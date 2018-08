Prodiuserį H. Weinsteiną demaskavusi aktorė pati kaltinama seksualiniu priekabiavimu

Aktorė Asia Argento, viena pirmųjų apkaltinusi seksualiniu priekabiavimu amerikiečių prodiuserį Harvey`į Weinsteiną, sumokėjo 380 tūkstančių dolerių analogiškus kaltinimus jai pateikusiam aktoriui Jimmy`iui Bennettui, kad išvengtų teismo. Tai sekmadienį pranešė laikraštis „The New York Times“.

Leidinys remiasi dviejų šalių advokatų susirašinėjimu, atsiųstu redakcijai iš nežinomo elektroninio adreso. Laiške taip pat buvo nuotraukų, patvirtinančių intymius ryšius tarp A. Argento ir J. Bennetto 2013 metais, kai jam buvo tik 17 metų. Susirašinėjimo ir nuotraukų autentiškumą patvirtino trys laikraščio šaltiniai.

Pasak leidinio, J. Bennettas apkaltino aktorę priekabiavimu praėjusių metų lapkritį, praėjus mėnesiui po to, kai „The New York Times“ paskelbė H. Weinsteinui skirtą plačią tiriamąją publikaciją, o grupė aktorių, tarp jų – A. Argento, apkaltino prodiuserį seksualine prievarta. Kaip pažymi jo advokatas, aktorius pasijuto įskaudintas, kai „A. Argento stojo prieš publiką kaip viena iš daugybės H. Weinsteino aukų“.

J. Bennettas reikalavo iš A. Argento 3,5 milijono dolerių kompensacijos „už tyčinį emocinio streso sukėlimą, prarastą uždarbį ir smurtą“. Šalys susitarė dėl 380 tūkstančių dolerių sumos, kurios pirmoji dalis – 200 tūkstančių dolerių – buvo pervesta aktoriui šių metų balandį. Už šiuos pinigus J. Bennettas atsisakė ketinimo paduoti aktorė į teismą ir perdavė jai teises į intymias nuotraukas.

Aktoriai A. Argento ir J. Bennettas suvaidino motiną ir sūnų filme „The Heart Is Deceitful Above All Things“ (2004). Po filmavimo jie palaikė draugiškus ryšius, kuriuos J. Bennettas suvokė kaip „motinos ir sūnaus santykius“, rašo laikraštis.

Pati aktorė ir jos atstovai atsisakė komentuoti šį „The New York Times“ pranešimą.