Mirė „Kempiniuko Plačiakelnio“ kūrėjas S. Hillenburgas

S. Hillenburgas mirė pirmadienį, nuo Lou Gehrigo (Lu Gerigo) ligos (šoninės amiotrofinės sklerozės), sakoma televizijos pranešime. Jam buvo 57 metai.

S. Hillenburgas 2017 metų kovą paskelbė, kad serga šia liga. Jis mirė vos kelios savaitės po kito animacijos grando, buvusio „Marvel Comics“ direktoriaus Stano Lee (Steno Li), mirties.

S. Hillenburgas sumanė 1999 metais pradėtą rodyti animacinį serialą, parašė jo scenarijų, jį prodiusavo ir režisavo. Galiausiai buvo sukurta šimtai „Kempiniuko Plačiakelnio“ serijų, atsirado jo filmų ir spektaklis Brodvėjuje.

Amžinai linksmą Kempiniuką Plačiakelnį ir jo dainą, prasidedančią žodžiais „Kas gyvena ananase jūros dugne?!“, greit pamėgo jaunimas, vaikai ir jų tėvai.

Serialas iškart tapo hitu ir toks išliko kone du dešimtmečius. „Kempiniukas Plačiakelnis“ padėjo apibrėžti visą „Nickelodeon“ kultūrą.

Beveik 250 jo serijų pelnė keturis televizijos apdovanojimus „Emmy“, davė pradžią nesuskaičiuojamai daugybei prekių ir gali varžytis su visais kitais šio amžiaus 1-ojo dešimtmečio popkultūros fenomenais.

2004 metais šou užkariavo didžiuosius ekranus su filmu „Kempiniukas Plačiakelnis“ (The SpongeBob SquarePants Movie), o 2015-aisiais pasirodė jo tęsinys „Kempiniukas Plačiakelnis 2“ (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water).

Tarp dešimčių žvaigždžių, svečio teisėmis įgarsinusių serialo ir filmų veikėjus, buvo Davidas Bowie (Deividas Bouvis), Johnny Deppas (Džonis Depas) ir Scarlett Johansson (Skarlet Johanson).

Miuziklas Brodvėjuje debiutavo 2017 metais; muziką jam parašė tokios garsenybės kaip Stevenas Tyleris (Stivenas Taileris), Sara Bareilles (Sara Barelis) ir Johnas Legendas (Džonas Ledžendas). Šou pelnė 12 nominacijų teatro apdovanojimams „Tony“, įskaitant geriausio aktoriaus nominaciją Ethanui Slateriui (Itanui Sleiteriui).

S. Hillenburgo gedi 20 metų santuokoje su juo išgyvenusi žmona Karen Hillenburg (Karen Hilenburg), sūnus Clay (Klėjus), motina Nancy Hillenburg (Nensi Hilenburg), brolis Brianas Kelly Hillenburgas (Brajenas Kelis Hilenburgas), daugybė draugų ir gerbėjų.