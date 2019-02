Muzikos festivalio „Granatos Live“ atlikėjų sąrašą papildė J. Arthur ir Tove Lo

James Arthur vardas pasaulyje nuskambėjo 2012 m., kai jis laimėjo britų „X faktorių“, ir iškart po to išleido Shontelle kūrinio „Impossible“ koverį. Ši Arthuro daina iki šiol išlieka greičiausiai parduotu „X faktoriaus“ laimėtojų singlu – kūrinys per pirmas 48 valandas buvo parsisiųstas daugiau nei 255 000 kartų. Kelis metus James Arthur karjera bangavo nuo topų viršūnių ir turo per 37 Europos miestus, tarp jų ir Vilniaus, iki viešų pasirodymų atšaukimo bei sutarties su įrašu studija „Syco“ nutraukimo. Visgi 2016 m. James Arthur sugrįžo su nauju albumu „Back from the Edge“, kuris tarsi atspindėjo paties atlikėjo vidinį pasaulį. Pagrindinis albumo singlas „Say You Won‘t Let Go“ pasiekė Didžiosios Britanijos singlų topo viršūnę, o jau po pusės metų jo buvo parduota daugiau nei 2 mln. kopijų. „Youtube“ platformoje šios dainos vaizdo klipas peržiūrėtas daugiau nei 835 mln. kartų. Pernai James Arthur išleido ne vieną singlą, tarp jų ir kartu su Anne-Marie įrašytą „Rewrite the Stars“, skambėjusį filmo „Didysis šou meistras“ garso takelyje.

„Grammy“ nominaciją tarp savo pasiekimų turinti švedė Tove Lo yra puikus pavyzdys, kaip savo užsispyrimu, darbu ir talentu galima pasiekti svajonių. Kurti ir muzikuoti pradėjusi dar jaunystėje Tove Lo Stokholmo muzikos mokykloje susipažino su būsimos grupės „Icona Pop“ merginomis. Šios grupės singlo pristatymo vakarėlyje Tove Lo pasidalino savo kūryba su įrašų kompanijos atstovais ir jau netrukus keliavo dirbti į Los Andželą. 2013 m. pasirodė jos singlas „Habits (Stay High)“, pakilęs į trečią JAV „Billboard Hot 100“ topo vietą ir pirmasis albumas „Queen of the Clouds“. Jame skambėjo ir dar vienas sėkmingas švedės hitas „Talking Body“. Antrąjį albumą „Lady Wood“ Tove Lo išleido 2016 m., jo singlas „Cool Girl“ platformoje „Spotify“ klausytas daugiau nei 285 mln. kartų, o vaizdo klipas „Youtube“ peržiūrėtas daugiau nei 56 mln. kartų. Trečiasis albumas „Blue Lips“ pasirodė 2017 pabaigoje, žurnalas „Rolling Stone“ jį įtraukė į geriausių 2017 m. popmuzikos albumų TOP 20. Tove Lo originalumas ir kūrybiškumas vertinamas ne tik jos pačios dainose, ji daug dirba su kitais atlikėjais, pavyzdžiui, prisidėjo prie Lorde dainos „Homemade Dynamite“ kūrybos, o už bendradarbiavimą kuriant Ellie Goulding dainą „Love Me Like You Do“ ir buvo nominuota „Grammy“ apdovanojimuose. Seksuali, drąsi, atvira ir velniškai talentinga Tove Lo jau antrą kartą pasirodys Lietuvoje.

Jau anksčiau festivalio „Granatos Live“ organizatoriai paskelbė, kad šiais metais jame pasirodys britų synthpop muzikos grupė „Years and Years“, elektroninės muzikos sensacija vadinamas lietuvis Dynoro, Jazzu, G&G Sindikatas, Justinas Jarutis, „Golden Parazyth“, iš viso festivalio scenose bus galima išvysti daugiau kaip pusšimtį atlikėjų ir grupių. Bilietus į rugpjūčio 2–4 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vyksiantį festivalį galima įsigyti granatos.live ir kakava.lt