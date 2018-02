A. A. Pabarčiūtė: muzika gali mylėti

Charizmatiškoji asmenybė, kaitinantį vasario 14-osios vakarą pristatys naujausią savo projektą – mylinčios muzikos patyrimų šventę.

Širdis paliečianti muzika

Švelnaus balso savininkė muzikinę karjerą pradėjo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur baigė fortepijono specialybę. Ji dalyvavo daugybėje tarptautinių projektų, kurie ne visada buvo palaikomi finansiškai. „Užsidirbdavau pinigų kitur, tad galėjau kurti laisvai, negalvodama apie sėkmę.“ Kuriant didelio populiarumo sulaukusį projektą „The Goddess“, AMIYAI kilo idėja sukurti šiuolaikinę „Enigmos“ versiją. „Vos pradėjus galvoti apie šį projektą, gyvenimo keliai netikėtai suvedė su „Enigmos“ prodiuseriu Jensu Gadu, kuris visą dešimtmetį kūrė šiai grupei. Nuskridau pas jį į Los Andželą ir pradėjome kurti mano naują albumą” – apie esminius įvykius muzikinėje karjeroje dalijasi menininkė.

Naujasis muzikinis atlikėjos projektas „Širdies kelionė“ gimė iš impulso kurti grožį žmonių gerovei. „Dainuoti, skleisti teigiamą energiją per meną – tai yra vienas kelių, kuriais, jaučiu, kad galiu bent lašeliu praskaidrinti kažkam gyvenimo kasdienybę. Pirminis šio projekto impulsas, buvo lydimas noro sukurti labai intymų, tyrą, autentišką ir šviesų prisilietimą prie Meilės. Joje tiek daug kenčiame, iš jos tikimės, mokomės, ja nusiviliame ir be jos negalime“ – projekto idėją aiškino A. A. Pabarčiūtė. „Taigi, kartu su noru suteikti klausytojams vilties, įkvėpimo Meilės kelionėje, ėmė gimti dainos, poezija, repertuaras.”

Pasitikėjimas kūrybos procesu

Atlikėją kūrybai įkvepia ne tik tyras gamtos, žmogaus, būties, garso, spalvų grožis, tačiau ir individuali žmogaus gyvenimo kelionė, troškimas joje rasti meilę, ramybę, realizaciją. „Tai kelias, kurį praeina kiekvienas” – apie asmenybės tobulėjimą, savęs paieškas, pasakoja Andrė AMIYA.

Kurdama autorė naudoja specialią intuicijos aktyvinimo metodiką. Moteris teigia linkusi pasitikėti kūrybos procesu taip pat stipriai, kaip ir gyvenimo procesu: „Tikiu kad viskas vyksta iš tiesų taip, kaip ir turi vykti. Nėra klaidų. Belieka atsipalaiduoti ir tiesiog būti kūrybos sraute, be jokios įtampos. Kurti vedamai ne savo ambicijų, o gyvenimą kuriančio šaltinio.“ Pasak autorės, kūryba gimsta iš ją supančios erdvės, džiaugsmo, lengvumo ir nuostabos. „Anksčiau labai preciziškai tobulindavau dainas, dabar tai tapo tiesiog profesionalumu. Svarbu tai, kad kuriant visuomet stengiuosi absoliučiai atsiduoti tai akimirkai, energijai, jausmui. Būti kiekvienoje kūrimo sekundėje. Man pačiai įdomiausi kūriniai tie, kuriuose kūrėjas įdėjo savo būtį, ne tik savo mintis, profesionalumą ar emocijas“ – teigia asmeninio augimo centro „SoulAction“ įkūrėja.

Apie meilę

A. A. Pabarčiūtei meilė - tai tikroji prigimtis, gyvenimo kelias, palaiminimas, viską tverianti jėga, provokacija augti. Tai - kvietimas būti savimi, t. y. pačia Meile.

Pasak Andrės, Meilės mūsų širdyse gali būti gerokai daugiau. „Ne tik konkrečiam žmogui, bet ir gamtai, aplinkai, draugams, sau. Valentino diena – provokacija tai prisiminti. Pati jaučiuosi, kad gyvenu Valentino dienoje kasdien, nes tiesiog nusprendžiau kultivuoti pasaulio matymą širdimi, taip pat švelnumo, dėmesio rodymą mylimiems žmonėms. Esu labai laiminga, kad išmokau priimti meilę ir iš kitų žmonių, o galiausiai ir iš visos aplinkos“ – pamąstymais apie artėjančią šventę dalijosi menininkė.

Emocinio lavinimo specialistė meilę apibrėžia kaip vidinį veiksmą – pasirinkimą, kurį rodai kiekvieną dieną. „Meilė yra ribų, emocinės distancijos nebuvimas su kitu žmogumi. Tai yra darbo su savimi pasekmė. Kai išsiaiškini, iš kur tavo traumos, skausmas, nepasitikėjimas kitais, tampi ramesnis, atsipalaiduoji. Tada esi dar labiau pasirengęs gyventi iš širdies, ne iš minčių, atsiverti kitam žmogui ir pasauliui“ – aiškina moteris. „Meilė be skausmo neįmanoma. Kai plečiasi širdis, pradedi jausti ir kitų žmonių skausmą, tai gimdo atjautą. Nebūtina nušvisti, kad tai įvyktų tavo širdyje. Visi gi žino, kad meilės mokomasi per skausmą, ne per komfortą. Tik nedaug kas girdėjo apie tokią alchemiją: kai patiriame didelį skausmą, svarbu ne užsidaryti, o dar labiau atsiverti“ – sako AMIYA.

Ypatingas Šv. Valentino dienos vakaras

Andrės kūriniai išskirtiniai tuo, kad kūrinių emocija ji siekia klausytojus užlieti pozityvia energija ir ramuma. „Mėgstu dalytis tokiais išgyvenimais, kurie gali būti naudingi kitiems, o ne užkrauti problemomis ar depresyviais jausmais. Įdedu į muziką potyrius, žinutes, kurios gali padėti pasijusti geriau, rasti ryšį su savimi, praplėsti sąmonę ir pripildyti širdį šviesa, viltimi.“

Projektas „Širdies kelionė“ – suteikia, o ne atima. Jis kviečia išgirsti savo paties širdį, garsų vedime (o ne girdėti atskirus garsus). Šis muzikinis projektas – subtilus, kamerinis, jaukus muzikinis pasikalbėjimas tarp muzikantų ir klausytojų apie įvairiausias meilės spalvas muzikos garsais. Iš širdies į širdį.

„Meilė - visuomet perteklius, dovana, net jei meilės siužetai skaudina. Iš tiesų pati meilė neskaudina, žeidžia tik mūsų mintys, mąstymas, interpretacijos. Muzikuodama visuomet turiu intenciją pripildyti klausytoją šviesesnėmis mintimis ir jausmais.“

Autorė koncerto metu kviečia patirti tikrumo ir intymumo akimirką su savo vidumi, su mylimuoju, pasimėgauti romantika, jausmų kelione.

Mylintčios muzikos vakaras „Širdies kelionė“ – tai muzikine kalba papasakotos jaudinančios meilės istorijos, kurias dainininkė Andrė AMIYA atskleis drauge su žinomais talentingais muzikantais: pianistu Vyčiu Smolskumi ir smuikininke Agne Doveikaite. Nauja garsų, teigiamų emocijų ir sielą paliečiančių patyrimų šventė vyks Vasario 14-ąją 19 val. „Nautilus“ laisvalaikio namuose, Kaune.