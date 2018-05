Princas Harry ir M. Markle prisieks amžiną meilę

Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris) šeštadienį per pompastišką ceremoniją Vindzoro rūmuose, kuri prikaustys viso pasaulio dėmesį, susituoks su buvusia JAV aktore Meghan Markle (Megan Markl).

Į Vindzorą, esantį į vakarus nuo Londono, turėtų suplūsti apie 100 tūkst. žmonių, kurie atvyks stebėti istorinio momento. Visoje šalyje rengiamos gatvės šventės ir arbatos popietės.

Ceremonija, kuri vyks Šv. Jurgio koplyčioje, prasidės vidurdienį (14 val. Lietuvos laiku). Joje dalyvaus karalienė Elizabeth II (Elzbieta II), jaunikio 92 metų amžiaus senelė, taip pat virtinė garsenybių, įskaitant buvusius M. Markle kolegas iš populiaraus JAV serialo apie teisininkų gyvenimą „Kostiumuotieji“ („Suits“ ).

Ceremonija vyks pagal tradicinį Anglikonų bažnyčios scenarijų, tačiau bus ir staigmenų, įskaitant gospelo chorą, kuris sugiedos dainą „Stand by me“, ir energingą JAV pastorių, kuris sakys kalbą.

Porą sutuoksiantis Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby (Džastinas Velbis) sakė, kad būsimi jaunavedžiai yra „labai sąmoningi“ ir „susitelkę“.

„Juos sieja gili meilė, ir tai yra nuostabu. Jie taip pat puikiai supranta vienas kitą ir vienas kitą palaiko, – kalbėjo arkivyskupas. - Tai matyti iš to, kaip jie reaguoja vienas į kitą, kaip jie rūpinasi vienas kitu.“

Iš pradžių M. Markle prie altoriaus eis viena, tačiau po to prie jos prisijungs jos būsimasis šešuras, Velso princas Charlesas (Čarlzas), kuris nuotaką palydės vietoj jos tėvo, dėl sveikatos priežasčių negalėjusio dalyvauti ceremonijoje.

Ypač daug kalbų sklando apie nuotakos suknelę. JAV dienraštis „The New York Post“ spėjo, kad užduotis ją sukurti buvo patikėta britų dizainerei Stellai McCartney (Stelai Makartni). Tuo tarpu kiti buvo linkę manyti, jog nuotaka vilkės „Ralph and Russo“ apdarą.

Po ceremonijos 33 metų Harry ir 36 metų M. Markle atvira karieta išvyks į vestuvių procesiją per Vindzorą.

Dešimtys karališkosios šeimos gerbėjų jau iš vakaro buvo užėmę vietas pirmosiose eilėse.

M. Markle, išsiskyrusi mulatė iš Los Andželo, laikoma šviežio oro gūsiu karališkojoje šeimoje, kuri, kaip dažnai manoma, yra pernelyg įsikibusi tradicijų.

Tačiau būsimos nuotakos šeimos „skeletai“ vos nenustelbė šventės. Jos tėvas Thomas Markle'as (Tomas Marklas) likus kelioms dienos iki ceremonijos pranešė joje nedalyvausiąs. Prieš tai jis įsivėlė į skandalą dėl pozavimo paparacų nuotraukoms, o likus kelioms dienoms iki vestuvių jam buvo atlikta skubi širdies operacija.

O M. Markle netikras brolis Thomas Markle'as Jr. (Tomas Marklas jaunesnysis), kuris nebuvo pakviestas į vestuves, vis vien nuvyko į Didžiąją Britaniją ir kartu su savo buvusia žmona Tracy Dooley (Treise Duli) bei sūnumi Tyleriu (Taileriu), kanapes auginančiu ūkininku, davė virtinę interviu bulvariniams laikraščiams.

Dėl perdėto žiniasklaidos dėmesio M. Markle šeimai kilo klausimų, kaip Bakingamo rūmai rengiasi ateityje spręsti šį klausimą. Be to, dėl to gali dar suprastėti įtempti Harry santykiai su spauda, kurią jis kaltina dėl savo motinos Dianos mirties.