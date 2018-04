Po 35 metų pertraukos švedų grupė ABBA įrašė dvi naujas dainas

„Visi keturi pajutome, kad po maždaug 35 metų būtų smagu vėl suvienyti jėgas ir ateiti į įrašų studiją. Taip ir padarėme“, – sakoma grupės pranešime, patvirtinusiame jau seniai sklandžiusias kalbas apie ABBA atsikūrimą.

Muzikantai paskelbė įrašę du kūrinius; paskelbtas ir vienas jų pavadinimas: „I Still Have Faith In You“.

ABBA, aštuntajame dešimtmetyje kaip viesulas įsiveržusi į pasaulio popmuzikos sceną su tokiais hitais kaip „Waterloo“, „Dancing Queen“, „Super Trouper“ ir „Money, Money, Money“, išsiskyrė 1982-aisiais.

„Atrodė, lyg laikas būtų sustojęs, ir kad mes tik buvome išvykę trumpų atostogų. Itin džiugi patirtis!“ – pranešime sakė grupės nariai Agnetha Faltskog (Agneta Faltskog), Bjornas Ulvaeusas (Bjornas Ulveusas) Anni-Frid Lyngstad (Ani Frid Lingstad) ir Benny Anderssonas (Benis Andersonas).

Per 400 mln. albumų pardavusi ABBA ant scenos visa sudėtimi nebuvo pasirodžiusi nuo 1986 metų.

Grupė pranešė, kad naująją dainą „I Still Have Faith In You“ per specialią BBC televizijos transliaciją šių metų gruodį atliks kompiuterizuoti muzikantų atvaizdai.

„Mes subrendome, bet daina yra nauja. Ir tai gerai“, – priduriama pranešime.