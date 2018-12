Paaiškėjo, kas ves „Oskarų“ įteikimo ceremoniją

„Daug metų manęs klausinėdavo, ar aš kada nors vesiu „Oskarų“ (ceremoniją) ir mano atsakymas visuomet būdavo toks pats. Sakydavau, kad man kaip komikui tai butų gyvenimo galimybė ir kad tai įvyks, kai turi įvykti“, – socialiniame tinkle „Instagram“ parašė K. Hartas.

„Aš labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad pagaliau atėjo diena man vesti „Oskarus“, – pridūrė jis.

Filmo „Džiumandži: sveiki atvykę į džiungles“ („Jumanji: Welcome to the Jungle) žvaigždė iškilmingame vakare vasario 24 dieną Holivude šeimininkaus po dvejų iš eilės metų, kai ceremoniją vedė pokalbių laidų vedėjas Jimmy Kimmelas (Džimis Kimelas).

K. Hartas jaus spaudimą padidinti šio metinio šou reitingus. Pernai „Oskarų“ įteikimo ceremoniją žiūrėjo rekordiškai mažai – 26,5 mln. – žiūrovų. 2014 metais žiūrovų skaičius buvo 43 milijonai.

Kino meno ir mokslo akademija yra sakiusi, kad įveda virtinę pakeitimų žiūrimumui padidinti, įskaitant šou sutrumpinimą iki trijų valandų ir kai kurių apdovanojimų įteikimą per reklamines pertraukas.