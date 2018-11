Niujorke išdalyti tarptautiniai „Emmy“ apdovanojimai

Šiais metais 11 kategorijų varžėsi 44 nominantai iš 20 šalių: Australijos, Belgijos, Brazilijos, Kanados, Čilės, Danijos, Vokietijos, Indijos, Izraelio, Japonijos, Meksikos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos, Pietų Afrikos, Pietų Korėjos, Tailando, Turkijos, Jungtinės Karalystės ir JAV.

11 statulėlių keliavo aktoriams ir televizijos projektams iš 10 šalių.

Geriausiu draminiu serialu buvo pripažintas ispanų darbas „Pinigų namai“ (Money Heist), kurio pavadinimas ispanų kalba skamba „La casa de papel“, o „Emmy“ statulėlė už geriausią komediją atiteko „Nevsu“ (Izraelis).

Apdovanojimuose geriausiu aktoriumi paskelbtas danų aktorius Larsas Mikkelsenas už dvasininko Johanneso vaidmenį draminiame seriale „Prieš audrą“ (Ride Upon the Storm/Herrens veje).

Geriausios aktorės apdovanojimas atiteko vokiečių aktorei Annai Schudt už vaidybą juodojoje komedijoje „The Sniffles would have been fine/Ein Schnupfen haette auch gereicht“.

Geriausio dokumentinio filmo kategorijoje statulėlę iškovojo „Goodbye Aleppo“ (Jungtinė Karalystė).

Tarptautinė „Emmy“ statulėlė televizijos mini serialo kategorijoje atiteko darbui „Vyras oranžiniais marškiniais“ (Man in Orange Shirt, Jungtinė Karalystė). Apdovanojimą geriausios telenovelės kategorijoje pelnė portugalų darbas „The Payback/Ouro Verde“.