiesiog dar viena laisva diena. Tikrai pamenu, kad niekada jos kažkaip ypatingai neminėdavom. Tačiau viskas viduje apsivertė, kai užgimė tradicija visiems pasaulio lietuviams vienu metu giedoti Tautišką giesmę.

Tai viena gražiausių ir įspūdingiausių tradicijų. Gera, kad būtent tada aš irgi stovėjau scenoje drauge su Marijumi Mikutavičiumi ir jau amžiną atilsį Virgilijumi Noreika. Jo giedamas himnas lyg kokia trispalvė upė užliejo mus visus ir nusėdo giliai į širdis. Nuo tos akimirkos iki šiol man liepos 6-oji yra ypatinga, – prisiminimais dalijosi Renata, – mano dukros būtent tai dienai pradėjo mokytis Tautiškos giesmės žodžius. Gera, kad tradicija išsiplėtė ir tapo kone globaliu reiškiniu! Mūsų tiek daug pasaulyje – esam išsibarstę, bet būtent liepos 6-ąją lygiai 21 valandą tampam vieninga Lietuva – be pykčio, be nuoskaudų. Labai tikiuosi, kad šią tradiciją su malonumu puoselės ir mūsų vaikai bei anūkai. Ji to verta“.

„Kad ir kur bebūčiau, liepos 6 dieną 21 valandą, stojuosi, raginu visus aplinkui ir giedu himną“, – sako Mindaugas Rainys.

Gerda Žemaitė sako, kad Valstybės diena jai svarbi kaip ir kiekvienam lietuviui: „Labai smagu, kad tapo tradicija giedoti Tautišką giesmę. Visuomet giedodama susigraudinu. Manau, kad bendras giedojimas visus mus suvienija. Labai džiaugiuosi, kad visos lietuvių bendruomenės visame pasaulyje gieda kartu, tai rodo, kaip stipriai mes mylim savo Tėvynę“, – kalbėjo Gerda.

Liepos 6-ąją himną giedantys žmonės jau turi įprastas šventės vietas ir kompanijas, o „Tautiška giesmė” su draugais, artimaisiais ar tiesiog bendraminčiais giedama visur – gatvėse, namuose ir net atokiausiuose pasaulio kampeliuose.

Kviečiame visus pasižymėti, kur ketinate giedoti himną: portale esančiame specialiame žemėlapyje pažymėkite vietą, kurioje šiemet giedosite „Tautišką giesmę“, kad visi kartu visam pasauliui vėl parodytume savo vienybę!