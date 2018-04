Mirė „Oskarų“ laureatas garsus čekų režisierius M. Formanas

Čekijoje gimęs kino režisierius Milošas Formanas, pelnęs „Oskarus“ už savo filmus „Skrydis virš gegutės lizdo“ (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ir „Amadėjus“ (Amadeus), mirė būdamas 86 metų, pranešė čekų žiniasklaida.