„Pink Floyd“ legendos gastrolės Europoje prasidėjo triumfu Barselonoje

Arenos prieigas okupavo minios gerbėjų

R. Watersas garsėja kaip itin gigantiškų šou kūrėjas, kurio dauguma koncertų yra apipinti legendomis. Kritikai tvirtina, kad jo koncertai prilygsta meno kūriniui. Gastrolės „Us + Them“ žada būti dar įspūdingesnės. Ilgus mėnesius trukęs pasiruošimas pasiteisino su kaupu – gerbėjai šluote šluoja bilietus į R. Waterso koncertus ne tik JAV ir Kanadoje, bet ir Europoje. Ispanija nebuvo išimtis – iki koncerto likus kelioms valandoms arenos prieigas okupavo tūkstančiai R. Waterso ir „Pink Floyd“ gerbėjų. Daugiau nei 20 tūkst. fanų net du vakarus iš eilės mėgavosi įspūdingais koncertais. Pastarąjį kartą Europoje R. Watersas koncertavo 2010-2013 m., kada pristatė turą „The Wall Live“. Tada buvo surengta 219 koncertų, kuriuose apsilankė daugiau nei 4 mln. žiūrovų. Šios gastrolės iki šiol yra pelningiausias solo atlikėjo turas muzikos istorijoje. Prognozuojama, kad naujosios R. Waterso gastrolės gali pagerinti jam pačiam priklausantį pelningumo rekordą.

Moderniausia garso ir vaizdo technika

Kaip ir žadėta, R. Watersas savo koncertuose naudoja tik pačią moderniausią garso ir vaizdo techniką, todėl jo pasirodymai tampa nepamirštamais. Barselonoje gerbėjai mėgavosi ypač geros kokybės garsu ir milžiniškuose ekranuose rodomomis projekcijomis. Antroje koncerto dalyje areną į dvi dalis padalino nuo lubų nuleisti net 8 didžiuliai LED ekranai, leidę žiūrovams pilnai pasinerti į „Pink Floyd“ ir R. Waterso kūrybą. Ekranuose šmėkščiojo galingiausi pasaulio politikai, vaizdai filmuoti Sirijoje, Izraelyje ir Meksikoje. Kritikos kliuvo ne tik muzikanto ne itin mėgstamam Donaldui Trumpui, bet ir Vladimirui Putinui bei kitiems politikos pasaulio galingiesiems. Galingas ovacijas sukėlė arenoje skraidęs ir grupės „Pink Floyd“ itin dažnai naudotas simbolis – pripučiama kiaulė. Sceną papuošė galingais lazeriais sukurta spektro piramidė, kurios atvaizdas matomas ir klasikinio „Pink Floyd“ albumo „Dark Side Of The Moon“ viršelyje.

Atliko geriausius „Pink Floyd“ kūrinius ir solo dainas

„Koncertuose grosiu dainas, sukurtas per ilgą savo karjerą, taip pat atliksiu garsiausias „Pink Floyd“ kompozicijas ir naujus solo kūrinius. Gerbėjai išgirs apie 80 proc. ankstesnės ir 20 proc. naujesnės kūrybos dainų, kurias jungs pagrindinė turo tema. Galiu jums prižadėti – tai bus nepakartojamas šou. Toks, kokie yra visi mano koncertai“, – prieš gastroles sakė R. Watersas. Ir jis nemelavo. Abiejuose koncertuose Barselonoje gerbėjai išgirdo garsiausius R. Waterso solo hitus ir klasika tapusias „Pink Floyd“ dainas iš albumų „Wish You Were Here“, „The Wall“, „Animals“ ir „Dark Side Of The Moon“. Taip pat muzikantas atliko geriausias dainas iš 25-erius metus laukto naujo solo albumo „Is This The Life We Really Want?“, kuris buvo išleistas pernai vasarą. Koncertinio turo „Us + Them“ pavadinimą įkvėpė koncerte skambėjusi „Pink Floyd“ kompozicija „Us And Them“.

Koncertai vyks 23 Europos šalyse

Savo koncertus R. Watersas paverčia tikrais roko spektakliais, kuriuose naudoja didžiules dekoracijas ir milžiniško pločio ekranus. Juose rodomos įspūdingos vaizdo projekcijos. 1990 m. muzikantas surengė įspūdingą koncertą Berlyne. Suvienytos Vokietijos sostinę skyrusios sienos vietoje R. Watersas atliko „Pink Floyd“ albumo „The Wall“ muziką. Koncertą, kuriame kartu su atlikėju grojo visas būrys ryškiausių muzikos žvaigždžių, stebėjo per 200 tūkst. žmonių, o per televiziją matė daugiau nei milijardas žiūrovų. Visuose šou yra naudojamos pažangiausios garso ir vaizdo technologijos, todėl daugeliui melomanų apsilankyti R. Waterso koncerte yra vienas iš privalomų dalykų gyvenime. Atlikėjas Senajame žemyne aplankys net 23 šalis. Nuo Portugalijos iki Rusijos nusidriekusių gastrolių kelias eis ir per Latviją bei Lietuvą. Mūsų šalyje legendinis roko atlikėjas koncertuos rugpjūčio 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Čia vyksiantis pasirodymas pretenduoja tapti visų laikų didžiausiu uždarų erdvių koncertu Lietuvoje.

„Pink Floyd“ idėjų kūrėjas ir vizijų autorius

74-erių metų kompozitorius, dainininkas ir bosistas R. Watersas buvo pagrindinis „Pink Floyd“ vizijų ir idėjų kūrėjas. 1965 m. jo ir bendražygių Sydo Barretto, Richardo Wrighto ir Nicko Masono sukurta grupė tapo viena populiariausių ir įtakingiausių roko muzikos istorijoje. „Pink Floyd“ pardavė daugiau nei 250 mln. įrašų, o grupės albumas „The Dark Side Of The Moon“ iki šiol yra vienas perkamiausių pasaulyje. Jungtinėse Amerikos Valstijose šis įrašas perkamiausių sąrašuose išsilaikė rekordinį laiką – net 741 savaites. Ne mažesnio populiarumo sulaukė grupės albumas ir to paties pavadinimo muzikinio filmo garso takelis „The Wall“. Grupę „Pink Floyd“ R. Watersas paliko 1985 m. ir pradėjo solo karjerą.

Bilietus į abejingų nepaliksiantį R. Waterso koncertą, kuris rugpjūčio 26 d. vyks „Žalgirio“ arenoje Kaune, galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.