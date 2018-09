R. Kalinkinas antrą kartą tapo tėvu: mano žmona yra turbomoteris

Socialininio tinklo "Facebook" paskyroje kūrėjas netvėrė džiaugsmu ir gerbėjams pusiau lietuviškai, pusiau angliškai aprašė džiaugsmo akimirką.

"Mano žmona yra turbomoteris, ir aš esu literally over the moon. 3DPrint is over. She is magic and joy," – vyras prisipažino, kad dukrelė jam suteikė džiaugsmo iki mėnulio.

R. Kalinkinas su žmona Agne augina ir 4-erių sūnų Marką.

Robertas Kalinkinas su žmona Agne/V.Skaraičio (BFL) nuotr.