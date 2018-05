N. Kazlaus: I. Zasimauskaitės pasirodymai pusfinalyje ir finale labai skiriasi

Prieš didžiausio Europos dainų konkurso finalą į LRT vykusią transliaciją „Valanda prieš „Euroviziją“ bei patį konkurso stebėjimo vakarą susirinko gausus būrys Lietuvos atstovę I. Zasimauskaitę palaikančių žmonių. Tarp jų buvo ir nacionalinės „Eurovizijos“ atrankų dalyviai – Paula, Monika Marija, „The Roop“ bei „Twosome“. Dainų konkursą stebėjo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, etnomuzikologė Zita Kelmickaitė, LRT žurnalistė Ugnė Galadauskaitė, menininkė Jolita Vaitkutė.

I. Zasimauskaitės emociją pajautė ir žiūrovai

Dar prieš „Eurovizijos“ finalo transliaciją televizijos laidų prodiuseris Laimonas Kirkutis tikino, kad mato nemažą I. Zasimauskaitės pažangą, palyginus su nacionalinėmis atrankomis Lietuvoje.

„Manau, kad I. Zasimauskaitės pasirodymas patobulėjo, tapo geresnis. Nors ir Lietuvoje jos atlikimas buvo jautrus, o jos nuotaika puikiai persidavė ir žiūrovams. Tiesa, tai su kiekvienu pasirodymu pavyksta vis geriau“, – kalbėjo prodiuseris.

Be to, L. Kirkutis pridūrė, kad lyriška I. Zasimauskaitės daina tikrai nenublanksta tarp kitų: „Pernai laimėjo jautri, rami, lyrinė, paprasta daina, be jokių šou elementų. Manau, kad Lietuvos atstovės pasirodymas nenublanksta.“

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankose dalyvavęs grupės „The Roop“ vokalistas Tomas Valiukevičius pabrėžia, kad I. Zasimauskaitė jo akimis jau yra nugalėtoja.

„Linkiu jai sėkmės. Kadangi dalyvavau nacionalinėse atrankose, galiu pasakyti, kad šis konkursas Lietuvoje labai sureikšminamas. Sunku numatyti vietą, kurią galėtų užimti Lietuvos atstovė, man ji jau dabar laimėtoja. Ketverius metus bandė ir penktą kartą jai pavyko. I. Zasimauskaitė įdėjo daug darbo, man nesvarbu, kurią vietą ji užims. Taip turėtų galvoti ir visa Lietuva bei kiti balsuojantys“, – sakė dainininkas.

Tiesa, atlikėjas T. Valiukevičius sakė, kad į šiųmetinę „Euroviziją“ nepateko jam patikę pusfinalio dalyviai: „Man įstringa tai, kas neįsimena kitiems. Atsimenu Belgijos dainą, nors ji ir nepateko į finalą. Dabartinių „Eurovizijos“ favoritų (Kipro, Čekijos ar Izraelio) muzika nėra tokia, kuri mane jaudintų, nors nieko prieš ją blogo neturiu. Ši muzika – komercinė. Noriu, kad konkursas būtų kuo įvairesnis ir galėtų skirtis nuo to, kas grojama per radiją.“

Televizijos laidų prodiuseris L. Kirkutis pasakojo, kad taip pat turi keletą favoritų, nors kai kurie jų liko už borto.

„Šiais metais man labai patinka švedai, nors jie kiekvienais metais pasirodo labai gerai. Man nepatinka Izraelio atstovė, kuri laikoma favorite bei čeko pasirodymas. Man įspūdį palikę dalyviai šiemet į konkurso finalą nepateko – tai Belgijos bei Latvijos atstovai“, – kalbėjo jis.

Pasak L. Kirkučio, nesvarbu, kelinta pasirodė I. Zasimauskaitė – jei žmonėms patiko, jie pamatys ir suras bet kurį numerį.

„The Roop“ vokalistas pabrėžia, kad Lietuvoje vyrauja liūdna tendencija: „Kai dalyvis laimi, tai laimime visi, kai pralaimi – pralaimi tik vienas žmogus, būtent tas, kuris dalyvavo. To neturėtų būti.“

Pasirodymas privertė sulaikyti kvapą

I. Zasimauskaitės pasirodymą „Eurovizijos“ finale dainininkė Rosita Čivilytė, kaip pati sako, žiūrėjo sulaikiusi kvapą.

„Man atrodo, kad ji pasirodė kur kas geriau nei atrankų metu Lietuvoje. Iš pradžių galvojau, kad su tokia liūdnoka daina ji didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje prapuls, bet buvo atvirkščiai. Jos pasirodymas priverčia sulaikyti kvėpavimą. Mes kiekvieną dieną bėgame, muzika taip pat labai skubanti ir įrodinėjanti. I. Zasimauskaitei pavyko prisibelsti į klausytojų širdis. Niekada nemaniau, kad tokia paprasta daina taip palies kiekvieną žmogų ir net patį didžiausią skeptiką“, – šypsosi R. Čivilytė.

Atlikėja viliasi, kad Lietuvos atstovė papuls į geriausiųjų penketuką: „Labai tikiuosi, kad ji bus penketuke. Dainos šerdis – gili ir stipri. Pasirodo, „Eurovizijai“ nėra būtinas toks šou, bet būtinas tikėjimas, kurį turi I. Zasimauskaitė. Lietuvoje nuoširdumas dažnai neįvertinamas. Jai pavyko patikėti, ji buvo tikra tuo, ką daro, o tai ne kiekvienam prieinama. Dalyviai bando išsiskirti – didžiausias išskirtinumas – vidinis jausmas kurį I. Zasimauskaitė ištransliavo.“

Operos solistė Nomeda Kazlaus negaili I. Zasimauskaitei komplimentų. Anot jos, tai buvo geriausias Lietuvos atstovės pasirodymas.

„Norėčiau pasveikinti I. Zasimauskaitę su gražiu, mielu ir ypatingai emocionaliu pasirodymu. Mane pradžiugino didžiulis jos susikaupimas. Tai geriausias jos pasirodymas. Pusfinalyje buvo intonacinių problemų, matėsi jaudulys. Kai 2016 ir 2017 metais buvau nacionalinės „Eurovizijos“ žiūri narė, tada sakiau, kad matau jos potencialią bei galimybes koncertuoti didžiosiose scenose“, – komentuoja operos solistė.

Be to, N. Kazlaus pridūrė, kad pasirodymas pirmajame „Eurovizijos“ pusfinalyje jai kėlė daug klausimų.

„Pusfinalyje jautėsi neužtikrintumas, šiandien ji pasirodė taip, kad beveik nėra prie ko prikibti. Manau, kad tai įrodo jos stiprų charakterį bei gebėjimą susikaupti ir reikiamu momentu padaryti viską, ką gali.

Po pusfinalio man kilo labai daug klausimų, o dabar – esu rami. Šiandien I. Zasimauskaitė pasirodė emocionaliai ir koncentruotai. Jai pavyko susikoncentruoti ir suvaldyti jaudulį – tai labai svarbu. Palyginus su pusfinaliu, jos pasirodymas finale skiriasi kaip diena ir naktis“, – džiaugiasi operos solistė.